Мамонтово Рождество в Германии (фото)

В Германии сейчас можно увидеть много разных необычных рождественских елок и даже... рождественские секвойи. На украшение этого гигантского дерева ушло три тысячи лампочек.
17.12.2018, Ройтлинген • Это мамонтово дерево было посажено около евангелической церкви в баден-вюртембергском Бронвайлере в 1864 году. Перед Рождеством здешнюю 37-метровую гигантскую секвойю украшают гирляндами. Еще одно такое дерево можно увидеть в этой же земле - в Райнфельдене. Родиной секвой является Северная Америка. В Европу первые семена для ботанических садов завезли в XIX веке.
Декабрьские кадры из Германии
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