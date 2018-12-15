Мамонтово Рождество в Германии (фото)

Кадр за кадром - Декабрь 2018

Двойник Ангелы Меркель

05.12.2018, Аттендорн • На этой неделе будет избран преемник или преемница Ангелы Меркель на посту лидера ХДС. Ранее она также заявила, что не будет больше выдвигаться на пост канцлера. Двойник Меркель - Урсула Ванецки, много лет выступающая в образе самой сильной женщины в мировой политике, в связи с этим заявила, что сама уже немного устала от этой роли и рада будет более спокойным временам.