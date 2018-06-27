 Мальта согласилась принять судно Lifeline с беженцами | Новости из Германии о Европе | DW | 26.06.2018

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Европа

Мальта согласилась принять судно Lifeline с беженцами

Часть нелегальных мигрантов примет Италия, сообщил премьер-министр этой страны Джузеппе Конте после переговоров с мальтийским премьером.

Мигранты на борту Lifeline

Находящееся уже несколько дней в Средиземном море судно немецкой благотворительной организации Lifeline, на борту которого находятся около 230 спасенных в море мигрантов и 17 членов экипажа, может войти в один из портов Мальты. Об этом сообщил во вторник, 26 июня, премьер-министр Италии Джузеппе Конте после телефонного разговора с главой мальтийского правительства Джозефом Мускатом.

Контекст

При этом Италия примет часть находящихся на борту корабля беженцев, указал Конте и выразил надежду на то, что еще часть нелегалов согласятся принять другие страны Евросоюза.

Активисты из Дрездена спасли более 200 беженцев в международных водах Средиземного моря еще 21 июня, но до сих пор ни одна страна не соглашалась пускать судно Lifeline в свои порты. На протяжении нескольких дней оно находилось вблизи берегов Мальты.

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    Автор: Шарлотте Хаусведель, Наталья Позднякова


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