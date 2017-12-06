 Мальта начинает открытое расследование убийства журналистки Каруаны Галиции | Новости из Германии о Европе | DW | 21.09.2019

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Европа

Мальта начинает открытое расследование убийства журналистки Каруаны Галиции

Спустя два года после убийства Дафне Каруаны Галиции правительство Мальты распорядилось начать открытое расследование с целью выяснить, возможно ли было защитить журналистку.

Фото убитой мальтийской журналистики Дафне Каруаны Галиции в окружении цветов и свечей (фото из архива)

Фото убитой мальтийской журналистики Дафне Каруаны Галиции в окружении цветов и свечей (фото из архива)

Спустя два года после убийства журналистки Дафне Каруаны Галиции правительство Мальты распорядилось начать открытое расследование обстоятельств ее гибели. Об этом сообщила пресс-служба правительства островного государства вечером в пятницу, 20 сентября.

Как говорится в сообщении, премьер-министр страны Джозеф Мускат дал указание расследовательской комиссии, возглавляемой бывшим судей Верховного суда Мальты Майклом Маллиа, в течение девяти месяцев подготовить доклад о том, возможно ли было защитить журналистку. Таким образом, Мальта выполнила требование Совета Европы инициировать соответствующее расследование до 26 сентября 2019 года. В субботу, 21 сентября, данное решение правительства Мальты приветствовала генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

Контекст

Журналисты из международного консорциума расследуют убийство своей коллеги Дафне Каруаны Галиции, не видя результатов работы мальтийской юстиции. Что делает ЕС, чтобы повлиять на ситуацию в стране? (24.04.2018)

По данным полиции, злоумышленники с разными мотивами объединили усилия, пишет Times of Malta. Дафне Каруана Галиция погибла осенью 2017 года в результате подрыва арендованного автомобиля. (18.11.2018)

Убийство журналистки Дафне Каруаны Галиции

Журналистка Дафне Каруана Галиция погибла осенью 2017 года, когда в арендованном ею автомобиле сработало дистанционное взрывное устройство. Ранее репортер жаловалась на угрозы в свой адрес. Незадолго до своей гибели Каруана Галиция занималась антикоррупционным расследованием в отношении главы правительства республики и двух его ближайших помощников. В июле 2018 года генпрокуратура заявила, что следствие не смогло доказать коррупционные связи премьер-министра Мальты.

За несколько месяцев до этого трем подозреваемым по делу об убийстве журналистки были предъявлены официальные обвинения. Им вменили в вину изготовление взрывного устройства, которое было приведено в действие в арендованном журналисткой автомобиле.

Семья журналистки Каруаны Галиции требует независимого расследования

Тем временем семья журналистки требует провести независимое расследование обстоятельств ее гибели и наказать не только исполнителей, но и заказчиков убийства. Комментируя новость о назначении комиссии для открытого расследования по делу об убийстве его матери, сын жертвы Мэтью Каруана Галиция заявил, что видит в данной ситуации риск того, что это расследование станет "оплачиваемым государством отмыванием собственной репутации".

После смерти Дафне Каруаны Галиции члены ее семьи стали ответчиками по 30 гражданским искам, поданными премьер-министром Мальты Мускатом, а также несколькими членами правительства и рядом бизнесменов в связи с публикациями журналистки. В середине сентября 2019 года комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович в письме к премьеру Мальты Джозефу Мускату призвала аннулировать эти иски, указав, что они несправедливо подвергают семью Каруаны Галиции финансовому давлению и ставят вопросы о независимости правосудия соблюдении на Мальте свободы СМИ.

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