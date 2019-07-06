 Мальта запретила судну ″Alan Kurdi″ с беженцами на борту заходить в ее порты | Новости из Германии о Европе | DW | 07.07.2019

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Европа

Мальта запретила судну "Alan Kurdi" с беженцами на борту заходить в ее порты

Судно "Alan Kurdi" несколько часов безрезультатно ждало у берегов Лампедузы разрешения зайти в итальянский порт. После этого капитан принял решение взять курс на Мальту.

Беженцы покидают надувную лодку и переходят на борт немецкого спасательного судна Alan Kurdi

Беженцы покидают надувную лодку и переходят на борт немецкого спасательного судна "Alan Kurdi"

Власти Мальты запретили немецкому спасательному судну "Alan Kurdi" заходить в порты страны. На борту судна находятся 65 беженцев, спасенных экипажем 5 июля в нейтральных водах у берегов Ливии в Средиземном море. "Им не было дано разрешение входить в территориальные воды Мальты", - заявил в воскресенье, 7 июля, представитель пресс-службы мальтийских вооруженных сил информагентству dpa.

Однако члены неправительственной организации Sea-Eye, которой принадлежит судно "Alan Kurdi", не теряют надежду на скорое разрешение конфликта. "Мы уверены, что Мальта предоставит нам доступ к безопасному порту, как только Германия и другие члены ЕС предложат взять беженцев. Мы рассчитываем, что Мальту не оставят в этой ситуации без поддержки", - заявила спикер организации Sea-Eye Карлотта Вайбль (Carlotta Weibl) агентству dpa.

По ее словам, те, кто хотят, чтобы "смертельная ловушка" в Средиземном море перестала существовать, не должны допускать, чтобы суда спасателей неделями простаивали на якоре перед границами островов.

Контекст

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Экипаж "Alan Kurdi" отказался причаливать в ливийском порту

Как сообщает представитель организации Sea-Watch, ни у кого из пассажиров пока нет потребности в экстренной медицинской помощи, однако люди истощены.

Судно "Alan Kurdi" было названо в честь трехлетнего сирийского мальчика, чье тело волны прибили к турецкому берегу в конце лета 2015 года. Изначально экипаж планировал высадить спасенных беженцев в Италии, на острове Лампедуза. Однако, прождав несколько часов в одной миле от границы итальянских территориальных вод, судно так и не получило ответа за свой запрос о входе в порт.

"Мы не можем ждать до тех пор, пока ситуация на борту станет критической", - сказал капитан судна Горден Ислер (Gorden Isler) агентству dpa по телефону, комментируя свое решение сменить курс и направиться к берегам Мальты.

По данным министерства обороны островного государства, судно "Alan Kurdi" пока не требовало предоставить ему экстренную помощь. Ранее экипаж судна отверг предложение береговой охраны Ливии причалить в порту города Эз-Завия, посчитав, что его нельзя считать "безопасной гаванью". 

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