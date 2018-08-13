 Мальта готова принять спасательное судно Aquarius | Новости из Германии о Европе | DW | 14.08.2018

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Европа

Мальта готова принять спасательное судно Aquarius

На борту корабля находятся более 140 спасенных в Средиземном море мигрантов. Ранее Каталония выразила готовность принять беженцев с судна.

Спасение беженца в Средиземном море (фото из архива)

Спасение беженца в Средиземном море (фото из архива)

Правительство Мальты заявило о готовности принять спасательное судно Aquarius. Впоследствии более 140 беженцев, находящихся на борту судна, будут распределены между Германией, Францией, Люксембургом, Португалией и Испанией. Об этом премьер-министр Мальты  Джозеф Мускат заявил во вторник, 14 августа.

Ранее Каталония выразила готовность принять беженцев с Aquarius. Об этом глава региона Жоаким Торра написал в своем микроблоге в Twitter. По его словам, корабль "со всеми гарантиями" может доставить мигрантов в порты Виланова-и-ла-Желтру, Паламос или Сан-Карлос-де-ла-Рапита.

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Испанские порты подчиняются властям соответствующего региона, однако спасательное судно не может быть допущено в гавани Каталонии без разрешения Мадрида, заявил представитель испанского правительства. Власти автономного региона подтвердили эту информацию.

Испания готова принять 60 беженцев

В свою очередь, премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о готовности страны принять 60 беженцев. По его словам, Испания и еще 6 государств достигли соглашения по приему и распределению находящихся на спасательном судне мигрантов.

На борту  зафрахтованного организациями SOS Méditerranée и "Врачи без границ" Aquarius находятся более 140 мигрантов, спасенных в Средиземном море несколькими днями ранее. Накануне Мальта и Италия отказали кораблю в доступе к своим портам.

В июне Испания приняла более 600 беженцев с Aquarius, спасенных у берегов Ливии. Ранее Италия и Мальта уже отказывали Aquarius в доступе к гаваням, что вызвало обеспокоенность Верховного комиссариата ООН по делам беженцев.

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Ссылки в интернете

Заявление правительства Мальты по поводу спасательного судна Aquarius

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