 ″Малый Вышеград″: четыре столицы намерены сами договариваться с ЕС | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 12.11.2019

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Европа

"Малый Вышеград": четыре столицы намерены сами договариваться с ЕС

В Варшаве, Будапеште, Праге и Братиславе правят молодые, прогрессивные мэры. Они намерены заключить неофициальный союз, чтобы бороться за демократические принципы - а также за деньги из Брюсселя.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в окружении лидеров стран большой Вышеградской четверки в Братиславе, февраль 2019 года

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в окружении лидеров стран "большой Вышеградской четверки" в Братиславе, февраль 2019 года

Убедительная победа Рафала Тшасковского на коммунальных выборах в Варшаве в ноябре прошлого года стала чувствительным ударом для правящей в Польше партии "Закон и справедливость" (PiS). Кандидату от либеральной "Гражданской платформы" удалось уже в первом туре завоевать пост столичного градоначальника. Его противник, поддерживаемый "Законом и справедливостью", потерпел поражение.

Аналогичным был результат на выборах в Будапеште в октябре нынешнего года: оппозиционный политик Гергей Карачонь смог оттеснить кандидата от практически всесильной в Венгрии партии ФИДЕС премьера Виктора Орбана и занять высший городской пост.

Мэр Будапешта Гергей Карачонь

Мэр Будапешта Гергей Карачонь

Первую международную телефонную беседу Карачонь провел с Тшасковским. В ходе нее родилась идея "Пакта свободных столиц" - своеобразного формата сотрудничества столичных мэров стран Вышеградской четверки: Польши, Венгрии, Чехии и Словакии. Прагой и Братиславой с недавнего времени также управляют молодые и прогрессивные политики, обладающие схожим видением современного, европейского города: он должен быть толерантным, открытым и экологичным. Что их еще объединяет - это зачастую напряженные отношения с центральными правительствами, которые руководят своими странами, опираясь на идеологию правого или левого популизма.

Добиться денег из ЕС, минуя центральное правительство

"Популизм, с которым мы имеем дело во многих странах, подталкивает нас к сотрудничеству. С одной стороны, этот пакт - символ, что в политике немаловажно, однако речь идет и о конкретных вещах, которые мы хотим осуществить", - заявил Рафал Тшасковский в интервью с DW. Четыре столицы намерены, прежде всего, сообща добиваться в Брюсселе дополнительной финансовой поддержки, которую они хотят получить напрямую, то есть минуя центральные правительства. "Я говорил об этом в Брюсселе с Еврокомиссией, с высокопоставленными политиками - это реально", - добавляет мэр Варшавы.

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский

Тшасковский резко осуждает политику партии "Закон и справедливость", касающуюся коммунального самоуправления в Польше, с представителями которого, по его словам, обращаются как с врагами. "Это правительство не устраивает все, что хоть в какой-то степени независимо, - критикует он. - Началось с шагов, направленных против органов юстиции и госслужбы, теперь объектом нападок стали мы". Тшасковский приводит и конкретные факты: "Мы получаем все меньше налоговых средств, однако облагаемся дополнительными сборами - например, на школьную реформу. К этому добавляются попытки ограничить наши возможности проводить собственную политику".

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То, что столицы стран Вышеградской четверки намерены добиваться евросоюзовских субсидий напрямую, не может нравиться центральным властям Польши, Венгрии, Чехии и Словакии. И все же это правильная инициатива, уверен Рафал Тшасковский: "Лучшее представительство в Европарламенте - это представительство Баварии. Регионы, города борются в ЕС за собственные интересы, так было всегда, так и останется. Это шаг не против государства, а в дополнение".

"Малый" вышеградский формат

Между тем в "пакте свободных столиц" речь идет не только о деньгах. Политики коммунального уровня из Варшавы, Будапешта, Праги и Братиславы планируют обмениваться опытом и устанавливать приоритеты в сфере охраны окружающей среды, технологий "умного города", а также выступать за такие ценности, как толерантность, верховенство права и свобода мнений. В особенности Польша и Венгрия в последние годы подвергались критике со стороны Еврокомиссии за меры, принятые в этих областях. В отношении обеих стран возбуждена так называемая "процедура 7-й статьи". Брюссель обвиняет власти в Польше и Венгрии в нарушении принципов правового государства и базовых ценностей Евросоюза.

В прошлую пятницу мэры четырех центральноевропейских столиц встретились в Берлине. На полях празднований по случаю 30-летия падения Берлинской стены они обсудили инициативу, которую неофициально называют "пактом свободных столиц" или "малым Вышеградом" - в противоположность "большому Вышеграду", объединению четырех стран, в котором тон задают такие политики, как Виктор Орбан или Ярослав Качиньский. Пока еще этот пакт городов остается идеей, общая декларация только подготавливается. "Но дело становится все более конкретным", - заверяет Рафал Тшаковский.

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    Автор: Анн Термеш, Максим Нелюбин


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