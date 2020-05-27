Маленьким гориллам в Германии выбрали имена - Кеша и Мойо (фото)

Росток • В разных немецких зоопарках в 15 городах Германии сейчас обитает в общей сложности всего около сотни горилл, поэтому совсем не удивительно, что появление на свет таких вот детенышей всегда вызывает огромный интерес.

В зоопарке восточногерманского города Ростока нынешней весной родились сразу две маленькие гориллы. 16 апреля горилла Джейн ("Yene") стала мамой девочки, 23 апреля горилла Золя ("Zola") - мальчика. Эти приматы появились здесь на свет впервые за всю более чем 120-летнюю историю Ростокского зоопарка. Сейчас по итогам голосования в интернете им выбрали имена. Для девочки - Кеша ("Kesha"), для мальчика - Мойо ("Moyo").

Золя и Мойо

Из-за мер предосторожности в связи с пандемией коронавирусной инфекции доступ в тропический павильон, где они содержатся, для посетителей пока закрыт, однако в хорошую погоду этих обитателей зоопарка можно увидеть на площадке под открытым небом.

Смотрите также:

Пушисто-пернато-зубастые итоги 2019 года в Германии