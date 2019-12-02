 Маленький ягненок радуется снегу (фото) | Кадр дня | DW | 18.12.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Кадр за кадром

Маленький ягненок радуется снегу (фото)

На этой неделе в Германии - потепление, но обитатели горных массивов не нарадуются снежному покрову.

Швабский Альб

Хеттинген • Эти фотографии сделаны в середине нынешнего декабря в окрестностях баден-вюртембергского города Хеттингена в горном массиве Швабский Альб. Как видно, здесь лежит снег что, очевидно, доставляет удовольствие этому маленькому ягненку, а также обитающим здесь же козам. 

Швабский Альб

Смотрите также:
Зимние ландшафты Баварии - 2018

  • Нойшванштайн

    Зимние ландшафты Баварии

    Наше путешествие по зимней Баварии начнем около замка Нойшванштайн - самой популярной баварской достопримечательности. Здешние романтические ландшафты впечатляют в любое время года.

  • Картина Рудольфа Венига (Rudolf Wenig), 1880 год

    Зимние ландшафты Баварии

    Так эти места выглядели в позапрошлом веке во времена баварского короля Людвига II, заложившего здесь этот сказочный замок. На картине 1880 года изображена ночная поездка Людвига II по окрестностям Нойшванштайна.

  • Швангау

    Зимние ландшафты Баварии

    Недалеко от замка Нойшванштайн в баварском регионе Швангау находится эта барочная церковь Святого Коломана, построенная в XVII веке.

  • Гросер-Арбер

    Зимние ландшафты Баварии

    Такой вид на зимние красоты Баварского леса и Баварские Альпы на горизонте открывается с 1456-метровой горы Гросер-Арбер.

  • Зонтхофен

    Зимние ландшафты Баварии

    Этот баварский егерь, так сказать, забрел сюда из нашей рубрики "Кадр за кадром", в которой можно было увидеть эту фотографию. В конце января он и его коллеги разносили сено для подкормки оленей в окрестностях Зонтхофена.

  • Берхтесгаденер-Ланд

    Зимние ландшафты Баварии

    Еще одна живописная заснеженная баварская церковь - храм Святого Себастьяна около Рамзау в районе Берхтесгаденер-Ланд.

  • Байериш-Айзенштайн

    Зимние ландшафты Баварии

    Эта фотография была сделана в общине Байериш-Айзенштайн.

  • Гросер-Арбер.

    Зимние ландшафты Баварии

    Часовня на горе Гросер-Арбер.

  • Гросер-Арбер.

    Зимние ландшафты Баварии

    Лыжник над снежным ландшафтом - современная вольная интерпретация знаменитой картины Каспара Давида Фридриха "Странник над морем тумана".

  • Баварский лес

    Зимние ландшафты Баварии

    В национальном парке Баварский лес живут дикие кабаны.

  • Вальберг

    Зимние ландшафты Баварии

    Часовня на горе Вальберг в баварском регионе Роттах-Эгерн.

  • Санкт-Энгльмар

    Зимние ландшафты Баварии

    Заснеженные березки около Санкт-Энгльмара в Баварском лесу.

  • Берхтесгаден

    Зимние ландшафты Баварии

    Паломническая церковь Мария Герн в Берхтесгадене.

  • Мангфалль

    Зимние ландшафты Баварии

    Речка Мангфалль в Верхней Баварии.

  • Бавария

    Зимние ландшафты Баварии

    Эта баварская липа видела уже более пятисот зим.

  • Кёнигсзе

    Зимние ландшафты Баварии

    Церковь Святого Варфоломея на озере Кёнигсзе.

  • Лузен

    Зимние ландшафты Баварии

    Крест на вершине горы Лузен в Баварском лесу.

  • Андексское аббатство

    Зимние ландшафты Баварии

    Андексское аббатство под Мюнхеном. Здесь находится самая большая монастырская пивоварня Германии.

    Автор: Максим Нелюбин


Сибирские морозы в Германии - 2018

  • Бавария

    Сибирские морозы в Германии

    Ночь на понедельник, 26 февраля, оказалась самой холодной в Германии за всю нынешнюю зиму. На горе Цугшпитце столбик термометра опустился до 27-градусной отметки ниже нуля. Эта фотография была сделана в баварском Эльбахе.

  • Магдебург

    Сибирские морозы в Германии

    Как выглядели разные уголки Германии в последние морозные дни и ночи? Холодный восход над долиной Эльбы около Магдебурга.

  • Бранденбург

    Сибирские морозы в Германии

    Около бранденбургского Треплина.

  • Эльбская филармония, Гамбург

    Сибирские морозы в Германии

    Темно-синее утро около Эльбской филармонии в Гамбурге.

  • Мюнхен

    Сибирские морозы в Германии

    Лебеди в парке мюнхенского дворца Нимфенбург.

  • Мюнхен

    Сибирские морозы в Германии

    Помимо лебедей на лед здесь также вышли многочисленные жители и гости баварской столицы.

  • Дрезден

    Сибирские морозы в Германии

    Зимний пейзаж в столице Саксонии Дрездене.

  • Дюрнау

    Сибирские морозы в Германии

    Жительница баден-вюртембергского Дюрнау чистит от снега и льда статую святого Иосифа с младенцем Христом на руках.

  • Венторф

    Сибирские морозы в Германии

    Зимний лес около Венторфа под Гамбургом.

  • Винтерберг

    Сибирские морозы в Германии

    Мельничное колесо в Винтерберге в земле Северный Рейн - Вестфалия.

  • Штутгарт

    Сибирские морозы в Германии

    Цапля на замерзшем озере в Штутгарте.

  • Бавария

    Сибирские морозы в Германии

    Прогулочный маршрут в Баварских Альпах около австрийской границы.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

В Германии мечтают о снеге - напрасно

Покрытые снежными шапками ветви деревьев, поблескивающие в лучах солнца сугробы, - об этом на Рождество и Новый год мечтает каждый. Но немцам ничего больше и не остается... (14.12.2019)  

10 лучших зимних курортов Германии

Их названия - как главы зимней сказки: Тюрингский лес, Рудные горы, Шварцвальд, Гарц… Здесь можно кататься на лыжах или просто гулять по заснеженным лесам и склонам. (15.11.2019)  

Прекрасные Альпы (фото)

Сейчас на юге Германии облачно, по прогнозам - дождь. Но еще вчера благодаря сухому и теплому ветру Альпы видно издалека - за сотни километров. (29.11.2019)  

Тишь да гладь да божья благодать... под Штутгартом

Овца на заиндевелом лугу и другие морозные ландшафты под Штутгартом в начале нынешнего декабря. (07.12.2019)  

Время доставать сани, сноуборды, лыжи... и любоваться зимними красотами

На календаре - декабрь, а это значит, что любители зимних видов спорта вновь могут покататься с ветерком. Мы же пока просто полюбуемся живописными снежными ландшафтами. (02.12.2019)  

Горный массив Таунус на пороге зимы (фото)

Ежегодно этот регион посещает более 14 миллионов туристов. Многие приезжают сюда отдохнуть, например, из соседнего Франкфурта. (26.11.2019)  

Фотогалерея: Почему швабские пещеры стали Всемирным наследием

Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО на сессии в Кракове присвоил этот статус пещерам, в которых нашли "Швабскую Венеру", человека-льва и другие произведения первобытных людей. (10.07.2017)  

Зимние ландшафты Баварии  

Сибирские морозы в Германии

В январе в Германии уже зацвели первые камелии, крокусы и подснежники, но в конце февраля сюда пришел арктический холод. (26.02.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Ледяной отель "Игра престолов" в Финляндии  

Мастер паркура из Германии покорил ледяной город в Харбине  

В России построили снежную церковь  

Также по теме

BdT mit Deutschlandbezug l Schnee und Frost am Alpenrand

Время доставать сани, сноуборды, лыжи... и любоваться зимними красотами (фото) 02.12.2019

На календаре - декабрь, а это значит, что любители зимних видов спорта вновь могут покататься с ветерком. Мы же пока просто полюбуемся живописными снежными ландшафтами.

BdT Frisches Futter für Hirsche

Сено с доставкой, или Баварские егеря помогают диким оленям (фото) 25.01.2019

В южных регионах Германии сейчас очень много снега. Здешним оленям трудно добывать себе корм.

BdT Artenschutzzentrum in Leiferde pflegt «Witterungsopfer»

Зимний приют для пернатых хищников (фото) 28.01.2019

Эту обессилившую молодую сову нашли в лесу и доставили в один из центров защиты редких животных в Нижней Саксонии.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера