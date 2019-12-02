Маленький ягненок радуется снегу (фото)

Хеттинген • Эти фотографии сделаны в середине нынешнего декабря в окрестностях баден-вюртембергского города Хеттингена в горном массиве Швабский Альб. Как видно, здесь лежит снег что, очевидно, доставляет удовольствие этому маленькому ягненку, а также обитающим здесь же козам.
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Автор: Максим Нелюбин
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Автор: Максим Нелюбин