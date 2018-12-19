 Маленький-маленький, беленький-беленький медвежонок (фото) | Кадр дня | DW | 19.12.2018

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Кадр за кадром

Маленький-маленький, беленький-беленький медвежонок (фото)

Смотрите, как он успел подрасти! Очередная фотография мамы и новорожденного белого мишки из Берлина.

Берлин

19.12.2018, Берлин • Около двух недель назад мы уже показывали вам этого медвежонка, появившегося на свет в зоопарке Берлин-Фридрихсфельде в начале декабря. Сейчас зоопарк опубликовал новый снимок, которым мы также охотно делимся.

Лучшие фотографии животных - 2018

  • Большая ночница

    В мире животных - 2018

    Мыши счет любят

    14.01.2018 • В подвале бывшей пивоварни во Франкфурте-на-Одере в Бранденбурге каждый год зимуют сотни летучих мышей. Ради них почти полтора десятилетия назад развалины пивоварни взяли под охрану. В середине января немецкие экологи по традиции спустились под землю и провели инвентаризацию этих редких животных.

  • Эверсмер (Нижняя Саксония)

    В мире животных - 2018

    "Поросячий рай"

    19.01.2018 • Эта фотография была сделана в Нижней Саксонии в "Поросячьем раю" (Schweine-Paradies) - на подворье общественной организации Schweinfreunde e.V. в Эверсмере. В отличие от приютов для домашних животных, обитателям благотворительных подворий не ищут новых хозяев, а заботятся о них здесь до конца жизни.

  • Бранденбург

    В мире животных - 2018

    Сибирские гости Бранденбурга

    24.01.2018 • Примерно с октября по март в Германии зимуют тысячи сибирских гусей. Эта фотография сделана на реке Хафель в Бранденбурге. Таких гостей с Таймыра и Кольского полуострова в Германии также можно встретить, например, на Нижнем Рейне - в заповеднике Бислихер Инзель (Bislicher Insel) в земле Северный Рейн - Вестфалия.

  • Гельголанд

    В мире животных - 2018

    Тюлений беби-бум

    30.01.2018 • Длинномордые тюлени (нем. Kegelrobben), они же - серые тюлени, установили рекорд рождаемости на немецком острове Гельголанд. Об этом в конце января сообщило агентство dpa. В сезоне 2017/2018 годов на острове к этому моменту уже появилось на свет более 420 детенышей - рекорд за все время наблюдений. В 1970-х годах этот вид в Германии находился на грани исчезновения.

  • Висбаден

    В мире животных - 2018

    Гусиный марш

    17.02.2018 • Прогулка нильских гусят по Курортному парку в Висбадене. Нильские гуси были завезены в Европу из Египта в XVIII веке в качестве декоративных птиц. В конце того же столетия первые пары, улетевшие из питомников в Великобритании, начали выводить потомство в дикой природе и прекрасно приспособились к погодным условиям в Европе. Зимовать на родной Нил они не улетают.

  • Национальный парк Хайних

    В мире животных - 2018

    Рыси осваивают новые территории

    28.03.2018 • В немецкий национальный парк Хайних в этом году наконец-то вернулись рыси. Эта рысь была сфотографирована автоматической камерой в середине февраля, а первая в Хайнихе - в начале года. Парк находится между двумя ареалами их обитания в Германии - Гарцем и Баварским лесом. В Гарце сейчас обитает более ста рысей, в Баварском лесу - до тридцати.

  • Дуйсбург

    В мире животных - 2018

    Маленький вомбат

    05.04.2018 • Радостное событие произошло в начале апреля в немецком городе Дуйсбурге. Впервые за почти сорок лет здесь появился на свет вот такой маленький вомбат. Вомбаты - обитатели Австралии. Эти сумчатые животные похожи на маленьких медведей или очень крупных хомяков. Решайте сами.

  • Верблюжонок Чингисхан

    В мире животных - 2018

    Чингисхан из немецкого замка

    11.04.2018 • Белый верблюжонок Чингисхан, родившийся в конце марта, сразу стал любимцем публики. На ферме в Штернбергском замке (Sternberger Burg) в земле Мекленбург - Передняя Померания насчитывается около трехсот разных животных. Здесь можно также увидеть страусов и лам, а на верблюдах даже совершить сафари.

  • Тиммендорфер-Штранд

    В мире животных - 2018

    Черепаший Мойдодыр

    02.05.2018 • Работник аквапарка Sea Life на курорте Тиммендорфер-Штранд чистит морскую черепаху по кличке Спиди. Всего здесь насчитывается более 2500 обитателей.

  • Рейнланд-Пфальц

    В мире животных - 2018

    Белоснежный олененок Мика

    22.05.2018 • Соня Перш-Йост (Sonja Persch-Jost) позирует со своими питомцами - северными оленями в долине реки Наэ в немецкой земле Рейнланд-Пфальц. Олененок Мика родился здесь в мае. Такой редкий окрас имеют лишь три процента северных оленей.

  • Кельнский зоопарк

    В мире животных - 2018

    Сурикат ищет ботинки

    25.05.2018 • Немцы называют этих забавных зверьков, обитающих в Южной Африке, "земляными человечками" (Erdmännchen). Этот крошка-сурикат появился на свет в Кельнском зоопарке в начале мая и уже скоро стал искать себе обувь на вырост.

  • Латцен

    В мире животных - 2018

    Пятеро аистят

    07.06.2018 • В городе Латцен под Ганновером можно в июне можно было наблюдать за тем, как в одном гнезде подрастают сразу пятеро аистят. В Германии насчитывается до шести тысяч гнезд, в которых выводят потомство белые аисты.

  • Якобсдорф

    В мире животных - 2018

    Бранденбургские скворцы

    09.06.2018 • Скворцы над бранденбургским Якобсдорфом. Чтобы найти место для ночевки, во время заката они собираются в стаи, устраивая в небе такие завораживающие ежевечерние представления.

  • Ахен

    В мире животных - 2018

    Хомяков - на свободу!

    20.06.2018 • Популяция хомяков в Германии в одной только Рейнской области раньше достигала сотен тысяч, но из-за интенсивного сельского хозяйства они почти полностью исчезли. Сейчас здесь осуществляют программу их размножения в неволе и выпускают на свободу в подходящих для этого местах, например, в районе Ахена, где они уже хорошо осваиваются в своей новой старой среде обитания.

  • Берлин

    В мире животных - 2018

    Первый год на новом месте

    24.06.2018 • В июне две большие панды из Китая отметили первый год своей жизни в Берлине. На этой фотографии нас приветствует Менг Менг. В дикой природе в Китае их сейчас насчитывается около двух тысяч. Панды, доставленные в Берлин год назад, так сказать, сохраняют свое китайское гражданство. Лицензионный сбор составляет около одного миллиона долларов ежегодно.

  • Рюдесхайм

    В мире животных - 2018

    "Пёсьи дни"

    30.07.2018 • В России есть "собачий холод", в Германии - так сказать, "собачья жара", вернее - "пёсьи дни" (Hundstage). Название связано с созвездием Большой Пес, которое в Германии можно полностью наблюдать на небосводе в период с 23 июля по 23 августа. На этой фотографии - пес Артур, катающийся с ветерком в мотоциклетной коляске в один из таких жарких дней в гессенском Рюдесхайме.

  • Стриж-альбинос

    В мире животных - 2018

    Стриж-альбинос

    16.08.2018 • На такого молодого стрижа с полностью белым оперением и красными глазами немецкие орнитологи наткнулись во время контроля гнезд в окрестностях Нюрнберга. Его окольцевали и выпустили на свободу. Стрижи-альбиносы встречаются крайне редко. В Баварии это первый случай. В прошлом году в Германии были обнаружены два таких стрижа - в Гессене и Шлезвиг-Гольштейне.

  • Берлин

    В мире животных - 2018

    Самый быстрый мопс Берлина

    17.08.2018 • 4,5-летняя Эмма - самый быстрый мопс Берлина. 50-метровую дистанцию пробегает менее чем за шесть секунд. В 2018 году она уже в третий раз подряд победила в таких спринтерских забегах в немецкой столице, за что получила от организаторов почетный титул "Усэйн Болт среди мопсов".

  • Франкфурт-на-Одере

    В мире животных - 2018

    Ночь летучих мышей в Германии

    24.08.2018 • В Германии проживает более двух десятков видов летучих мышей. В конце августа немцы смогли ближе познакомиться с этими своими соседями, посетив мероприятия очередной Ночи летучих мышей, впервые организованной более двадцати лет назад. Эта фотография был сделана в одном из подвалов Франкфурта-на-Одере в Бранденбурге.

  • Франкфурт-на-Майне

    В мире животных - 2018

    Трубкозуб Мемфис

    28.08.2018 • Эта фотография была сделана во Франкфурте-на-Майне во время первого выхода в свет трубкозуба Мемфиса, родившегося в здешнем зоопарке в июле. Трубкозубы - млекопитающие средних размеров, напоминающие свинью с длинной мордой, заячьими ушами и хвостом, похожим на хвост кенгуру. В дикой природе сейчас обитают в Африке к югу от Сахары.

  • Кельн

    В мире животных - 2018

    Луг с видом на собор

    04.11.2018 • Чтобы полюбоваться на овечек, жителям Кельна не надо далеко ездить. Это стадо часто можно увидеть здесь на одном из рейнских заливных лугов. На противоположном берегу возвышаются готические башни Кельнского собора - самой посещаемой архитектурной достопримечательности Германии.

  • Альт-Тухебанд

    В мире животных - 2018

    Ушастые совы на Одере

    08.11.2018 • Ушастые совы (нем. Waldohreule) широко распространены в Европе. В Германии они очень любят зимовать в районе внутренней дельты Одера - в бранденбургском Одербрухе. В этих местах водится много мышей, на которых совы охотятся - так что им готов и стол и дом. Протяженность этого болотистого ландшафта вдоль реки составляет 60 километров, ширина - до 20 километров.

  • Монастырь Мариенталь

    В мире животных - 2018

    Любимец монашек

    19.11.2018 • Монастырь Мариенталь (Kloster St. Marienthal ) был основан в саксонском регионе Верхний Лаузиц в 1234 году. Сейчас в нем живет четырнадцать сестер-цистерцианок, а также обитают этот монастырский кот Оли и утка, оставшаяся за кадром. Летом на здешних крышах выводят птенцов аисты. Кстати, в этом монастыре можно даже остаться переночевать за отдельную плату.

  • Фридрихског

    В мире животных - 2018

    Детский дом для тюленей

    21.11.2018 • Знакомьтесь: Элвис. Этому осиротевшему или потерявшемуся бельку - около четырех недель. В новом сезоне он стал первым тюлененком, поступившим в один из двух приютов для бельков в Германии - во Фридрихскоге на Северном море. О нем будут заботиться и позже выпустят на свободу - в числе около двухсот других найденышей, которых выхаживают и выкармливают здесь каждый год.

  • Берлин

    В мире животных - 2018

    Белый мишка

    07.12.2018 • Этот медвежонок появился на свет в зоопарке Берлин-Фридрихсфельде в начале декабря и растет под бдительным присмотром медведицы Тони, видеокамеры и немецкой общественности.

  • Вульфтен

    В мире животных - 2018

    Северные олени из Гарца

    10.12.2018 • "Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним"... Эти олени в тундру и тайгу не собираются. Они прекрасно чувствуют себя в немецком регионе Гарц. Их послужному списку могут позавидовать даже настоящие актеры. Они активно снимаются в кино, выступают на телевидении. В оставшееся время в декабре - развозят подарки детворе, выезжая на помощь Санта-Клаусам в разные уголки Германии.

    Автор: Максим Нелюбин


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  • Дрезден

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Золотой гость

    01.12.2018, Дрезден • В начале декабря в Германии повсюду открылись рождественские рынки. Один из самых древних находится в Дрездене - Striezelmarkt. А эта фотография сделана на рынке Augustusmarkt, названого в честь саксонского курфюрста Августа Сильного, памятник которому изображен на этой фотографии на фоне колеса обозрения, на котором там можно прокатиться.


Контекст

Вся Германия следит за новорожденным белым мишкой

Подписчики каналов DW в соцсетях уже несколько дней умиляются фото и видео белого медвежонка из Берлина. Просто невозможно скрывать от вас эту прелесть!  

Топ-20 немецких зоопарков

В Германии насчитывается около 400 зоопарков. Ежегодное число их посетителей составляет почти 50 миллионов человек. Представляем самые популярные: от Берлина - до Гейдельберга.  

Абстрактная живопись от немецких выдр

Эта фотография была сделана в зоопарке Гельзенкирхена во время создания очередного шедевра в вольере здешних выдр. Кисти выдрам не нужны. Вместо них они используют свои лапы.  

Большому слону - большую тыкву!

В ноябрьском меню для слонов в зоопарке города Оснабрюка в Нижней Саксонии появились такие сезонные деликатесы. Судя по этой фотографии, гигантские тыквы пришлись им по вкусу.  

Кого немцы называют "земляными человечками"?

Ответ на этот вопрос - на фотографии, сделанной в зоопарке Штутгарта.  

Лучшие снимки животных из Германии

Лучшие фотографии животных в Германии, опубликованные в нашей рубрике "Кадр за кадром" в 2016 году.  

Кадр за кадром - Декабрь 2018  

В мире животных - 2018  

Аудио- и видеофайлы по теме

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Дикие животные в немецких цирках: за и против 29.10.2018

Во многих странах Европы запрещено показывать в цирке дрессированных диких зверей. В Германии пока такого запрета нет.

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