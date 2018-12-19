Маленький-маленький, беленький-беленький медвежонок (фото)

Смотрите, как он успел подрасти! Очередная фотография мамы и новорожденного белого мишки из Берлина.
19.12.2018, Берлин • Около двух недель назад мы уже показывали вам этого медвежонка, появившегося на свет в зоопарке Берлин-Фридрихсфельде в начале декабря. Сейчас зоопарк опубликовал новый снимок, которым мы также охотно делимся.
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Подписчики каналов DW в соцсетях уже несколько дней умиляются фото и видео белого медвежонка из Берлина. Просто невозможно скрывать от вас эту прелесть!
В Германии насчитывается около 400 зоопарков. Ежегодное число их посетителей составляет почти 50 миллионов человек. Представляем самые популярные: от Берлина - до Гейдельберга.
Эта фотография была сделана в зоопарке Гельзенкирхена во время создания очередного шедевра в вольере здешних выдр. Кисти выдрам не нужны. Вместо них они используют свои лапы.
В ноябрьском меню для слонов в зоопарке города Оснабрюка в Нижней Саксонии появились такие сезонные деликатесы. Судя по этой фотографии, гигантские тыквы пришлись им по вкусу.
Ответ на этот вопрос - на фотографии, сделанной в зоопарке Штутгарта.