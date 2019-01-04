 Макрон осудил насилие в ходе протестов ″желтых жилетов″ | Новости из Германии о Европе | DW | 06.01.2019

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Европа

Макрон осудил насилие в ходе протестов "желтых жилетов"

После столкновений и беспорядков в ходе очередных антиправительственных протестов президент Франции Эмманюэль Макрон призвал граждан страны вернуться к мирному диалогу.

Беспорядки в ходе протестов в Париже, 5 января 2019 года

Беспорядки в ходе протестов в Париже, 5 января 2019 года

Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил насилие в ходе последней протестной акции сторонников движения "желтых жилетов". "Вновь была проявлена крайняя степень жестокости, направленная на Республику, ее представителей и ее символы", - написал Макрон в своем микроблоге в Twitter вечером в субботу, 5 января.

Те, кто совершает насилие, нарушают "наш гражданский договор", отметил президент, пообещав, что "правосудие восторжествует". Он призвал граждан Франции осознать свою ответственность и вернуться к диалогу.

Контекст

Президент Эмманюэль Макрон в 2017 году обещал своим гражданам мирную революцию. Спустя 20 месяцев Францию парализуют "желтые жилеты". Французские писатели называют это "протестами отверженных". (13.12.2018)

Во Франции проходят многотысячные протесты против повышения цен на бензин, организованные движением "желтые жилеты". DW рассказывает о том, кто эти люди и каковы их шансы на успех. (22.11.2018)

Столкновения с полицией и вандализм в Париже

5 января в антиправительственных протестах по всей Франции приняли участие около 50 тысяч человек. В Париже демонстрация собрала около 4 тысяч участников и переросла в столкновения с полицией. Некоторые протестующие бросали бутылки и камни в правоохранителей, которые в ответ применили слезоточивый газ. На бульваре Сен-Жермен вандалы подожгли машину, несколько мотороллеров и урн.

В результате столкновений пострадал один полицейский. Только в Париже были задержаны более 100 участников протестов. Некоторые демонстранты выломали дверь и повредили два автомобиля во дворе одного из министерских зданий, в котором находится офис представителя правительства Бенжимина Гриво. Чиновник в беседе с информагентством AFP заявил, что это было нападение не столько на него, "сколько на всю Республику".

Чего добиваются "желтые жилеты"

Акции протеста, организованные движением "желтых жилетов", начались в середине ноября из-за намерения властей Франции ввести налог, способный привести к росту цен на автомобильное топливо. Одним из ключевых требований протестующих было повышение минимальной зарплаты. После того как правительство страны утвердило мораторий на повышение топливных налогов и пошло на ряд других уступков, митингующие стали протестовать в целом против реформ правительства и президента Макрона.

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    Чего требуют демонстранты?

    Изначально "желтые жилеты" выступали против роста цен на бензин. Затем к их требованиям добавились уменьшение налогового бремени в целом и повышение минимального размера оплаты труда. За год бензин во Франции подорожал на 15 процентов, дизельное топливо - на 23 процента. Налог на топливо должен был стимулировать французов пользоваться общественным транспортом и приобретать электромобили.

  • Премьер-министр Франции Эдуар Филипп

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    Правительство пошло на уступки "желтым жилетам"

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  • Президент Франции Эмманюэль Макрон

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Уступки правительства не остановили протесты

    После того, как правительство ввело мораторий на повышение налогов на топливо, митингующие стали протестовать в целом против реформ правительства и президента страны Эмманюэля Макрона. Митингующих устроит только отставка правительства, заявил представитель демонстрантов Кристоф Шаленсон.

  • Протестующие во время акции желтых жилетов

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Большинство французов поддерживают движение

    Опросы французских телеканалов показывают, что 72 процента французов поддерживают требования "желтых жилетов". При этом 85 процентов респондентов высказались против использования насилия.

  • Перевернутые автомобили во Франции во время протестов желтых жилетов

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Беспорядки обернулись потерями для бизнеса

    Многие розничные торговцы и отели жалуются на убытки из-за снижения количества туристов. Владельцы магазинов и ресторанов, оказавшихся в районах проведения акций, заявили о сокращении оборота на 20-70 процентов. Больше всего пострадали магазины на Елисейских полях, некоторые из которых разграбили.

    Автор: Никита Баталов


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Макрон уступил: что теперь будут делать желтые жилеты?

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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

Массовые акции во Франции не утихают несмотря на то, что правительство пошло на уступки "желтым жилетам". Как развивался их протест? (08.12.2018)  

Ссылки в интернете

Макрон пошел навстречу требованиям "желтых жилетов"  

"Желтые жилеты" снова вышли на протесты  

Аудио- и видеофайлы по теме

Макрон уступил: что теперь будут делать желтые жилеты?  

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