Макрон осудил насилие в ходе протестов "желтых жилетов"

Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил насилие в ходе последней протестной акции сторонников движения "желтых жилетов". "Вновь была проявлена крайняя степень жестокости, направленная на Республику, ее представителей и ее символы", - написал Макрон в своем микроблоге в Twitter вечером в субботу, 5 января.

Те, кто совершает насилие, нарушают "наш гражданский договор", отметил президент, пообещав, что "правосудие восторжествует". Он призвал граждан Франции осознать свою ответственность и вернуться к диалогу.

Столкновения с полицией и вандализм в Париже

5 января в антиправительственных протестах по всей Франции приняли участие около 50 тысяч человек. В Париже демонстрация собрала около 4 тысяч участников и переросла в столкновения с полицией. Некоторые протестующие бросали бутылки и камни в правоохранителей, которые в ответ применили слезоточивый газ. На бульваре Сен-Жермен вандалы подожгли машину, несколько мотороллеров и урн.

В результате столкновений пострадал один полицейский. Только в Париже были задержаны более 100 участников протестов. Некоторые демонстранты выломали дверь и повредили два автомобиля во дворе одного из министерских зданий, в котором находится офис представителя правительства Бенжимина Гриво. Чиновник в беседе с информагентством AFP заявил, что это было нападение не столько на него, "сколько на всю Республику".

Чего добиваются "желтые жилеты"

Акции протеста, организованные движением "желтых жилетов", начались в середине ноября из-за намерения властей Франции ввести налог, способный привести к росту цен на автомобильное топливо. Одним из ключевых требований протестующих было повышение минимальной зарплаты. После того как правительство страны утвердило мораторий на повышение топливных налогов и пошло на ряд других уступков, митингующие стали протестовать в целом против реформ правительства и президента Макрона.

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