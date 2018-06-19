Макрон опроверг сообщения об уступках Путину по ракетному мораторию

Президент Франции Эмманюэль Макрон опроверг сообщения о том, что он якобы пошел на уступки российскому лидеру Владимиру Путину по мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе. Соответствующее заявление глава французского государства сделал в четверг, 28 ноября, на совместной пресс-конференции в Париже с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

Французский лидер подчеркнул, что не принял предложение российского президента по введению моратория, однако призывает НАТО к диалогу по данному вопросу с участием европейских партнеров. "Мы ни в какой мере не приняли предложенный Россией мораторий.<…>Однако мы рассматривали его как основу для дискуссий", которой не следует просто так пренебрегать, указал президент Франции.

При этом он добавил, что с Москвой необходимо вести "устойчивый, трезвый и жесткий" диалог. "Давайте говорить серьезно, речь идет об интересах безопасности" европейских стран, которые "тесно связаны" с российской политикой в Европе, цитирует французского лидера агентство Reuters.

Ответ Макрона

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что президент РФ получил от Макрона ответ на свое послание о неразмещении ракет в Европе. Песков отметил, что ответ французского лидера не носит детального характера, "но по крайней мере там высказывается понимание озабоченности" России и "готовность к диалогу на этот счет".

Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) ранее выступила с утверждением, что Макрон готов пойти на уступки Путину в отношении моратория на РСМД. Газета передала, что Франция готова "тщательно изучить" предложение Москвы и обсудить его в двустороннем и многостороннем форматах. Для этого необходимы "заслуживающие доверия" взаимные меры проверки, цитировало издание президента Франции.

НАТО не считает предложение заслуживающим доверия

В середине сентября Владимир Путин направил странам-участницам НАТО письма с предложением ввести соответствующий мораторий. В конце того же месяца Североатлантический альянс отверг предложение Москвы как "не заслуживающее доверия".

РФ уже разместила на своей территории ракеты 9М729 (SSC-8 по классификации альянса. - Ред.), заявили в НАТО. Перед переговорами России необходимо уничтожить ракеты 9М729 таким образом, чтобы это можно было верифицировать, отметили в альянсе.

Макрон в начале месяца дал интервью журналу The Economist, в котором посетовал на отсутствие стратегической координации между Европой и Соединенными Штатами. По его словам, европейские страны больше не могут рассчитывать на Североатлантический альянс в вопросах защиты. "То, что мы сейчас переживаем, - это смерть мозга НАТО", - подчеркнул он.

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