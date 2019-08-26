Макрон объявил о достижении договоренности с Трампом по цифровому налогу

Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент США Дональд Трамп достигли компромисса в вопросе введения цифрового налога для глобальных интернет-концернов. Об этом французский лидер сообщил на совместной с Трампом пресс-конференции в Биаррице в понедельник, 26 августа, в заключительный день саммита стран-членов G7.

По словам Макрона, Франция будет готова отказаться от собственного цифрового налога, как только будет найдено международное решение этой проблемы. Как сказал французский президент, он договорился с Трампом о том, что соглашение по международному налогообложению интернет-концернов будет заключено до конца 2020 года на уровне Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

При этом, как сообщает информагентство AFP, сам Трамп в ответ на прямой вопрос отказался однозначно подтвердить достижение компромисса с Макроном. Он также не ответил на вопрос о том, откажется ли он от намерения ввести повышенные пошлины на французское вино, в случае введения международного цифрового налога. "Однако я могу вас заверить, что первая леди очень любит ваше французское вино", - заявил он.

Цифровой налог во Франции

В марте 2019 года министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр представил законопроект, согласно которому компании с прибылью от 750 миллионов евро в мире и более 25 миллионов евро во Франции должны облагаться налогом в размере трех процентов. При этом речь шла, кроме прочего, о доходах от онлайн-рекламы и продажи личных данных пользователей.

Тогда Ле Мэр напомнил, что за инициативу, направленную на то, чтобы добиться "соответствия текущего налогообложения экономическим реалиям цифрового века", выступают также 23 из 27 государств-членов Евросоюза, и отметил, что Австралия и Индия уже имеют свою систему цифрового налогообложения.

При разработке соответствующего законопроекта для Франции планировалось, что он станет временной мерой и будет действовать до тех пор, пока не будет выработано единого решения на общеевропейском уровне. Предполагалось, что новый цифровой налог затронет, в первую очередь, американские глобальные концерны Google, Apple, Facebook и Amazon. Отсюда его сокращенное название GAFA, составленное из первых букв названий этих предприятий.

Угроза Трампа ввести налог на французские вина в ответ на цифровой налог

По расчетам французского министерства финансов, GAFA-налог, который учитывает доходы компаний с 1 января 2019 года, может принести во французскую казну дополнительно около 500 млн евро. По оценкам агентства Bloomberg, под действие данного налога в общей сложности могут попасть около 30 компаний.

В конце июля 2019 года за предложенный Ле Мэром законопроект проголосовал также французский Сенат. В свою очередь, президент США Дональд Трамп резко раскритиковал намерение французов ввести цифровой налог, который ударит, в первую очередь, по американским компаниям, и объявил о намерении провести проверку по этому вопросу, не исключая ввода экономических санкций в случае введения налога. В частности, в конце июля 2019 года Трамп пригрозил в этой связи ввести повышенные пошлины на французские вина.

"Франция только что ввела цифровой налог на замечательные технологические компании из Америки. Если кто-то и должен взимать с них налоги, так это их родина - Соединенные Штаты", - возмутился тогда глава Белого дома в Twitter.

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