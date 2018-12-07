 Макрон обратится к нации с речью в связи с протестами | Новости из Германии о Европе | DW | 09.12.2018

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Европа

Макрон обратится к нации с речью в связи с протестами

В понедельник президент Франции примет представителей бизнеса и политики. После этого он обратится к населению с речью, где может представить ряд предложений.

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон в связи с продолжающимися в стране протестами "желтых жилетов" обратится к населению с речью. Как сообщает президенсткая пресс-служба в воскресенье, 9 декабря, Макрон выступит с обращением в понедельник в 20:00. Перед этим французский президент намерен принять представителей профсоюзов, работодателей, а также депутатов Национального собрания и Сената. Протестующие ранее потребовали отставки Макрона, снижения налогов, повышения зарплат и пенсий.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп в субботу по следам массовых акций протеста рассказал о стремлении к "диалогу". Филипп заявил, что президент выдвинет новые предложения, которые помогут стране "соответствовать вызовам". Подробностей Филипп не сообщил. Министр труда Мюриэль Пенико добавила, что Макрон представит "конкретные и незамедлительные меры". При этом увеличение минимальной оплаты труда не относится к этим мерам.

Контекст

В последнюю неделю в фокусе порядка 600 аккаунтов в Twitter, пропагандирующих про-кремлевские взгляды, оказались протесты "желтых жилетов", пишет Bloomberg. (09.12.2018)

Франция не вмешивается во внутриполитические дебаты в США и ожидает того же от Белого дома, заявил Жан-Ив Ле Дриан после скандальных высказываний Дональда Трампа. (09.12.2018)

Катастрофа для французской экономики

Французские розничные торговцы жалуются за миллиардные потери оборота. Министерство экономики страны заявляет, что потери составляют до 40 процентов. Вспышка насилия в первую очередь в Париже является "катастрофой для торговли, катастрофой для экономики", - считает министр экономики Бруно Ле Мэр. В частности, не менее чем на десять процентов снизилось количество бронирований гостиниц на конец года.

Протесты "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре из-за намерения властей ввести налог, который приведет к повышению цен на автомобильное топливо. После того, как правительство ввело мораторий на повышение налогов на топливо, митингующие стали протестовать в целом против реформ правительства и президента страны Эмманюэля Макрона.

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    Акции не утихают

    В субботу, 8 декабря, во Франции возобновились массовые акции протеста "желтых жилетов". Задержаны не менее 1400 человек, более 100 ранены, среди них - 17 полицейских. По всей стране протестовали 125 тысяч человек. "Желтые жилеты" вступали в стычки с полицией и жгли автомобили. Полиция применила водометы.

  • Протестующие во время акции желтых жилетов

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Когда все началось?

    Акции "желтых жилетов" продолжаются уже четыре недели: 17 ноября в протестах участвовали не менее 300 тысяч человек. Они проходят регулярно по субботам. Беспорядки в ходе этих акций стали крупнейшими за десятилетие.

  • Протестующие во время акции желтых жилетов, один из них ранен

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Жестокость и вандализм

    Митинги "желтых жилетов" сопровождаются вандализмом и проявлением жестокости. Травмы различной степени тяжести получили несколько сотен человек, двое погибли. Отмечены случаи мародерства и уничтожения магазинов.

  • Скульптура на триумфальной арке, поврежденная во время протестов желтых жилетов

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Вандалы повредили триумфальную арку

    1 декабря во время протестов в Париже получила серьезные повреждения Триумфальная арка. Группе вандалов удалось проникнуть в музейные помещения, где они "обезглавили" мраморную статую Наполеона, разрушили на мелкие куски гипсовую скульптуру тридцатых годов и разрисовали интерьеры граффити.

  • Автомобильная заправка во Франции

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Чего требуют демонстранты?

    Изначально "желтые жилеты" выступали против роста цен на бензин. Затем к их требованиям добавились уменьшение налогового бремени в целом и повышение минимального размера оплаты труда. За год бензин во Франции подорожал на 15 процентов, дизельное топливо - на 23 процента. Налог на топливо должен был стимулировать французов пользоваться общественным транспортом и приобретать электромобили.

  • Премьер-министр Франции Эдуар Филипп

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Правительство пошло на уступки "желтым жилетам"

    6 декабря правительство Франции отказалось от повышения налогов на автомобильное топливо, оно больше не входит в план бюджета на 2019 год, объявил премьер-министр страны Эдуар Филипп. По его словам, до конца зимнего сезона также не будут повышаться тарифы на газ и электроэнергию. "Никакие налоги не оправдывают то, что под угрозой оказалось единство нации", - добавил Филипп.

  • Президент Франции Эмманюэль Макрон

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Уступки правительства не остановили протесты

    После того, как правительство ввело мораторий на повышение налогов на топливо, митингующие стали протестовать в целом против реформ правительства и президента страны Эмманюэля Макрона. Митингующих устроит только отставка правительства, заявил представитель демонстрантов Кристоф Шаленсон.

  • Протестующие во время акции желтых жилетов

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Большинство французов поддерживают движение

    Опросы французских телеканалов показывают, что 72 процента французов поддерживают требования "желтых жилетов". При этом 85 процентов респондентов высказались против использования насилия.

  • Перевернутые автомобили во Франции во время протестов желтых жилетов

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Беспорядки обернулись потерями для бизнеса

    Многие розничные торговцы и отели жалуются на убытки из-за снижения количества туристов. Владельцы магазинов и ресторанов, оказавшихся в районах проведения акций, заявили о сокращении оборота на 20-70 процентов. Больше всего пострадали магазины на Елисейских полях, некоторые из которых разграбили.

    Автор: Никита Баталов


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Президент Франции Эмманюэль Макрон - интервью DW

Контекст

Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

Массовые акции во Франции не утихают несмотря на то, что правительство пошло на уступки "желтым жилетам". Как развивался их протест? (08.12.2018)  

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