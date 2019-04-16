Макрон обещает восстановить Нотр-Дам в течение пяти лет

Собор Парижской Богоматери, пострадавший при сильнейшем пожаре, может быть реконструирован в течение пяти лет. "Мы восстановим Нотр-Дам еще более прекрасным", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе обращения к нации во вторник, 16 апреля.

Ранее в этот же день целый ряд организаций, компаний и меценатов по всему миру пообещали выделить средства на реставрацию одной из главных достопримечательностей французской столицы. Так, Франсуа Анри Пино, исполнительный директор компании Kering, владеющей брендами Gucci и Yves Saint Laurent, пообещал перечислить на эти цели не менее 100 млн евро. А семья французского бизнесмена Бернара Арно и его группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) намерена выделить 200 млн на восстановление собора. Еще в общей сложности 200 млн евро пообещали семья Беттанкур-Майерс и косметический гигант L'Oreal.

400 пожарных боролись с огнем более 8 часов

Сильный пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля. Около 400 пожарных занимались тушением более восьми часов. Работы осложнялись тем, что воду нельзя было сбрасывать с вертолетов из-за опасности обрушения несущих конструкций. В ходе операции пострадал один из пожарных.

От обрушения удалось спасти основную несущую конструкцию, башни главного фасада, а также колокола. Крыша обвалилась на две трети, разрушены часы и шпиль, вокруг которого располагались скульптурные группы из 12 апостолов и четырех крылатых тетраморфов - символов евангелистов. По счастливому стечению обстоятельств они были отправлены на реставрацию незадолго до возгорания и не пострадали. Также спасен терновый венец Иисуса Христа - одна из главных христианских реликвий.

Нотр-Дам, который ежегодно посещали около 13 млн человек, является одним из символов французской столицы. Строительство началось в 1163 году и продолжалось с перерывами до 1345 года. Известности архитектурного сооружения способствовал роман Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери", опубликованный в 1831 году. Его продажи по всему миру существенно выросли после пожара во всемирно известном храме.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Пожар в соборе Парижской богоматери Как будут восстанавливать собор "Собор - это часть Франции, поэтому мы восстановим его все вместе", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Французский государственный фонд сохранения культурного наследия 16 апреля объявит общенациональный сбор средств на восстановление собора. Французские миллиардеры Франсуа-Анри Пино и Бернар Арно уже пожертвовали на восстановление собора 300 млн евро.

Пожар в соборе Парижской богоматери Терновый венец Иисуса Христа удалось спасти От пожара удалось спасти одну из самых важных христианских реликвий, находящихся в соборе - терновый венец Иисуса Христа. В соответствии с Евангелиями, именно этот венец возложили на голову Христа перед распятием.

Пожар в соборе Парижской богоматери Внутри собора после пожара На фотографиях последствий пожара внутри собора, опубликованных ведущими французскими изданиями, видно, что уцелели алтарь собора и алтарный крест. Огонь не коснулся и хранящихся в храме реликвий.

Пожар в соборе Парижской богоматери Пожар в Соборе Парижской богоматери полностью потушен Утром 16 апреля пожар в Соборе Парижской богоматери был полностью потушен. Его последствиями стали обрушение купола и кровли собора. Каркас здания удалось спасти.

Пожар в соборе Парижской богоматери Пожар нанес колоссальный ущерб собору Сильнейший пожар в соборе Парижской Богоматери нанес огромный ущерб - обрушились шпиль и крыша, огонь перекинулся на одну из знаменитых прямоугольных башен. Пожарная служба Парижа заявила, что не уверена, сможет ли остановить распространение огня.

Пожар в соборе Парижской богоматери В тушении были задействованы сотни пожарных Сообщение о возгорании поступило в 18.50 по местному времени (19.50 мск). По данным МВД Франции, на место прибыли около 400 пожарных. По предварительным сведениям, возгорание "потенциально связано" с реставрационными работами, которые проходили в соборе. Стоимость их проведения оценивается в 6 млн евро.

Пожар в соборе Парижской богоматери "Париж изуродован" За пожаром наблюдали несколько сотен очевидцев. Часть из них расположилась у расположенной неподалеку церкви Сен-Жюльен-ле-Повр. Кто-то из собравшихся молился, кто-то исполнял церковные гимны. "Париж изуродован, город уже никогда не будет таким, как прежде. Это трагедия", - отметил один из очевидцев. Архиепископ города Мишель Опети призвал другие церкви в знак солидарности звонить в колокола.

Пожар в соборе Парижской богоматери На место трагедии прибыл президент Макрон Президент Франции Эмманюэль Макрон в связи с "ужасным пожаром" перенес на более поздний срок запланированное на вечер 15 апреля телеобращение к нации. Глава государства прибыл на место трагедии, после чего проследовал на экстренное совещание в расположенную неподалеку штаб-квартиру полиции. "Мне - как и всем соотечественникам - грустно видеть, как горит часть нас", - написал он в Twitter.

Пожар в соборе Парижской богоматери Местных жителей эвакуировали По словам мэра французской столицы Анн Идальго, жителей Сите - острова на Сене, где располагается Нотр-Дам, эвакуировали в связи с угрозой обрушения здания. Полиция попросила туристов воздержаться от посещения данного района. По предварительным данным, один из пожарных получил серьезные травмы. О других пострадавших не сообщается.

Пожар в соборе Парижской богоматери Мировые лидеры соболезнуют Мэр Лондона Садик Аман Хан выразил поддержку Парижу. В Ватикане и Иерусалиме заявили, что молятся за спасение собора. Президент США Дональд Трамп назвал Нотр-Дам "частью нашей культуры". По его словам, "в мире, вероятно, нет другого такого собора, как этот". "Наши мысли - с нашими французскими друзьями", - написал в Twitter представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

Пожар в соборе Парижской богоматери Символ французской столицы Собор Парижской Богоматери - один из символов французской столицы. Его строительство началось в 1163 году и продолжалось с перерывами до 1345 года. Известности архитектурного сооружения способствовал роман Виктора Гюго, опубликованный в 1831 году. Ежегодно здание посещали порядка 13 млн верующих и туристов. В соборе хранится одна из главных христианских реликвий - Терновый венец Иисуса Христа. Автор: Екатерина Венкина

