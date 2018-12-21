 Макрон выразил сожаление о решении Трампа по Сирии | Новости из Германии о Европе | DW | 23.12.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Макрон выразил сожаление о решении Трампа по Сирии

Союзник должен быть надежным, заявил Эмманюэль Макрон после решения Трампа вывести американские войска из Сирии.

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Контекст

Администрация США выводит военных из Сирии и не торопится с новыми санкциями в отношении России. Константин Эггерт о том, почему Дональд Трамп не спешит давить на Владимира Путина. (21.12.2018)

Министр обороны США оставляет пост из-за разногласий с президентом Дональдом Трампом. Это случилось на следующий день после того, как Трамп заявил о выводе войск из Сирии. (21.12.2018)

Почему саммит по Сирии в Стамбуле стал успехом и готовы ли США поверить в то, что атаки на Идлиб не будет, рассказал DW спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри. (31.10.2018)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что глубоко сожалеет о решении президент США Дональда Трампа вывести американские войска из Сирии. "Союзник должен быть надежным с тем, чтобы действовать в координации с другими своими союзниками", - сказал Макрон в воскресенье, 23 декабря, на пресс-конференции в ходе своего визита в Чад. "Быть союзником значит вести борьбу плечом к плечу", - добавил французский президент.

Одновременно он отдал должное главе Пентагона Джеймсу Мэттису и его заявлениям, назвав его "надежным партнером".

Мэттис объявил о своей отставке на следующий день после того, как Трамп одобрил вывод американских войск из Сирии. "Вы имеете право работать с таким министром обороны, взгляды которого будут больше совпадать вашими", - заявил тогда глава оборонного ведомства.  

Смотрите также:

  • Дональд Трамп

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Обращение Трампа к нации

    Президент США в обращении к нации в ночь на субботу, 14 апреля, объявил о начале ударов по Сирии.

  • Истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Три объекта атак

    Целями ударов стали три объекта, связанные с химическим оружием, отметил глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд. Это научно-исследовательский центр под Дамаском, предполагаемый склад химического оружия рядом с городом Хомс, и командный пункт, расположенный неподалеку от склада.

  • Глава Пентагона Джеймс Мэттис

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Более жесткий удар

    Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что в этот раз удар союзников по режиму Асада был жестче, чем американская атака в апреле 2017 года. По его словам, по целям в Сирии было выпущено вдвое больше ракет. В прошлом году американцы использовали 59 ракет "Томагавк" в ходе удара по сирийской военной авиабазе Шайрат.

  • Ракетный удар по Сирии

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Несколько пострадавших

    Сирийское информационное агентство "Сана" назвало удары по Сирии "вопиющим нарушением международного права и демонстрацией неуважения к законам". По его данным, сирийские ПВО сбили 20 ракет, а в результате ударов пострадали несколько мирных жителей.

  • Тереза Мэй

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    В соответствии с национальными интересами Великобритании

    Премьер Великобритании Тереза Мэй, объявив о начале ударов по Сирии, отметила, что это решение отвечает национальным интересам ее страны. Она подчеркнула, что речь идет не о вмешательстве в гражданскую войну или смене режима, а о целенаправленном ударе, не способствующем эскалации напряженности в регионе.

  • сирийский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Российские объекты не пострадали

    Ракеты США и их союзников не попали в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, заявили в Минобороны РФ. По его данным, целями стали объекты военной и гражданской инфраструктуры Сирии.

  • Президент Франции Макрон (в центре)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    "Дамаск пересек "красную черту"

    "Химатака в сирийской Думе, где погибли десятки людей, стала пересечением "красной черты", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, объявляя о приказе военным начать удары по Сирии.

  • Французский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Кто и как наносил удары

    США наносили удары не менее чем с одного корабля и одного бомбардировщика B-1B, находящихся в Красном море. Великобритания задействовала четыре боевых самолета Tornado GR4 Королевских ВВС, а Франция - истребители Rafale, стартовавшие с британской базы на Кипре.

  • Дамаск после ракетного удара

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Результаты налетов пока не известны

    Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал воздушные налеты очень успешными. В отражении ракетных ударов была задействована только сирийская система ПВО, сообщают как американские, так и российские военные.

  • Merkel empfängt dänischen Ministerpräsidenten Rasmussen (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Канцлер Германии одобрила атаку

    Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что одобряет удар по военным объектам Асада и назвала его "необходимым и соразмерным" действием.

  • Протесты в Дамаске

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Протесты в Дамаске

    В Дамаске 14 апреля прошел митинг протеста против ракетных ударов США и их союзников. Демонстранты размахивают флагами России и Сирии.

    Автор: Ольга Мищенко


Смотреть видео 02:48
Now live
02:48 мин

Поручившиеся за сирийских беженцев оказались должны государству десятки тысяч евро

Контекст

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

США, Великобритания и Франция ответили на предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума ракетными ударами по военным объектам Асада. (14.04.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Поручившиеся за сирийских беженцев оказались должны государству десятки тысяч евро  

А если C-300 или C-400 собьет американский самолет в Сирии? - интервью со спецпредставителем США  

Как жители Идлиба пытаются подготовиться к химатаке  

Реклама

Самые читаемые

Трамп поменял мнение об успехах США в Сирии  

Спасатели нашли тела восьми горняков на шахте в Соликамске  

Умер последний участник восстания в Варшавском гетто  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно