Макрон встретился в Биаррице с главой МИД Ирана Зарифом

По данным канцелярии президента Франции, Вашингтон не возражал против приезда иранского министра иностранных дел Зарифа в Биарриц, а беседа Макрона с ним была "очень позитивной".
Разговор президента Франции Эмманюэля Макрона с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, неожиданно прибывшим в Биарриц, где проходит саммит G7, "был очень позитивным" и "должен быть продолжен". Об этом сообщило в воскресенье, 25 августа, французское информагентство AFP со ссылкой на канцелярию президента Франции.
Встреча Макрона и министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана с Зарифом проходила в здании городской администрации Биаррица и продолжалась в общей сложности около трех часов. По данным AFP, США не возражали против этого визита.
Ранее представитель иранского МИДа Аббас Мусави сообщил в Twitter, что Зариф прилетел по приглашению своего французского коллеги Ле Дриана, с которым намерен провести переговоры. Мусави также отметил, что глава иранской дипломатии не планирует встречаться с американской делегацией, принимающей участие в саммите G7.
Меркель о приезде Зарифа в Биарриц
По информации агентства dpa, о предстоящем визите Зарифа в Биарриц был также проинформирован внешнеполитический советник канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel) Ян Хекер (Jan Hecker).
Основной темой переговоров с иранским дипломатом стало сохранение международного соглашения по ядерной программе Ирана, передает AFP. По словам Меркель, визит Зарифа в этой связи стал "параллельным событием, произошедшим в том же месте, но не являющимся встречей в рамках саммита G7". Она призналась, что приезд Зарифа стал для нее неожиданностью, однако отметила, что любая попытка деэскалации спора вокруг ядерной программы Ирана ценна.
Конфликт США и Ирана
Ядерная программа Ирана является уже на протяжении нескольких месяцев причиной серьезного конфликта между Тегераном и Вашингтоном. Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия в 2015 году после длительных переговоров заключили с Ираном соглашение, призванное не допустить создания Тегераном ядерного оружия. Иранскую атомную программу сильно ограничили и поставили под наблюдение. Взамен был отменен ряд санкций против Тегерана.
Однако в 2018 году США в одностороннем порядке вышли из этого договора и вновь ввели санкции против Ирана. Их действие распространяется, кроме прочего, на все страны, которые покупают иранскую нефть. В ответ на это Иран объявил о намерении поэтапно выйти из договора по ядерной программе и вновь начать обогащать уран до уровня, превышающего оговоренный в документе.
Зариф об итогах своего визита в Биарриц
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф считается одним из авторов этого соглашения. По сообщениям СМИ, он встретился с Макроном, уже в пятницу, 23 августа, после чего заявил, что Иран "продолжит держать открытым дипломатический канал, связывающий его с его партнерами", но не намерен вести переговоры по пересмотру принятого в 2015 году соглашения.
Итоги своего визита в Биарриц Зариф назвал проявлением "активной дипломатии Ирана". "Дорога вперед сложна, но лучше попробовать", - написал дипломат в Twitter после своей встречи с Макроном, Ле Дрианом и министром финансов Франции Брюно Ле Мэром, а также совместного брифинга для представителей Великобритании и Германии.
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