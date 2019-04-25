 Май - самый клубничный месяц (фото) | Кадр дня | DW | 04.05.2020

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Кадр за кадром

Май - самый клубничный месяц (фото)

На полях под открытым небом в Германии уже созрела первая клубника нынешнего ягодного сезона.

Грисхайм

Гессенская королева клубники Антония I торжественно открыла сезон сбора нынешнего урожая в этой земле в последний день апреля

Грисхайм / Бургдорф • Первая клубника, выращенная в Германии под пленкой, в этом году поступила в продажу уже в начале апреля - примерно на две недели раньше обычного. Зима была теплой, а весна началась солнечными рекордами, что способствовало столь раннему созреванию первых ягод. 

Бургдорф

Урожай клубники в теплице одного из фермерских хозяйств Нижней Саксонии

Как передает агентство dpa, сейчас, в начале мая, в некоторых немецких регионах уже созрела первая клубника, выросшая под открытым небом. Основной урожай этих ягод на полях в Германии снимают именно в этом месяце. Из-ограничений, связанных с карантинными мерами во время пандемии коронавирусной инфекции, многие фермерские хозяйства испытывают дефицит рабочих рук - нехватку сезонных рабочих из стран Восточной Европы.

Грисхайм

Первая партия клубники с этого поля, пока еще защищенного пленкой, около гессенского Грисхайма готова к отправке в продажу

Немцы любят клубнику. В среднем каждый житель страны, согласно данным общества маркетинговых исследований GfK, съедает за год более трех килограммов. При этом более половины годового объема выращивается в Германии. В прошлом году - около 144 тысяч из почти 260 тысяч тонн.

Смотрите также: 

  • Варенье клубничное

    Домашнее варенье из местных плодов и ягод

    Варенье клубничное

    Клубничное варенье - самое популярное в Германии. Аромат разносится далеко за пределы кухни: правильно, скоро на столе появится банка свежего варенья. Подготовленные ягоды надо сбрызнуть двумя ложками фруктового ликера или лимонного сока, засыпать сахаром (лучше желирующим), добавить стручок ванили и дать постоять. Затем довести до кипения и варить четыре минуты.

  • Айвовое желе

    Домашнее варенье из местных плодов и ягод

    Айвовое желе

    С айвы, собственно, все и началось: французское слово "мармелад" означало первоначально "варенье из айвы". Сегодня в немецком языке так именуют любое варенье - Marmelade. Айва, нарезанная кусочками, хороша и в виде варенья. Но наиболее популярно желе из отваренного в сахарном сиропе фрукта, пропущенного затем через мелкое сито. В сироп можно добавить белое вино или пиво.

  • Желе из шиповника

    Домашнее варенье из местных плодов и ягод

    Желе из шиповника

    Для этого желе плоды шиповника заливают небольшим количеством воды, варят. Плоды протирают через сито, смешивают с сахаром (на стакан сока - два стакана сахара), доводят до кипения и варят на медленном огне до загустения. Ускорить этот процесс помогает желирующий сахар. В таком случае пропорцию следует изменить - 1:1.

  • Из ежевики

    Домашнее варенье из местных плодов и ягод

    Из ежевики

    Здесь решает личное предпочтение: оставить ягоды в варенье целиком или все же протереть через сито. Вкус гарантирован в любом случае! Ягоды смешать с сахаром, дать постоять несколько часов, затем довести до кипения, снять с огня, остудить. Процедуру повторить еще два раза и разлить по банкам.

  • Варенье из бузины

    Домашнее варенье из местных плодов и ягод

    Варенье из бузины

    Ему приписывают поистине чудодейственные свойства. Если желаете сами убедиться в этом, сложите (обязательно!) промытые ягоды в кастрюлю и без воды (она не понадобится) доведите до кипения. Бузину пропустите через сито, смешайте с желирующим сахаром, прокипятите минут пять.

  • Вишня, абрикосы или красная смородина?

    Домашнее варенье из местных плодов и ягод

    Ягодно-фруктовое трио

    Вишня, абрикосы или красная смородина? Если трудно сделать выбор, можно сварить сразу три сорта. Из смородины лучше приготовить желе, а из вишни и абрикосов - ароматное варенье. Любители смелых экспериментов могут создать собственное творение, смешав ягоды и фрукты. А вот косточки лучше удалять, настаивают врачи, поскольку в них содержится далеко не безопасная синильная кислота.

  • Мирабель

    Домашнее варенье из местных плодов и ягод

    Мирабель

    Этот особенно нежный сладкий сорт желтой сливы в Германии очень популярен. И варенье из нее получается с характерной кислинкой. Подготовленные фрукты смешать с сахаром, добавить 1 - 2 ложки медового вина или виски, дать несколько часов постоять. Затем довести до кипения и варить минут пять.

  • Крыжовник да клубника

    Домашнее варенье из местных плодов и ягод

    Крыжовник да клубника

    Сочетание этих популярных сортов ягод считается в Германии очень удачным. В какой пропорции? Это решает каждый сам, в индивидуальном порядке. Варенье получается густым, если ягодную массу с сахаром лишь доводить до кипения, а затем давать ей остыть. И так три раза.

  • Черника

    Домашнее варенье из местных плодов и ягод

    Черника

    Варенье из черники отличается особо нежным вкусом. Эта ягода в каких-либо "спутниках" и не нуждается. Варенье можно сварить с сахаром, с медом или кленовым сиропом. И лучше его не переваривать: при длительном кипячении черника становится жесткой.

  • Вишневое

    Домашнее варенье из местных плодов и ягод

    Вишневое

    Можно удовлетвориться классическим рецептом и сварить вишневое варенье по всем правилам: без воды и с обыкновенным сахаром. Можно заменить сахар на желирующий, добавить пряности (корицу, имбирь), пару ложек шоколадного ликера или немного острого перца чили. Выбирайте!

  • Малиновое

    Домашнее варенье из местных плодов и ягод

    Малиновое

    Способ приготовления - проще не придумаешь! Ягоды поместить в кастрюлю, засыпать сахаром (пропорция 1:1, если варенье хранится в прохладном месте, и 1:1,5 - если в тепле), дать немного постоять. Довести до кипения, остудить. Все дважды повторить, затем разлить в подготовленные банки. Употреблять при простуде и не только.

  • Сливовое

    Домашнее варенье из местных плодов и ягод

    Сливовое

    Сливу порезать дольками, добавить две ложки апельсинового сока и немного красного вина, сахар и, по желанию, корицу. Довести до кипения, варить, помешивая, минут десять. Если сливу измельчить с помощью миксера, получится повидло, которое удобно не только подавать к чаю, но и использовать для различных видов выпечки.

  • Из облепихи

    Домашнее варенье из местных плодов и ягод

    Из облепихи

    Терпко-кислая на вкус ягода - кладезь полезных веществ! Перебранную и промытую облепиху поместить в кастрюлю, довести до кипения в собственном соку. Затем пропустить через сито, добавить немного апельсинового сока и меда или сахара (1:1), довести до кипения. Варить около пяти минут, постоянно помешивая.

  • Ревень и мак

    Домашнее варенье из местных плодов и ягод

    Ревень и мак

    У ревеня в ход идут стебли, а у мака - лепестки. Два сорта - два совершенно различных вкуса. И, тем не менее, попробовать стоит! Стебли ревеня очистить, нарезать кусочками, опустить в закипевший сахарный сироп и варить на медленном огне, пока не станут мягкими. Маковые лепестки также опускают в кипящий сироп, варят пару минут и сразу снимают с огня.

    Автор: Инга Ваннер


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Клубничный сезон в Германии: сам плати и сам же собирай

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