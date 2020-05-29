 Майские закаты (фотогалерея) | Кадр дня | DW | 29.05.2020

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Кадр за кадром

Майские закаты (фотогалерея)

Вот такими прекрасными закатами порадовал нас май 2020 года. Фотографии сделаны в разных уголках Германии и при самых разных обстоятельствах. Наслаждайтесь!

  • Винзен-на-Луэ

    Майские закаты в Германии - 2020

    Винзен-на-Луэ (Нижняя Саксония), 26 мая 2020 года

  • Остров Узедом

    Майские закаты в Германии - 2020

    Остров Узедом (Мекленбург-Передняя Померания), 25 мая 2020 года

  • Кельн

    Майские закаты в Германии - 2020

    Кельн (Северный Рейн-Вестфалия), 20 мая 2020 года

  • Хойбах

    Майские закаты в Германии - 2020

    Хойбах (Баден-Вюртемберг), 12 мая 2020 года

  • Оберурзель

    Майские закаты в Германии - 2020

    Оберурзель (Гессен), 26 мая 2020 года

  • Берлин

    Майские закаты в Германии - 2020

    Берлин, 7 мая 2020 года

  • Берлин

    Майские закаты в Германии - 2020

    Берлин, 5 мая 2020 года

  • Франкфурт-на-Майне

    Майские закаты в Германии - 2020

    Франкфурт-на-Майне (Гессен), 9 мая 2020 года

  • Франкфурт-на-Майне

    Майские закаты в Германии - 2020

    Самолеты, уже несколько недель остающиеся на земле из-за пандемии коронавируса. Франкфурт-на-Майне (Гессен), 16 мая 2020 года

  • Бризен

    Майские закаты в Германии - 2020

    Бризен (Бранденбург), 21 мая 2020 года

  • Дуйсбург

    Майские закаты в Германии - 2020

    Дуйсбург (Северный Рейн-Вестфалия), 15 мая 2020 года

  • Нойкирхен-Флюн

    Майские закаты в Германии - 2020

    Нойкирхен-Флюн (Северный Рейн-Вестфалия), 14 мая 2020 года

  • Вайль-ам-Райн

    Майские закаты в Германии - 2020

    Вайль-ам-Райн (Баден-Вюртемберг), 14 мая 2020 года

  • Мюнхен

    Майские закаты в Германии - 2020

    После перерыва, вызванного пандемией, бундеслига возобновила игры, но они проходят без зрителей. Стадион Allianz Arena в Мюнхене (Бавария), 23 мая 2020 года

  • Грайфсвальдский залив

    Майские закаты в Германии - 2020

    Грайфсвальдский залив на Балтийском море (Мекленбург-Передняя Померания), 21 мая 2020 года

    Автор: Максим Нелюбин


  • Винзен-на-Луэ

    Майские закаты в Германии - 2020

    Винзен-на-Луэ (Нижняя Саксония), 26 мая 2020 года

  • Остров Узедом

    Майские закаты в Германии - 2020

    Остров Узедом (Мекленбург-Передняя Померания), 25 мая 2020 года

  • Кельн

    Майские закаты в Германии - 2020

    Кельн (Северный Рейн-Вестфалия), 20 мая 2020 года

  • Хойбах

    Майские закаты в Германии - 2020

    Хойбах (Баден-Вюртемберг), 12 мая 2020 года

  • Оберурзель

    Майские закаты в Германии - 2020

    Оберурзель (Гессен), 26 мая 2020 года

  • Берлин

    Майские закаты в Германии - 2020

    Берлин, 7 мая 2020 года

  • Берлин

    Майские закаты в Германии - 2020

    Берлин, 5 мая 2020 года

  • Франкфурт-на-Майне

    Майские закаты в Германии - 2020

    Франкфурт-на-Майне (Гессен), 9 мая 2020 года

  • Франкфурт-на-Майне

    Майские закаты в Германии - 2020

    Самолеты, уже несколько недель остающиеся на земле из-за пандемии коронавируса. Франкфурт-на-Майне (Гессен), 16 мая 2020 года

  • Бризен

    Майские закаты в Германии - 2020

    Бризен (Бранденбург), 21 мая 2020 года

  • Дуйсбург

    Майские закаты в Германии - 2020

    Дуйсбург (Северный Рейн-Вестфалия), 15 мая 2020 года

  • Нойкирхен-Флюн

    Майские закаты в Германии - 2020

    Нойкирхен-Флюн (Северный Рейн-Вестфалия), 14 мая 2020 года

  • Вайль-ам-Райн

    Майские закаты в Германии - 2020

    Вайль-ам-Райн (Баден-Вюртемберг), 14 мая 2020 года

  • Мюнхен

    Майские закаты в Германии - 2020

    После перерыва, вызванного пандемией, бундеслига возобновила игры, но они проходят без зрителей. Стадион Allianz Arena в Мюнхене (Бавария), 23 мая 2020 года

  • Грайфсвальдский залив

    Майские закаты в Германии - 2020

    Грайфсвальдский залив на Балтийском море (Мекленбург-Передняя Померания), 21 мая 2020 года

    Автор: Максим Нелюбин


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Майские закаты (фотогалерея)

Кельн, 20 мая 2020 года

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