Майские закаты (фотогалерея)

Вот такими прекрасными закатами порадовал нас май 2020 года. Фотографии сделаны в разных уголках Германии и при самых разных обстоятельствах. Наслаждайтесь!
После двухмесячного перерыва, вызванного коронавирусной пандемией, немецкие морские курорты принимают первых отдыхающих. (25.05.2020)
В прибрежные регионы и на острова Северного и Балтийского морей вернулись туристы. Карантинные меры сняты здесь пока лишь частично, но людей на местных пляжах стало больше. (18.05.2020)
Когда начинают цвести маки, их непременно хочется сфотографировать, а сейчас - самый сезон. (18.05.2020)
Синее небо, белеющие остатками снега горы и желтые ковры из одуванчиков. Вся эта красота - в наших кадрах дня из Германии. (26.04.2020)
В Германии дружно цветет рапс. Смотрите в нашей галерее - живописные желтые-прежелтые немецкие ландшафты нынешней весны и прошлых лет. (24.04.2020)