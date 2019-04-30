 Майнау - остров цветов на Боденском озере (фото) | Кадр дня | DW | 01.05.2019

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Кадр за кадром

Майнау - остров цветов на Боденском озере (фото)

Весной на этом острове цветут тюльпаны, нарциссы и гиацинты, а осенью особое внимание посетителей привлекают далии. Здесь также растет около пятисот видов разных деревьев и кустарников.

NEU BdT Bodensee (picture-alliance/dpa/T. Warnack)

Майнау • Ежегодно этот живописный остров на Боденском озере посещает около 1,2 миллиона человек. В Германии он широко известен как "Остров цветов" - Blumeninsel Mainau. Благодаря особенно мягкому климату в этих местах хорошо себя чувствуют растения, характерные для Средиземноморья и субтропиков.

Остров Майнау на Боденском озере

Эти фотографии были сделаны здесь в начале нынешнего туристического сезона. Среди достопримечательностей - барочный дворец, ландшафтный парк, сады и оранжереи. Стандартный билет сейчас стоит 21,50 евро, для школьников и студентов - 12,50 евро, семейный - 43,50 евро.

Боденское озеро - третье по площади озеро в Центральной Европе. Оно находится в альпийских предгорьях на границе Германии, Австрии и Швейцарии. Среди его достопримечательностей особой популярностью также пользуются включенный в список Всемирного наследия монастырский остров Райхенау, города Линдау и Констанц, а также замок Меерсбург.

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    Автор: Элизабет Йорк фон Вартенбург, Максим Нелюбин


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