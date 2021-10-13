Майкл (Майк) Ричард Помпео

Чего боится Лукашенко и почему Путин - заложник Минска. Политтехнолог Виталий Шкляров #вТРЕНДde

Политконсультант Виталий Шкляров получил широкую известность после ареста и встречи с Александром Лукашенко в 2020-м. Он три месяца провел в СИЗО в Минске и был отпущен лишь после личного звонка Майка Помпео Александру Лукашенко. В интервью DW Шкляров рассказал о том, как поменялось его отношение к геройству, почему Путин зависит от Лукашенко и чего на самом деле боится белорусский правитель.