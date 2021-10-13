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Майкл (Майк) Ричард Помпео

Майкл (Майк) Ричард Помпео - госсекретарь (глава Госдепартамента) США. Бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США.

Майкл (Майк) Помпео - глава Государственного департамента США. Ранее, до того как президентом Соединенных Штатов стал Дональд Трамп, Помпео занимался крупным бизнесом. Он, в частности, основатель компании Thayer Aerospace.

В январе 2017 года по инициативе Трампа Помпео занимает должность директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. 26 апреля 2018 года Майкл (Майк) Помпео возглавил Госдепартамент США.

Чего боится Лукашенко и почему Путин - заложник Минска. Политтехнолог Виталий Шкляров #вТРЕНДde 13.10.2021

Политконсультант Виталий Шкляров получил широкую известность после ареста и встречи с Александром Лукашенко в 2020-м. Он три месяца провел в СИЗО в Минске и был отпущен лишь после личного звонка Майка Помпео Александру Лукашенко. В интервью DW Шкляров рассказал о том, как поменялось его отношение к геройству, почему Путин зависит от Лукашенко и чего на самом деле боится белорусский правитель.

Навальный прилетел домой. Инаугурация Байдена. Сказка о богатыре Путине – "Заповедник", выпуск 154, 24.01.21 24.01.2021

Путин, Володин, Лавров, Золотов, Жириновский, Соловьев и Песков в сюжете о суде над Навальным. Майк Помпео, Меланья и Иванка Трамп, Джо Байден, Камала Харрис и Дональд Трамп в сюжете об инаугурации Байдена. Путин, Песков, Меркель, Байден, Рогозин, Сечин и Золотов в сказочном сюжете о бессменном богатыре Путине. Смотрите в 154-м выпуске "Заповедника"!

A guard watchtower rises along a perimeter fence of what is officially known as a vocational skills education centre in Dabancheng in Xinjiang Uighur Autonomous Region, China September 4, 2018. This centre, situated between regional capital Urumqi and tourist spot Turpan, is among the largest known ones, and was still undergoing extensive construction and expansion at the time the photo was taken. Picture taken September 4, 2018. To match Special Report MUSLIMS-CAMPS/CHINA REUTERS/Thomas Peter TPX IMAGES OF THE DAY

Госсекретарь США Помпео обвинил Китай в геноциде уйгуров 19.01.2021

Власти Китая совершают в Синьцзян-Уйгурском автономном районе преступления против человечности, включая пытки, насильственную стерилизацию и принудительный труд, заявил глава Госдепа США.

Трампа забанили. Госдуме поможет искусственный интеллект. Новые стишки - "Заповедник", выпуск 153, 17.01.21 17.01.2021

Дональд Трамп, Иванка и Меланья Трамп, Майк Помпео, Джо Байден и Камала Харрис в сюжете из “Звездных войн”: Трамп назначает себя Императором. Путин, Золотов, Матвиенко и Володин поют о новых “запретительных” законах. Меркель, Путин, Нетаньяху, Трамп, Зеленский, Лукашенко и Джонсон читают стихи с последними новостями в России и мире. Смотрите в 153-м выпуске "Заповедника"!
31.05.2013 Das Siegel des US-Außenministeriums, aufgenommen am 31.05.2013 in Washington D.C., USA. Foto: Tim Brakemeier/dpa | Verwendung weltweit

США ввели новые санкции в отношении Китая, Ирана и Кубы 16.01.2021

По словам госсекретаря Помпео, ограничительные меры в отношении Пекина стали ответом на "действия КНР, которые подрывают свободы и демократические процессы в Гонконге".

WASHINGTON, DC - JANUARY 06: Police officers in riot gear line up as protesters gather on the U.S. Capitol Building on January 06, 2021 in Washington, DC. Pro-Trump protesters entered the U.S. Capitol building after mass demonstrations in the nation's capital during a joint session Congress to ratify President-elect Joe Biden's 306-232 Electoral College win over President Donald Trump. (Photo by Tasos Katopodis/Getty Images)

Здание Конгресса США после беспорядков вновь под контролем властей 07.01.2021

Госсекретарь США осудил штурм Капитолия. В Вашингтоне действует комендантский час. Одна участница протестов погибла. Обсуждение итогов выборов в Конгрессе продолжится через пару часов.
PROSECUTING EVIL: THE EXTRAORDINARY WORLD OF BEN FERENCZ, International Criminal Court, The Hague, Netherlands, 2018. © Vertical Entertainment / courtesy Everett Collection | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Суд в США заблокировал санкции Трампа против Международного уголовного суда 05.01.2021

США не признают Международный уголовный суд, который с марта расследует предполагаемую причастность американских солдат и ЦРУ к военным преступлениям в Афганистане.

Новый год под угрозой. Агент Дед Мороз задержан за синие трусы – "Заповедник", выпуск 151, 27.12.20 27.12.2020

"От прихода Нового года, как и от вируса, не защищен ни один уголок планеты! Симптомы везде одни и те же: елки, подарки, письма Деду Морозу…" Трамп, Путин, Меркель, Лукашенко, Си, Макрон, Эрдоган, Байден, Песков, Золотов и Помпео в нашей новогодней сказке о том, как Дед Мороз разных мировых лидеров с Новым Годом поздравлял. Смотрите в 151-м выпуске "Заповедника"!
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Хакеры могли получить доступ в облако Microsoft 25.12.2020

Российские хакеры получили доступ к электронной переписке клиентов облачного сервиса компании Microsoft, пишет The Washington Post. В Microsoft отрицают факт взлома.
Attorney General William Barr waits as he is introduced to speak at the National Sheriffs' Association Winter Legislative and Technology Conference in Washington, Monday, Feb. 10, 2020. (AP Photo/Susan Walsh) |

Хакерская атака: министр юстиции США противоречит Трампу о роли России 21.12.2020

Пока Трамп сообщает, что "все под контролем" и Россия ни при чем, Уильям Барр обвиняет Кремль в хакерской атаке. Ранее это сделал госсекретарь Помпео.

3141458 06/28/2017 IT systems in several countries have undergone a global ransomware attack. Alexey Malgavko/Sputnik Foto: Alexey Malgavko/Sputnik/dpa |

Трамп защищает Россию в связи с кибератакой в США 19.12.2020

По мнению президента США, за мощной кибератакой на американские госорганы может стоять Китай, а вовсе не Россия, как заявляет, в частности, госсекретарь Помпео. Трамп уверен, что историю раздули "фейковые СМИ".
19.11.2020, Israel, Jerusalem: Mike Pompeo, Außenminister der USA, spricht während einer Pressekonferenz mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu. Foto: Maya Alleruzzo/Pool AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Помпео назвал Россию одним из врагов Соединенных Штатов 19.12.2020

Госсекретарь США заявил о причастности РФ к масштабной кибератаке в США, от которой пострадали десятки правительственных учреждений, аналитических центров и IT-компаний.

В стране вакцинация. Кинохиты декабря. День Конституции РФ – "Заповедник", выпуск 149, 13.12.20 13.12.2020

Путин поет песню о начавшейся в России вакцинации от коронавируса. Эммануэль и Бриджит Макрон, Трамп, Помпео, Нетаньяху, Ганц, Меркель, Путин и Байден в нашей киноподборке. Путин, Песков, Терешкова, Памфилова, Лавров, Захарова, Володин, Матвиенко и Золотов в сюжете про день рождения Конституции России. Смотрите в 149-м выпуске "Заповедника"!
Venezuela's President Nicolas Maduro gestures as he speaks to the media after voting during the parliamentary election, in Caracas, Venezuela December 6, 2020. REUTERS/Fausto Torrealba NO RESALES. NO ARCHIVES

Глава Венесуэлы Мадуро восстановил контроль над парламентом 07.12.2020

Национальная ассамблея оставалась последним госорганом Венесуэлы под контролем оппозиции. США обвинили власти Венесуэлы в мошенничестве, подчеркнув, что результаты выборов не отражают волю народа.

Охотники за иноагентами. Вакцины всех стран. Король Трамп теряет трон – "Заповедник", выпуск 147, 29.11.20 29.11.2020

Путин, Володин и Золотов, Матвиенко, Медведев, Песков и Навальный в сюжете об охотниках за иноагентами.История о базаре, на котором разные страны продают еще не существующие вакцины. Трамп, Помпео, Иванка и Меланья Трамп, Байден, Макрон и Меркель о том, как Трамп приготовился к передаче власти, но собирается еще побороться. Смотрите в 147-м выпуске "Заповедника"!
18.11.2020 Secretary of State Mike Pompeo, left, meets with Georgia's Prime Minister Giorgi Gakharia, right, and Georgia's Foreign Minister David Zalkaliani, second from right, at the Georgian Chancellery in Tbilisi, Georgia, Wednesday, Nov. 18, 2020. Also seated are Ambassador Philip Reeker, Bureau of European and Eurasian Affairs, second from left, Mary Kissel, senior advisor to Secretary Pompeo, and Natia Sulava, acting Head of Administration of the President of Georgia. (AP Photo/Patrick Semansky, Pool) |

Грузия призывает усилить присутствие США на Южном Кавказе 18.11.2020

На встрече с госсекретарем США Майком Помпео премьер Грузии Георгий Гахария отметил, что основой партнерства двух стран являются одинаковые ценности и общие геостратегические интересы.
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