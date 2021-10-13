Майкл (Майк) Ричард Помпео - госсекретарь (глава Госдепартамента) США. Бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США.
Майкл (Майк) Помпео - глава Государственного департамента США. Ранее, до того как президентом Соединенных Штатов стал Дональд Трамп, Помпео занимался крупным бизнесом. Он, в частности, основатель компании Thayer Aerospace.
В январе 2017 года по инициативе Трампа Помпео занимает должность директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. 26 апреля 2018 года Майкл (Майк) Помпео возглавил Госдепартамент США.
Политконсультант Виталий Шкляров получил широкую известность после ареста и встречи с Александром Лукашенко в 2020-м. Он три месяца провел в СИЗО в Минске и был отпущен лишь после личного звонка Майка Помпео Александру Лукашенко. В интервью DW Шкляров рассказал о том, как поменялось его отношение к геройству, почему Путин зависит от Лукашенко и чего на самом деле боится белорусский правитель.
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