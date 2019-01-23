 Майкл Коэн отказался выступать перед Конгрессом из-за угроз | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.01.2019

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Мир

Майкл Коэн отказался выступать перед Конгрессом из-за угроз

Экс-адвокат Трампа якобы получал угрозы со стороны президента США и его нынешнего юриста Руди Джулиани, сообщил представитель Майкла Коэна. Он попросил перенести его выступление в Конгрессе.

Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн в нью-йоркском суде (фото из архива)

Бывший юрист Дональда Трампа Майкл Коэн в среду, 23 января, попросил перенести свое выступление в Конгрессе, запланированное на 7 февраля. В качестве причины такого решения он назвал угрозы, которые якобы  поступают в адрес экс-адвоката и его семьи со стороны президента США и его окружения.

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Как сообщил адвокат Коэна Лэнни Дэвис, угрозы поступали со стороны Трампа и его нынешнего юриста Руди Джулиани. По словам адвоката, для Майкла Коэна члены его семьи и их безопасность "приоритетны". Дэвис не стал уточнять, какого характера были угрозы. Коэн по-прежнему намерен выступить перед Конгрессом, однако собирается сделать это " в более подходящее время".

Ряд уголовных дел в отношении Майкла Коэна был возбужден в начале 2018 года. В августе он пошел на сделку со следствием и признал свою вину. Его приговорили к трем годам тюремного заключения. В числе эпизодов, вменяемых ему в вину, значится выплата денег за молчание экс-порнозвезде Сторми Дэниэлс, которая якобы состояла в связи с Трампом, а также другим женщинам.

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