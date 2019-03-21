Майкл Джексон в Германии: сколько можно простить поп-иконе?

Произведения живописи и скульптуры, фотографии, пространственные композиции, видеоинсталляции, - 134 работы 53 маститых художников - от Энди Уорхолла до Пола Маккарти - экспонируются в Бонне на выставке "Майкл Джексон: на стене" ("Michael Jackson - On The Wall"), приуроченной к 60-летию со дня рождения и 10-летию со дня смерти короля поп-музыки и уже с успехом прошедшей в Лондоне и Париже.

Открытие экспозиции, соединившей изобразительное искусство и музыку, состоялось 22 марта в федеральном выставочном зале Bundeskunsthalle - и стало событием, воспринятым в Германии более чем неоднозначно. А все потому, что вокруг Майкла Джексона разгорелся новый скандал, причиной которого стал двухсерийный документальный фильм-расследование "Покидая Неверленд", снятый по заказу американского канала HBO и обвиняющий поп-икону в педофилии. Уместно ли в такой ситуации проводить выставку, являющуюся своего рода гимном Джексону?

Экспозиция как платформа для обсуждения важной темы

"Майкл Джексон - один из величайших исполнителей XX века. Более того, он входит в число немногих поп-звезд, сумевших повлиять на современное мировое искусство. Выставка "Майкл Джексон: на стене" - первая экспозиция, в которой сделана попытка ответить на вопрос, как ему это удалось. Она не является посвящением королю поп-музыки и выражением ему почтения, а исследует феномен Джексона как артиста. В то же время, экспозиция не оценивает певца через призму понятий этики и морали. И мы не сочли необходимым менять ее концепцию после показа фильма "Покидая Неверленд". К тому же, сделать это в столь короткие сроки весьма непросто", - подчеркнул в беседе с DW директор Bundeskunsthalle нидерландский искусствовед Рейн Вольфс (Rein Wolfs).

Директор Bundeskunsthalle Рейн Вольфс

Стало быть, боннский музей лишь возводит Майкла Джексона в ранг "артиста номер один" - и это единственный месседж, который он хочет донести до людей? Рейн Вольфс с такой постановкой вопроса не согласен. "Я сам недавно посмотрел фильм "Покидая Неверленд" - и был потрясен. Меня шокировали откровения людей, утверждающих, что они в детстве стали жертвами сексуальных домогательств со стороны Джексона. Мое твердое мнение: тему сексуального насилия ни в коем случае нельзя табуизировать - напротив, ее просто необходимо широко обсуждать. И наша выставка не только может, но и должна стать платформой для дискуссий по этим вопросам. В то же время, мы - не юристы и не вправе объявлять приговор", - указывает искусствовед. Проблемную сторону имиджа короля поп-музыки музей тематизирует в рамках групповых экскурсий, а также подиумных дискуссий, предлагаемых дополнительно к выставке. Одна из них пройдет 7 апреля - в этот день по немецкому телевидению покажут фильм "Покидая Неверленд".

Есть ли смысл в бойкоте?

Как бы то ни было, с выходом фильма "Покидая Неверленд" на телеканале HBO целый ряд радиостанций в Канаде, Великобритании, Новой Зеландии и Норвегии в знак протеста сняли с эфира композиции в исполнении Джексона. Немецкий философ, профессор Рурского университета в Бохуме Мария-Сибилла Лоттер (Maria-Sibylla Lotter) называет такого рода бойкот безрассудным. "Меня подобная реакция ужасает. Даже если бы оценка качества работ художника в прямой зависимости от его поступков была и оправдана, бойкот все равно не имеет смысла, поскольку публичные обвинения не могут быть приравнены к судебному приговору", - рассуждает она в интервью DW.

Дэвид Лашапель. "Подсвеченная дорожка"

Обвинения в растлении малолетних выдвигались против короля поп-музыки и в прежние годы - еще при жизни певца. На него даже дважды подавали в суд. Однако представленные истцами описания сцен насилия судьи посчитали неубедительными и оба раза встали на сторону артиста. В документальном фильме "Покидая Неверленд" детально описывается схема, которой придерживался Джексон, очаровывая и привязывая к себе детей. Но и в нем не представлено никаких доказательств. Почему же отношение к поп-звезде после показа этой картины ухудшилось гораздо сильнее, чем то было в прошлом?

По мнению Марии-Сибиллы Лоттер, все дело в том, что документальный фильм наглядно иллюстрирует оборотную сторону имиджа Майкла Джексона и вызывает этим более сильные эмоции, чем статья в газете, - у тех, кто этот фильм посмотрел, шокирующие признания мужчин, гостивших детьми в поместье поп-звезды, еще долго будут оставаться в памяти.

Признание куратора выставки

Один из экспонатов выставки - видео-инсталляция, демонстрирующая эпизоды яркого шоу Майкла Джексона, инсценированного в 1992 году в Бухаресте. В другом зале показаны отрывки его концерта в перерыве между матчами в финале Суперкубка в январе 1993 года в Калифорнии - одного из самых успешных его выступлений. Еще недавно голос певца и кадры, на которых запечатлена его знаменитая "лунная походка", завораживали. Сегодня они вызывают неоднозначные ассоциации.

Как признался на пресс-конференции в преддверии открытия экспозиции британский искусствовед Николас Каллинан, куратор выставки "Майкл Джексон: на стене" и директор Национальной портретной галереи в Лондоне, ставшей первым местом проведения этой выставки, он всегда внимательно следил за творчеством Джексона и восторгался его талантом - но теперь, после новых обвинений в адрес поп-звезды, на курируемую им экспозицию он смотрит другими глазами.

Выставка о Майкле Джексоне в Бонне работает до 14 июля.

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Майкл Джексон. Легенды не умирают Неверлэнд В 1988 году Майкл Джексон купил ранчо в Калифорнии. Поместье получило название Neverland - в честь сказочной страны, где проживал любимый литературный герой музыканта Питер Пэн. На земельном участке площадью 10,8 кв. км был построен парк развлечений, зоопарк и кинотеатр. Частыми гостями на ранчо были дети, в том числе, больные или из социально неблагополучных слоев общества.

Майкл Джексон. Легенды не умирают Рекордный тур Второй сольный концертный тур Майкла Джексона был организован в поддержку его восьмого студийного альбома "Dangerous" (1991). Джексон стартовал на Олимпийском стадионе в Мюнхене 27 июня 1992 года, а финальный концерт дал 11 ноября 1993 года в Мехико. 15 сентября 1993 года прошел первый концерт Майкла Джексона в России, в Москве.

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Майкл Джексон. Легенды не умирают Любовь или инсценировка? В 1994 году король поп-музыки женился на дочери короля рок-н-ролла. Брак Майкла Джексона и Лизы Марии Пресли продержался всего 20 месяцев. Ходили слухи, что он был всего лишь инсценировкой. Впоследствии Пресли скажет: "Я была влюблена в него". Но она не хотела быть "частью его пиар-машины". Уже первый публичный поцелуй, по ее словам, был организован менеджером Джексона.

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