Майклу Калви продлили домашний арест на три месяца

Басманный суд Москвы в понедельник, 8 июля, продлил на три месяца срок домашнего ареста старшему партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok, американскому бизнесмену Майклу Калви, обвиняемому в мошенничестве. "Суд находит ходатайство следователя подлежащим удовлетворению. (...) Суд постановил: продлить срок содержания под домашним арестом в отношении обвиняемого Калви до 13 октября 2019 года", - цитирует агентство "Интерфакс" решение судьи Артура Карпова.

Суд согласился с мнением обвинения, что Калви, находясь на свободе, может скрыться, оказать давление на свидетелей, попытаться уничтожить доказательства и продолжить заниматься преступной деятельностью. Ходатайства адвокатов бизнесмена судья Карпов оставил без удовлетворения.

Дело Калви

Майкла Калви обвиняют в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный". Дело Baring Vostok было возбуждено 13 февраля нынешнего года. Кроме Калви и топ-менеджера фонда француза Филиппа Дельпаля, по этому уголовному делу проходят экс-председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев, директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.

Арест Майкла Калви стал шоком для российской экономики, уверен глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. "С начала этого года отток капитала удвоился и сейчас достиг уровня более 40 млрд долларов", - заявил Кудрин на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг, 6 июня. По его словам, 70 процентов предпринимателей считают бизнес в РФ небезопасным занятием, и ситуация с американским инвестором Калви, находящимся под домашним арестом, подтверждает их опасения.

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