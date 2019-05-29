Майка обыкновенная - очень ядовитое насекомое года в Германии (фото)

Мюнхеберг • Они являются редкими насекомыми, но, если вы все же увидите такого необычного жука в природе, ни в коем случае до него не дотрагивайтесь - прикосновение грозит ожогами и волдырями. Причина тому - маслянистая жидкость, вернее - кровь, выделяемая ими при возникновении опасности. Она содержит ядовитое вещество - кантаридин. Это вещество обладает кожно-нарывным и… афродизирующим действием, поэтому издревле использовалось людьми для повышения полового влечения - в лучших случаях и сильно разведенное, а в худших же случаях и со знанием дела - для устранения врагов и конкурентов. Для смертельной дозы взрослому человеку достаточно яда всего лишь одного-единственного такого жука. В античные времена в Греции этот яд даже использовали для осуществления смертных казней. Из арсенала отравителей он не исчез и в более поздние времена.

Самец майки обыкновенной

Сейчас майки обыкновенные, они же - черно-синие маслянистые жуки (нем. Schwarzblauer Ölkäfer) находятся под угрозой исчезновения, и поэтому были объявлены в Германии "Насекомыми 2020 года" (Insekt des Jahres). Об этом сообщили координаторы программы, осуществляемой уже без малого тридцать лет, из Немецкого энтомологического института в бранденбургском Мюнхеберге.

Описание этих насекомых можно смело помещать в раздел "Удивительное - рядом". Самки внешне похожи на куколок больших бабочек, но с непропорционально маленькой головой и ножками. У них есть надкрылья, но крылья при этом отсутствуют. Эти жуки используют особенную стратегию размножения и распространения, поэтому взрослым насекомым торопиться и куда-то далеко перемещаться незачем. Убегать - тоже, так как естественных врагов у них нет по причинам, названным выше.

Чаще всего их можно увидеть в период размножения - в мае, отсюда и название - майки. Самки откладывают яйца в землю. Позже личинки выбираются на поверхность и затем на цветах поджидают диких пчел или реже - каких-то других подходящих насекомых. Уцепившись за них, они попадают в гнезда, где развиваются, питаясь яйцами и запасами корма - например, пыльцой и медом. Сейчас майки обыкновенные оказались под угрозой из-за резкого сокращения популяций разных видов диких пчел, поэтому нуждаются в охране, как и сами пчелы.

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