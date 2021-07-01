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Майами

Город в США на побережье Атлантического океана на юго-востоке штата Флорида.

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Почему обрушился дом в Майами? (01.07.2021) 01.07.2021

Еще несколько лет назад инженеры предупреждали о повреждении несущих конструкций рухнувшего сейчас здания в Майами. Теперь в США срочно проверяют десятки других домов.
Such- und Rettungskräfte suchen nach Überlebenden in den Trümmern im dem teilweise eingestürzten zwölfstöckigen Gebäude. Nach dem Teileinsturz eines zwölfstöckigen Wohnhauses im US-Bundesstaat Florida erschwert ein Feuer die Suche nach Vermissten. +++ dpa-Bildfunk +++

После обрушения здания в США идентицифированы пять погибших 27.06.2021

156 человек числятся пропавшими без вести, для опознания неидентифицированных человеческих останков проведут тесты ДНК. Удалось спасти 35 человек.

Правда о коронавирусе в США: что на самом деле происходит в больницах Майами. DW Новости (23.07.20) 23.07.2020

Власти Вашингтона вводят масочный режим. Отныне для жителей американской столицы ношение масок обязательно. За нарушение режима - штраф. Между тем, печальным лидером в США стал Майами, который, как говорят специалисты, может стать "новым Уханем". В последние дни суточный рост заразившихся там коронавирусом - 10 тысяч случаев.

Майами - новый эпицентр пандемии коронавируса в США (23.07.2020) 23.07.2020

Лидером по количеству новоинфицированных коронавирусом в США стал Майами, который, как говорят специалисты, может превратиться в "новый Ухань". В последние дни суточный прирост заболевших там достигает 10 тысяч случаев.

ARCHIV 2007 ++ MIAMI - JANUARY 19: Anthony Ramos, a Customs and Border Protection officer, checks Chris Layman, Katy Layman, 21 mths old, and Natalie Layman in at the passport control area January 19, 2007 at Miami International Airport in Miami, Florida. Starting January 23, 2007 new passport regulation will require all travelers coming into the U.S. from Canada, the Caribbean and Mexico by air must have a passport. Travelers returning by land or sea will be required to show passports by January 1, 2008. (Photo by Joe Raedle/Getty Images)

В США арестовали предполагаемого российского шпиона 19.02.2020

Российские власти завербовали живущего в Сингапуре мексиканца и отправили его в Майами с секретной миссией. Об этом говорится в сообщении Минюста США.
(FILES) This file photo taken on April 03, 2018 shows Trump National Doral sign of the golf resort owned by U.S. President Donald Trump's company in Miami, Florida on April 3, 2018. - US President Donald Trump said on Saturday the next G7 summit will not be at one of his own Florida golf clubs, reversing a decision that had sparked corruption accusations. (Photo by Michele Eve Sandberg / AFP)

Трамп отказался от проведения саммита G7 на своем курорте 20.10.2019

По словам главы Белого дома, он решил не задействовать курорт в Майами на фоне критики в СМИ и со стороны демократов.

A Trump National Doral sign is seen at the golf resort owned by U.S. President Donald Trump's company on Aug. 27, 2019 in Doral, Florida. (Joe Raedle/Getty Images/TNS) Photo via Newscom picture alliance |

Саммит G7 в 2020 году пройдет на курорте Трампа около Майами 17.10.2019

Курорт Trump National Doral был выбран из десяти вариантов, заявили в Белом доме. В США идут дискуссии о возможном приглашении Владимира Путина на саммит "группы семи", сообщает CBS.

Совет ФИФА в Майами, два новых футбольных турнира, 25 миллиардов долларов и скандальное интервью 14.03.2019

Накануне Совета ФИФА в США глава Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель рассказал DW об отношении к Клубному чемпионату мира, отбору команд и распределению турнирных доходов. Но это интервью закончилось скандалом.
epa02797493 Members of the lesbian, gay, bisexual and transgender community participate in the 'Gay Pride Day' parade in the streets of Bogota, Colombia, on 26 June 2011. The community rally through the Colombian cities of Bogota, Medellin and Cali in defense of marriage between same sex couples and adoption. EPA/LEONARDO MUNOZ |

Гей из России, пытающийся получить убежище в США, задержан во Флориде 27.04.2017

Гей из России, пытающийся получить в США политическое убежище, задержан в Майами по подозрению в нарушении визового режима. Его адвокат считает действия властей абсурдом.
01.05.2016 epa05257803 Cruise ship Adonia, from Carnival's new line, Fathom, is docked in Miami's Cruise Terminal, in Miami, Florida, USA, on 13 April 2016. Ship Adonia, with a capacity of 704 passengers, will depart to Havana, Cuba, on next 01 May as part of the company's first Miami-Havana route. Several Cuban-Americans filed a lawsuit against Carnival Cruise for discrimination after the company agreed to comply with a demand by the Cuban Government that prohibits the entry of Cubans and Cuban-Americans by sea. EPA/CRISTOBAL HERRERA +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Copyright: picture-alliance/dpa/C. Herrera

Первый за полвека круизный лайнер отправился из США на Кубу 02.05.2016

На борту судна Adonia, прибывающего в Гавану из Майами 2 мая, находятся около 700 пассажиров. Билеты на лайнер продавались по цене от 2 до 7,5 тысяч долларов.
USA, United States of America, New York City, 27.02.2015: Blick von der Staten Island Ferry auf die Südspitze von Manhattan mit dem Finanz Distrikt und One World Trade Center USA United States of America New York City 27 02 2015 Glance from the Staten Iceland Ferry on the Southern tip from Manhattan with the Finance District and One World Trade Center

В США проверят владельцев элитного жилья на Манхэттене и в Майами 14.01.2016

Американский Минфин проведет проверку в рамках борьбы с отмыванием средств. По данным The New York Times, среди покупателей элитных квартир в Нью-Йорке есть и бывшие российские сенаторы.
#46462768 - Computerkriminalität © Amir Kaljikovic

Россиянин осужден в США за киберпреступность 10.12.2015

30-летний житель Майами признал себя виновным в участии в деятельности организованной преступной группировки, краже персональных данных, производстве поддельных документов.
Ciudad de La Habana, Provincia de Ciudad de La Habana, República de Cuba - Oktober 2013 pixel

США разрешили прямое паромное сообщение с Кубой 06.05.2015

Прямое паромное сообщение с Кубой санкционировали Соединенные Штаты. Ожидается, что оно начнется уже в сентябре - октябре.
A couple, one carrying a cuban flag, ride on the back of a convertible as they join other revelers as they cruise the streets of Hialeah, Fla., in the early morning hours of Aug. 1, 2006, after hearing the news about Fidel Castro's health. Cuban officials announced the head of Cuba had temporarily relinquished presidential power to his brother Raul due to an intestinal illness. (AP Photo/Wilfredo Lee)

Кубинцы в Майами празднуют болезнь Фиделя Кастро 01.08.2006

Фейерверки, танцы на улицах… Сообщение о временном отходе Кастро от власти по состоянию здоровья в связи с операцией иммигранты в Майями восприняли как признак близкого конца его правления. Репортаж из США.