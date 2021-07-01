Правда о коронавирусе в США: что на самом деле происходит в больницах Майами. DW Новости (23.07.20)

Власти Вашингтона вводят масочный режим. Отныне для жителей американской столицы ношение масок обязательно. За нарушение режима - штраф. Между тем, печальным лидером в США стал Майами, который, как говорят специалисты, может стать "новым Уханем". В последние дни суточный рост заразившихся там коронавирусом - 10 тысяч случаев.