Город в США на побережье Атлантического океана на юго-востоке штата Флорида.
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Власти Вашингтона вводят масочный режим. Отныне для жителей американской столицы ношение масок обязательно. За нарушение режима - штраф. Между тем, печальным лидером в США стал Майами, который, как говорят специалисты, может стать "новым Уханем". В последние дни суточный рост заразившихся там коронавирусом - 10 тысяч случаев.
Накануне Совета ФИФА в США глава Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель рассказал DW об отношении к Клубному чемпионату мира, отбору команд и распределению турнирных доходов. Но это интервью закончилось скандалом.