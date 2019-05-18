 Мадуро хочет провести внеочередные парламентские выборы | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.05.2019

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Мир

Мадуро хочет провести внеочередные парламентские выборы

Временный президент Венесуэлы Гуайдо считает, что новые выборы обострят кризис в стране. Венесуэльский глава Николас Мадуро намерен переизбрать парламент.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, январь 2019 г.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, январь 2019 г.

Глава Венесуэлы Николас Мадуро объявил о намерении провести внеочередные парламентские выборы. Как написал сам Мадуро на своей странице в Twitter в ночь на вторник, 21 мая, необходимо "голосованием показать, кто пользуется поддержкой народа". При этом Мадуро не назвал дату, когда, по его мнению, могли бы состояться выборы. Нынешние полномочия парламента, который контролируется венесуэльской оппозицией, истекают в конце 2020 года.

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Временный президент Хуан Гуайдо отверг предложение о внеочередных выборах и вновь заявил о необходимости покончить с "противозаконным правлением" Мадуро. Гуайдо напомнил, что оппозиция не принимала участие в "фарсе" президентских выборов 2018 года, и добавил, что "новый фарс только обострит кризис в Венесуэле".

В результате выборов в мае 2018 года, которые вызвали критику в международном сообществе, Мадуро был избран на второй срок. Он вступил в должность в январе 2019 года. Вскоре после этого глава парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы, что было признано более чем 50 странами мира. Однако попытки Гуайдо сместить Мадуро с должности пока результата не принесли.

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    Автор: Александра Елкина


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