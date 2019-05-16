Мадонна выступит на "Евровидении" в Тель-Авиве

Европейский вещательный союз - организатор "Евровидения" - в четверг вечером, 16 мая, официально сообщил о том, что Мадонна выступит в финале крупнейшего музыкального конкурса в мире. Он состоится в субботу, 18 мая, в Тель-Авиве. Американская поп-звезда исполнит во время зрительского голосования две песни: старый хит "Like a Prayer" и новую композицию "Future". Это будет мировая премьера еще одной песни из ее нового альбома "Madame X".

Информация о том, что Мадонна выступит на сцене "Евровидения-2019", появилась в начале апреля. Возможным ее приезд стал благодаря спонсорской поддержке канадско-израильского миллиардера Сильвана Адамса. Однако Европейский вещательный союз отказывался подтверждать эти сообщения, пока не будет подписан контракт с певицей.

Исполнительный продюсер "Евровидения" Йон Ола Санд, сообщается на официальном сайте конкурса, считает, что выступление Мадонны "будет особым моментом для всех, не только для фанатов певицы". Три года назад на "Евровидении-2016" в Стокгольме в финале конкурса уже выступал всемирно известный американский исполнитель Джастин Тимберлейк.

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