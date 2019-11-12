 МАГАТЭ приняло критическую резолюцию по атомной программе Ирана | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.06.2020

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Мир

МАГАТЭ приняло критическую резолюцию по атомной программе Ирана

Совет управляющих МАГАТЭ потребовал доступа к двум объектам в Иране, которые предположительно не имеют отношения к атомной программе. В Тегеране назвали резолюцию МАГАТЭ контрпродуктивной и обещали ответные меры.

Заседание Совета управляющих МАГАТЭ в Вене

Заседание Совета управляющих МАГАТЭ в Вене

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ужесточило курс в конфликте вокруг атомной программы Ирана. Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с критикой в адрес Тегерана, в которой содержится требование обеспечить агентству доступ к двум иранским объектам, сообщили дипломатические источники в Вене в пятницу, 19 июня.

Это первая подобная резолюция МАГАТЭ с 2012 года. Объекты, на доступе к которым настаивает агентство, предположительно не имеют отношения к нынешней атомной программе Тегерана. В то же время МАГАТЭ желает удостовериться в том, что Иран корректно задокументировал свою прежнюю деятельность на этих объектах, а также данные о своей атомной программе в целом.

Иран угрожает ответными мерами

Иран в начале этой недели предупредил, что принятие такой резолюции станет контрпродуктивным шагом и пригрозил ответными мерами.

В июне 2015 года пять стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия, после многолетних переговоров с Ираном, заключили атомную сделку, которая имеет целью не позволить Тегерану заполучить ядерное оружие. Президент США Дональд Трамп в мае 2018 года в одностороннем порядке вышел из этой сделки и ввел против Тегерана новые санкции.

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    Автор: Наталья Позднякова


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