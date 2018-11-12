МАГАТЭ заявило о соблюдении Ираном договора об атомной программе

Иран продолжает соблюдать условия ядерной сделки. Об этом в понедельник, 12 ноября, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на копию нового квартального отчета Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Запасы обогащенного урана и производственные возможности Тегерана остаются ниже установленных в рамках соглашения границ, говорится в документе. Проверки на атомных объектах состоялись за день до вступления в силу нового пакета санкций Соединенных Штатов в отношении Ирана.

Документ не затрагивает утверждение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о наличии у Ирана тайного ядерного склада. С таким заявлением Нетаньяху выступил на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций 27 сентября. На следующий день министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф опроверг утверждения Израиля.

В начале мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП). Документ был заключен в 2015 году между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией. Он предусматривал выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.

Трамп обвинил Иран в пособничестве терроризму и стремлении продолжать разработку ядерного оружия. После выхода из СВДП США расширили санкции против Ирана. 5 ноября вступил в силу второй пакет санкций Соединенных Штатов в отношении Ирана. Ограничительные меры направлены против иранских нефтедобывающей и финансовой отраслей.

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