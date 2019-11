Магазин в немецком городке бесплатно раздает овощи и фрукты

В Германии много рассуждают о проблеме продуктов, которые выбрасываются из-за истекшего срока годности. Супермаркет торговой сети REWE в небольшом немецком городе Андернах нашел простое решение. "Выберите что-нибудь, возьмите с собой две-три упаковки продуктов. Оставьте и для других клиентов", - теперь в магазине ежедневно можно увидеть такую табличку рядом с корзиной, которая два раза в день заполняется овощами и фруктами. Платить за них не надо.

Акция началась еще в июле и пользуется успехом до сих пор. На фотографии в профиле магазина в Facebook продукты в корзине выглядят свежими и вполне съедобными. В подписи говорится, что они предназначены в первую очередь тем, "кто действительно в этом нуждается". Этим постом, набравшим более 5,3 тысячи лайков, поделились почти 12,5 тысяч человек. Для сравнения, в самом Андернахе проживает чуть более 31 тысячи человек.

Владелец супермаркета Нико Грунерт (Nico Grunert) в интервью Express рассказал, что каждый второй день магазин отдаетпродукты, срок годности которых истекает в ближайшее время, в пункт раздачи бесплатной еды малоимущим. Однако некоторые из них к этому времени могут уже испортиться, поэтому и появилась идея просто раздавать их в магазине. В пресс-службе руководства REWE пояснили, что речь идет об акции отдельно взятого супермаркета и есть также другие возможности спасти продукты с истекающим сроком годности - например, скидки или инициатива Too Good To Go, которая предлагает всем желающим (правда, за деньги) самим забрать "лишнюю" еду. Кроме того, многие магазины - в том числе и REWE в Андернахе - предлагают купить продукты и после оплаты на кассе отдать их на специальной стойке для дальнейшей передачи нуждающимся.