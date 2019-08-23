Вася Обломов о протестах в Москве: Быть недовольным - нормально

В начале августа российский музыкант Вася Обломов записал песню "Дым", посвященную пожарам в Сибири и протестам в Москве. В интервью DW он поделился своим мнением о происходящем в стране.