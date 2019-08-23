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Магадан

Город-порт на Дальнем Востоке РФ. Административный центр Магаданской области.

19.11.2017 DW Nemtsova Interview mit dem Sänger Vasily Oblomow

Вася Обломов о протестах в Москве: Быть недовольным - нормально 23.08.2019

В начале августа российский музыкант Вася Обломов записал песню "Дым", посвященную пожарам в Сибири и протестам в Москве. В интервью DW он поделился своим мнением о происходящем в стране.

3023932 02/09/2017 Magadan city in the Russian Far East. Alexander Krylov/Sputnik |

В Магадане преследуют активистов-противников мэра 23.03.2018

Уголовное дело по обвинению в оскорблении мэра заведено в Магадане. Активисты-оппозиционеры уверены, что это попытка расправы с ними.
19.11.2017 DW Nemtsova Interview mit dem Sänger Vasily Oblomow

Музыкант Вася Обломов: Мы не платили Дудю за участие в нашем клипе 22.11.2017

Музыкант Вася Обломов рассказал Жанне Немцовой о самонадеянности кандитата "против всех", нелюбви к рэп-баттлам и теме песни об итогах 2017 года.
03.08.2005 Bildnummer: 52160551 Datum: 03.08.2005 Copyright: imago/imagebroker Gulag Mahnmal im Naturpark des Magadan Gebiets - Sibirien, Objekte; 2005, Sibirien, Natur, Taiga, Magadan Gebiet, Naturparks, Skulptur, Skulpturen, Figur, Figuren, Mahnmale, Gedenkstätte, Gedenkstätten, Erinnerung, Erinnerungsstätte, Maske der Trauer,; , hoch, Kbdig, Einzelbild, Bildhauerei, Kunst, Froschperspektive, Perspektive, Denkmäler, Russland, , Reisen, Asien

Вандалы в России осквернили монумент жертвам политрепрессий 01.12.2016

На монументе "Маска скорби" жертвам политических репрессий в Магадане появилась надпись краской "Сталин жив".
Bildunterschrift:The Kremlin is reflected in the polished company plate of the state-controlled Russian oil giant Rosneft at the entrance of the headquarters in Moscow, on May 17, 2011. Rosneft on May 17 shattered BP's hopes of exploiting Russian Arctic oil by pulling out of a planned joint venture with the British giant after losing patience with protracted negotiations. AFP PHOTO / DMITRY KOSTYUKOV (Photo credit should read DMITRY KOSTYUKOV/AFP/Getty Images)

"Ведомости": "Роснефть" и Statoil не нашли нефти в Охотском море 29.09.2016

"Роснефть"и Statoil пробурили скважины в лучших местах магаданского шельфа, обе они дали воду. Охотское море считается неразведанной территорией, рассказал представитель Statoil.
05.07.2015 *** MOSCOW, RUSSIA. JULY 5, 2015. RPR-Parnas Party co-chairman Mikhail Kasyanov and Konstantin Merzlikin (L-R background), member of the RPR-Parnas Party's Federal Political Council, at a congress of the Republican Party of Russia ñ People's Freedom Party (RPR-Parnas). Artyom Korotayev/TASS

Партию ПАРНАС сняли с выборов в Магадане 01.08.2015

Магаданский избирком признал подписи ПАРНАСА недостоверными и заявил о том, что партия подкупала избирателей. Представители партии намерены обжаловать решение об отказе в регистрации на выборах облдумы.
Presseschau Deutsche Zeitungen Symbolbild

Handelsblatt: Золотая лихорадка не обогатит российских пенсионеров 17.03.2009

Газета пишет об инициативе российского президента Медведева разрешить частным лицам добычу золота.
Katholischer Priester schwenkt Weihrauch

Магаданский пастырь продолжит свою деятельность 26.05.2002

Католики видят в решении магаданского суда положительный сигнал и для других приходов России.