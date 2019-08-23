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Город-порт на Дальнем Востоке РФ. Административный центр Магаданской области.
В начале августа российский музыкант Вася Обломов записал песню "Дым", посвященную пожарам в Сибири и протестам в Москве. В интервью DW он поделился своим мнением о происходящем в стране.
Уголовное дело по обвинению в оскорблении мэра заведено в Магадане. Активисты-оппозиционеры уверены, что это попытка расправы с ними.
Музыкант Вася Обломов рассказал Жанне Немцовой о самонадеянности кандитата "против всех", нелюбви к рэп-баттлам и теме песни об итогах 2017 года.
На монументе "Маска скорби" жертвам политических репрессий в Магадане появилась надпись краской "Сталин жив".
"Роснефть"и Statoil пробурили скважины в лучших местах магаданского шельфа, обе они дали воду. Охотское море считается неразведанной территорией, рассказал представитель Statoil.
Магаданский избирком признал подписи ПАРНАСА недостоверными и заявил о том, что партия подкупала избирателей. Представители партии намерены обжаловать решение об отказе в регистрации на выборах облдумы.
Газета пишет об инициативе российского президента Медведева разрешить частным лицам добычу золота.
Католики видят в решении магаданского суда положительный сигнал и для других приходов России.
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