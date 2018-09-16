"Люфтганза" переоделась в кожаные штаны и дирндли (фото)

Стюардессы и стюарды немецкой авиакомпании "Люфтганза" за несколько дней до начала мюнхенского Октоберфеста вновь примерили баварские национальные костюмы.
Команду в такой праздничной баварской униформе можно будет увидеть на рейсе из Мюнхена в Нью-Йорк 19 сентября, затем на маршрутах в разные европейские города. 25 сентября и 6 октября экипажи "Люфтганзы" полетят в Шанхай. Крупнейший в мире пивной праздник Октоберфест открывается в этом году в Мюнхене в субботу, 22 сентября. Он продолжится две недели.
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Пиво в Германии можно, конечно, пить круглый год, но на мюнхенском Октоберфесте пиво наливают лишь в течение двух недель. Начнут в эту субботу, 22 сентября.
До начала крупнейшего в мире пивного праздника в Мюнхене остается ровно неделя. В этом году он откроется в субботу, 22 сентября.
Трудно поверить, но очередной Октоберфест уже не за горами. Меньше двух месяцев осталось.
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