 Людвиг II и Сиси - на масках для настоящих баварских патриотов (фото) | Кадр дня | DW | 27.04.2020

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Кадр за кадром

Людвиг II и Сиси - на масках для настоящих баварских патриотов (фото)

Раньше портреты короля Людвига II украшали разные баварские сувениры, сейчас этого популярного и любимого монарха можно увидеть на защитных масках.

Мюнхен

Мюнхен • Кто во что горазд! Повседневные защитные маски, которые сейчас предписано носить в Германии во время покупок, в общественном транспорте и так далее - в разных федеральных землях правила несколько отличаются, служат не только для коллективной борьбы с распространением коронавирусной инфекции, но и могут использоваться в качестве средства самовыражения, патриотического символа или для подчеркивания собственной индивидуальности.

Мюнхен

Эти фотографии сделаны в столице Баварии Мюнхене, где можно купить или заказать маски с цветами земельного флага и портретом короля Людвига II (Ludwig II) - того самого монарха, который построил знаменитый на весь мир замок Нойшванштайн. Есть вариант для дам, украшенный портретом баварской принцессы и австрийской императрицы Сиси, то есть Елизаветы Баварской (Elisabeth von Österreich-Ungarn). На третьем снимке - дизайнерские маски, так сказать, от лучших баварских модельеров в витрине одного из бутиков в центре города.

Мюнхен

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История маски - от чумы до авангарда

  • Львов

    Маски в истории, религии и культуре

    Лицо эпидемии

    Пандемия коронавирусной инфекции заставила этих украинцев во Львове вспомнить о масках чумных докторов Средневековья. Устрашающие маски с огромным птичьим клювом наводили страх на болезнь, от которой не было лечения, но, прежде всего, они защищали (наподобие современных респираторов) самих докторов от инфекции. В клюве находились пахучие травы, спасавшие медиков от чумного смрада.

  • Загреб

    Маски в истории, религии и культуре

    Лицо страдания

    Средневековью посвящены музеи во многих городах. Музей Tortureum в хорватском Загребе показывает маски, которые в темные века использовались как инструменты пыток и истязаний.

  • Мексика

    Маски в истории, религии и культуре

    Лицо культа

    Маска появилась как реквизит культа. Ритуальные маски изображали животных, духов, мифологические сущности, силы природы. Они широко известны с древнейших времен у многих племен и народов мира и использовались для коммуникации со сверхъестественными силами. Или для устрашения злых духов.

  • Остров (2005)

    Маски в истории, религии и культуре

    Пулестойкое лицо

    Способность маски вызывать страх используется и поныне. Баллистическая маска входит в экипировку спецназа во многих странах мира. Лицевая бронь предназначена не только для защиты от пуль. Она эффективна также как средство устрашения. В фантастическом боевике "Остров" (2005) действие происходит в 2019 году после глобальной катастрофы.

  • Венеция

    Маски в истории, религии и культуре

    Лицо анонимности

    Роскошные венецианские маски в прошлом носили не только во время карнавала - праздника анонимной вседозволенности. Обедневших патрициев, замаскированных под нищих, маски защищали от нескромных взглядов, когда те просили милостыню. Знаменитости в масках путешествовали инкогнито.

  • Фантом оперы (2004)

    Маски в истории, религии и культуре

    Лицо интриги

    От "Маскарада" Лермонтова до "Фантома оперы": костюмированные вечеринки великосветского общества с амурными приключениями и многоходовыми интригами не раз служили сюжетными кулисами для мелодрам и трагедий в романах, операх и в фильмах.

  • Глаза без лица (1960)

    Маски в истории, религии и культуре

    Лицо гламура

    У каждой эпохи - свои развлечения. Безжизненную маску вместо лица рискуют получить те, кто слишком увлекается погоней за вечной молодостью и безупречной красотой. Французский фильм ужасов "Глаза без лица" (1960) известен своими натуралистическими сценами пластической хирургии и показом изуродованных человеческих лиц.

  • Каир

    Маски в истории, религии и культуре

    Лицо загробного мира

    У каждой эпохи также - свои идеалы красоты. Золотая маска Тутанхамона служит прекрасным образцом древнеегипетского ювелирного искусства. В отличие от посмертной маски из гипса, которая является слепком с лица усопшего и остается в мире живых, погребальная маска сохраняет лицо покойного для его путешествия в мир загробный.

  • Лос-Анджелес

    Маски в истории, религии и культуре

    Лица перевоплощения

    Стереотипные роли и маски, которые мы примеряем на себя в нашей социальной жизни и под влиянием массовой культуры, исследует в бесконечной серии постановочных фотографических автопортретов Синди Шерман. За обезличенными персонажами художница призывает увидеть человека.

  • Лос-Анджелес

    Маски в истории, религии и культуре

    Лицо имиджа

    Австралийская певица Сиа утверждает, что ее сценический парик, практически полностью скрывающий лицо, помогает ей оставаться неузнаваемой в повседневной жизни. На самом деле в интернете можно без труда найти фотографии Сии, и, конечно же, маска из парика - это в первую очередь часть имиджа.

  • Французский дуэт Daft Punk

    Маски в истории, религии и культуре

    Лицо невидимки

    Французский дуэт Daft Punk не появляется на публике без шлемов, своего фирменного камуфляжа. Как выглядят Тома и Ги-Мануэль, давно уже известно их фанатам. Но это не мешает пионерам электронной танцевальной музыки сохранять свой культовый статус и поныне.

  • Людвигсхафен (24.01.2019)

    Маски в истории, религии и культуре

    Лицо акционизма

    Девушки в балаклавах из российской антииерархической панк-группы Pussy Riot прославились на весь мир не концертами или альбомами, а своими политическими акциями.

  • Маска (1994)

    Маски в истории, религии и культуре

    Лицо сюжета

    Новое лицо, маска, все меняет. Ее преображающую силу охотно использует и кинематограф. Джим Керри в кинокомедии "Маска" (1994) превращается с помощью волшебной маски из неудачника в зеленолицего супергероя.

  • Крик II (1998)

    Маски в истории, религии и культуре

    Лицо кошмара

    Редкий фильм ужасов обходится без маски, пусть даже только из грима. "Крик" цитирует десятки культовых "ужастиков" и сам после выхода на киноэкраны в 1995 году пополнил их число. Маска из этого фильма отсылает к знаменитой картине Эдварда Мунка "Крик".

  • Авиньонские девицы

    Маски в истории, религии и культуре

    Лицо авангарда

    "Авиньонские девицы" - первая картина кубического периода Пабло Пикассо - написана в 1907 году. Две правые фигуры с лицами, напоминающими африканские маски, знаменуют собой рождение нового течения в живописи. Невинный идеал классического обнаженного тела сменил новый образ сексуальности, агрессивный и угрожающий.

  • Зальцбург (2019)

    Маски в истории, религии и культуре

    Лицо отсутствия

    В современном театре Европы актер перевоплощается в образ без помощи объекта, который скрывает лицо. Но в некоторых постановках маска продолжает напоминать о своем рождении в культе смерти. Так "Имярек" (Jedermann) по пьесе Гуго фон Гофмансталя, идущий в Зальцбурге с 1920 года, рассказывает о самодовольном богаче, за которым приходит Смерть.

  • Фукуи

    Маски в истории, религии и культуре

    Лицо традиции

    Через маску в японском театре и сегодня используется техника полного отождествления исполнителя с воплощаемым им персонажем. Надеть маску - это такой же сложный процесс, как "вжиться в роль" по методу Станиславского. Маска и актер не существуют по отдельности. Человек и маска становятся одним целым еще задолго до выхода на сцену.

    Автор: Элла Володина


Контекст

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