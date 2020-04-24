Людвиг II и Сиси - на масках для настоящих баварских патриотов (фото)

Мюнхен • Кто во что горазд! Повседневные защитные маски, которые сейчас предписано носить в Германии во время покупок, в общественном транспорте и так далее - в разных федеральных землях правила несколько отличаются, служат не только для коллективной борьбы с распространением коронавирусной инфекции, но и могут использоваться в качестве средства самовыражения, патриотического символа или для подчеркивания собственной индивидуальности.

Эти фотографии сделаны в столице Баварии Мюнхене, где можно купить или заказать маски с цветами земельного флага и портретом короля Людвига II (Ludwig II) - того самого монарха, который построил знаменитый на весь мир замок Нойшванштайн. Есть вариант для дам, украшенный портретом баварской принцессы и австрийской императрицы Сиси, то есть Елизаветы Баварской (Elisabeth von Österreich-Ungarn). На третьем снимке - дизайнерские маски, так сказать, от лучших баварских модельеров в витрине одного из бутиков в центре города.

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