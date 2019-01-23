Любят ли немцы зиму (видео)

В Германию пришла зима. Но любят ли немцы это время года? Немецкая писательница пытается привить им свою любовь к холоду.
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