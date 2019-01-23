 Любят ли немцы зиму (видео) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 23.01.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Культура и стиль жизни

Любят ли немцы зиму (видео)

В Германию пришла зима. Но любят ли немцы это время года? Немецкая писательница пытается привить им свою любовь к холоду.

Смотреть видео 02:26
Now live
02:26 мин

Рады ли немцы зиме?

Смотрите также:

  • Бавария

    Сибирские морозы в Германии

    Ночь на понедельник, 26 февраля, оказалась самой холодной в Германии за всю нынешнюю зиму. На горе Цугшпитце столбик термометра опустился до 27-градусной отметки ниже нуля. Эта фотография была сделана в баварском Эльбахе.

  • Магдебург

    Сибирские морозы в Германии

    Как выглядели разные уголки Германии в последние морозные дни и ночи? Холодный восход над долиной Эльбы около Магдебурга.

  • Бранденбург

    Сибирские морозы в Германии

    Около бранденбургского Треплина.

  • Эльбская филармония, Гамбург

    Сибирские морозы в Германии

    Темно-синее утро около Эльбской филармонии в Гамбурге.

  • Мюнхен

    Сибирские морозы в Германии

    Лебеди в парке мюнхенского дворца Нимфенбург.

  • Мюнхен

    Сибирские морозы в Германии

    Помимо лебедей на лед здесь также вышли многочисленные жители и гости баварской столицы.

  • Дрезден

    Сибирские морозы в Германии

    Зимний пейзаж в столице Саксонии Дрездене.

  • Дюрнау

    Сибирские морозы в Германии

    Жительница баден-вюртембергского Дюрнау чистит от снега и льда статую святого Иосифа с младенцем Христом на руках.

  • Венторф

    Сибирские морозы в Германии

    Зимний лес около Венторфа под Гамбургом.

  • Винтерберг

    Сибирские морозы в Германии

    Мельничное колесо в Винтерберге в земле Северный Рейн - Вестфалия.

  • Штутгарт

    Сибирские морозы в Германии

    Цапля на замерзшем озере в Штутгарте.

  • Бавария

    Сибирские морозы в Германии

    Прогулочный маршрут в Баварских Альпах около австрийской границы.

    Автор: Максим Нелюбин


 

Контекст

Как немцы борются со снегом

Снега в Германии выпадает меньше, чем в России, но и он порой заваливает улицы и автострады... Кто и как его чистит? Угрожают ли немцам обледенелые тротуары и падающие сосульки? (13.12.2012)  

Зимняя хандра: как от нее избавиться

Во многих регионах Германии зима - унылая пора. Особенно тоскливо в январе и феврале, когда праздники уже позади. Что помогает поднять настроение? (14.01.2019)  

10 лучших зимних курортов Германии

Их названия - как главы зимней сказки: Тюрингский лес, Рудные горы, Шварцвальд, Гарц… Здесь можно кататься на лыжах или просто гулять по заснеженным лесам и склонам. (26.12.2018)  

Что пьют немцы в холодную погоду

Чай - самый популярный напиток в мире, разумеется, после воды. В Германии даже есть свои рекордсмены по чаепитию. Впрочем, согреваеются немцы не только чаем... (06.12.2018)  

Сибирские морозы в Германии

В январе в Германии уже зацвели первые камелии, крокусы и подснежники, но в конце февраля сюда пришел арктический холод. (26.02.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Рады ли немцы зиме?  

Самая увлекательная поездка на поезде  

Зимняя сказка в Германии и Чехии - "Европа в фокусе"  

Сказочный ужин в Лапландии (видео)  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера