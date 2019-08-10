Любовь Соболь снова оштрафовали на 300 тысяч рублей за нарушение закона о митингах

Юрист ФБК Любовь Соболь должна будет выплатить административный штраф в размере 300 тысяч рублей за повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга (статья 20.2 КоАП). Об этом сообщает в понедельник, 12 августа, информагентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Троицкого суда Москвы.

Согласно протоколу суда, Соболь призывала к участию в несанкционированной акции оппозиции в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму, которая состоялась 3 августа в Москве на Бульварном кольце.

Как сообщила в Twitter сама Соболь, о повторном штрафе она узнала из СМИ. "Большие деньги, но не жалею ни на секунду о своем выборе работать на благо москвичей", - написала политик в своем микроблоге. С 13 июля Любовь Соболь держит голодовку в знак протеста против отказа в регистрации ей и ряду других независимых кандидатов на пост депутатов Мосгордумы.

По словам Соболь, решение суда о наложении на нее штрафа она собирается обжаловать в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Протестные акции за свободные выборы в Москве

Штраф за нарушение закона о митингах был наложен на нее уже во второй раз. 3 августа Соболь была задержана еще до начала запланированной на этот день протестной акции на выходе из штаба ее команды. Несколько часов спустя Щербинский суд Москвы признал ее виновной в повторном нарушении закона об организации митингов и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

Поводом стали обращенные к москвичам призывы Соболь выйти на несанкционированную акцию за допуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму, состоявшуюся 15 июля на Трубной площади.

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