 Любовь Соболь снова оштрафовали на 300 тысяч рублей за нарушение закона о митингах | Новости из Германии о России | DW | 12.08.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Любовь Соболь снова оштрафовали на 300 тысяч рублей за нарушение закона о митингах

За обращенный к москвичам призыв выйти на несанкционированную протестную акцию 3 августа Любовь Соболь должна будет заплатить штраф в 300 тысяч рублей.

Задержание оппозиционного политика Любови Соболь 3 августа 2019 года

Задержание оппозиционного политика Любови Соболь 3 августа 2019 года

Юрист ФБК Любовь Соболь должна будет выплатить административный штраф в размере 300 тысяч рублей за повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга (статья 20.2 КоАП).  Об этом сообщает в понедельник, 12 августа, информагентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Троицкого суда Москвы.

Согласно протоколу суда, Соболь призывала к участию в несанкционированной акции оппозиции в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму, которая состоялась 3 августа в Москве на Бульварном кольце.

Как сообщила в Twitter сама Соболь, о повторном штрафе она узнала из СМИ. "Большие деньги, но не жалею ни на секунду о своем выборе работать на благо москвичей", - написала политик в своем микроблоге. С 13 июля Любовь Соболь держит голодовку в знак протеста против отказа в регистрации ей и ряду других независимых кандидатов на пост депутатов Мосгордумы.

По словам Соболь, решение суда о наложении на нее штрафа она собирается обжаловать в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Контекст

За месяц до выборов депутатов в Мосгордуму недовольные москвичи вышли поддержать независимых кандидатов. Полиция отреагировала жесткими задержаниями. (03.08.2019)

Митинги в Москве показали, что в политику пришло новое поколение. Почему это проблема для Путина и оппозиции одновременно, объясняет Константин Эггерт. (11.08.2019)

Протестные акции за свободные выборы в Москве

Штраф за нарушение закона о митингах был наложен на нее уже во второй раз. 3 августа Соболь была задержана еще до начала запланированной на этот день протестной акции на выходе из штаба ее команды. Несколько часов спустя Щербинский суд Москвы признал ее виновной в повторном нарушении закона об организации митингов и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

Поводом стали обращенные к москвичам призывы Соболь выйти на несанкционированную акцию за допуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму, состоявшуюся 15 июля на Трубной площади.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DWдля | iOS | Android

Смотрите также:

  • Протесты в Москве

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    До единого дня голосования в России остался месяц

    За месяц до выборов в Мосгордуму недовольные москвичи вышли 3 августа на очередную акцию в поддержку независимых кандидатов. Полиция и Росгвардия отреагировали жесткими задержаниями.

  • Солдаты Росгвардии перед кинотеатром Россия

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    Силовики стянуты в центр Москвы

    Задолго до начала мероприятия на местах его проведения можно было увидеть лишь сотрудников силовых ведомств. На бульварах вдоль маршрута следования демонстрантов выстроились росгвардейцы, полицейские и эвакуаторы. "Стражи порядка" заняли даже ступени перед Московским театром мюзикла.

  • Объявление о прекращении работы круглосуточного магазина

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    Предложение властей, от которого нельзя отказаться

    Магазины поблизости от мест проведения акции протеста оказались закрыты "по техническим причинам" - накануне управы центральных районов настоятельно порекомендовали местным предприятиям и компаниям принять "исчерпывающие меры безопасности, вплоть до полного прекращения работы".

  • Перед началом мероприятия была задержана юрист ФБК Любовь Соболь.

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    Протесты без лидеров

    Фактически протестующие остались без лидеров: Алексея Навального арестовали на месяц еще 24 июля, затем - Илью Яшина и одного из лидеров Либертарианской партии Михаила Светова. А перед началом мероприятия была задержана и юрист ФБК Любовь Соболь.

  • Солдаты Росгвардии оцепили памятник Пушкину

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    Дождь помешал демонстрантам

    Из-за дождя протестующих собралось значительно меньше, чем неделей ранее, 27 июля. К началу акции на Пушкинской площади не было практически никого, кроме Росгвардии, оцепившей памятник Пушкину. Люди попрятались от ливня в подземном переходе.

  • Полицейские тащат мужчину в автозак

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    Больше всего задержаний - на Пушкинской

    Однако со временем именно на Пушкинской площади и подступах к ней собралось больше всего участников протеста, проводившегося в пяти разных точках Бульварного кольца. И там же - больше всего задержаний. Людей выхватывали из толпы и вели или тащили за руки и ноги в автозаки.

  • Russland, Moskau: Proteste der Opposition (Reuters/S. Zhumatov)

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    На Тверской митингующих взяли в кольцо

    Митингующих выдавили с Пушкинской площади, взяли в кольцо на Тверской и оттеснили к метро. Новые задержания продолжились на Чистопрудном бульваре и на Старом Арбате. К шести часам снова начался сильный ливень и протестная прогулка закончилась.

  • Пожилая женщина в кресле-каталке перед росгвардейцами

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    Многие из более 800 задержанных получили травмы

    Всего в столице было задержано более 820 человек. Многие из них получили травмы разной степени тяжести, к кому-то приходилось вызывать скорую помощь. В ОВД к задержанным массово не допускали адвокатов.

  • Митинг на площади Ленина у Финляндского вокзала в Петербурге

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    Петербург за Москву

    В знак солидарности с московскими оппозиционными кандидатами, не допущенными к выборам в Мосгордуму, в Северной столице, у Финляндского вокзала, также прошел митинг, на который, несмотря на дождь, вышли порядка 2000 человек. Смольный согласовал акцию только с 200 участниками.

  • Росгвардия на улице в Петербурге

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    Новая "прогулка" - через две недели

    Силовики в Петербурге ограничились лишь единичными задержаниями выступавших со сцены. В числе последних оказался член регионального отделения "Открытой России" Дмитрий Скурихин. Организаторы пригласили петербуржцев выйти снова на "прогулку" в поддержку свободных выборов через две недели - 17 августа.

    Автор: Евгений Жуков


Смотреть видео 18:41

Реакция Запада на разгон митинга 3 августа и жесткие массовые задержания. DW Новости

Контекст

Москвичи в борьбе за честные выборы

Задержанием сотен человек закончилась 3 августа очередная протестная акция в Москве. Выразить солидарность с москвичами на улицы вышли тысячи жителей Петербурга.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Реакция Запада на разгон митинга 3 августа и жесткие массовые задержания. DW Новости  

Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков о скандале на выборах в Мосгордуму и оппозиции в России.  

Обыски у оппозиционных кандидатов, задержание Навального - истерика властей? DW Новости  

Также по теме

Russland Protestaktion in Moskau

В Москве на санкционированную акцию протеста вышли до 60 тысяч человек 10.08.2019

Всего до окончания акции по всей стране были задержаны более 70 человек. Задержания продолжились во время "прогулки в поддержку честных выборов".

Russland Moskau Protest Opposition Polizei

Митинг за свободные выборы в Мосгордуму: более тысячи задержанных 27.07.2019

Протестующие против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму пришли на Трубную площадь от здания мэрии. Полиция начала задержания еще до начала мероприятия. DW - с хроникой событий (время мск).

Moskau Demonstration für unabhängige Kandidaten

Десятки избитых, тысяча задержанных на митинге за свободные выборы в Москве 27.07.2019

Митинг в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму закончился сотнями задержаний. Новая акция протеста намечена на 3 августа.

Реклама

Самые читаемые

Первое интервью гей-пары усыновителей из Москвы: Мы - нормальная семья. Родители, которых поискать  

Двойное гражданство: разные страны, разные законы  

Росгвардия не признает своим избившего задержанную сотрудника  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно