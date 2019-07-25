 Любовь Соболь продолжит голодовку в здании Мосгоризбиркома | Новости из Германии о России | DW | 25.07.2019

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Россия

Любовь Соболь продолжит голодовку в здании Мосгоризбиркома

Рабочая комиссия Мосгоризбиркома отказалась удовлетворить апелляцию Соболь на решение об отказе в регистрации кандидатом на выборах в Мосгордуму.

Любовь Соболь

Любовь Соболь

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, выдвигавшаяся в 43-м округе Москвы и не зарегистрированная в качестве кандидата на выборах в Мосгордуму 8 сентября, продолжит голодовку в здании Мосгоризбиркома. Об этом она сообщила в четверг, 25 июля, в Twitter.

"Требую встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой", - написала она.

Рабочая комиссия Мосгоризбиркома отказалась удовлетворить ее апелляцию на решение об отказе в регистрации. По словам Соболь, она располагала данными независимой почерковедческой экспертизы. Кроме того, на заседание комиссии она принесла чемодан с "другими доказательствами", доставить который ей помог юрист ФБК Александр Помазуев.

Политик также выложила в Twitter кадры, сделанные во время ее общения с главой Мосгоризбиркома Валентином Горбуновым, который на попытки Любови Соболь предоставить ряд документов призвал "не мешать им работать". В итоге жалоба не была удовлетворена.

Соболь требует решений от Памфиловой

Соболь отметила, что готова лично вручить эти доказательства Элле Памфиловой, которая ранее говорила "о необходимости соблюдения законности при перепроверке подписей". "Требую от нее конкретных решений", - добавила она.

Ранее 25 июля председатель Центральной избирательной комиссии РФ Памфилова  в эфире радиостанции "Эхо Москвы" пообещала тщательно рассмотреть жалобы незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы и, "если будет возможность, восстановить их в правах".

Ночные обыски

В среду, 24 июля, в Москве были задержаны оппозиционный политик, глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный и координатор московского штаба политика Олег Степанов, которые затем получили по 30 и 8 суток административного ареста соответственно. Позднее московская полиция пришла с обысками, в частности, к оппозиционеру Дмитрию Гудкову и директору ФБК Ивану Жданову.

Контекст

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Последнего после обыска доставили на ночной допрос в Следственный комитет. Кроме того, полиция поздним вечером попыталась обыскать жилье муниципального депутата района Митино Николая Баландина и кандидата в Мосгордуму Александра Соловьева, однако не застала их по указанным адресам. Еще два кандидата в городскую думу Москвы - Юлия Галямина и Любовь Соболь - были вызваны на допрос в СК.

В субботу, 27 июля, в 14.00 мск у мэрии Москвы на Тверской улице, 13, запланирована несогласованная акция - встреча с кандидатами, которую предлагал устроить Навальный, если их не зарегистрируют.

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