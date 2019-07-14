Любовь Соболь призвала к бессрочной акции протеста

Кандидат в депутаты Мосгордумы от 43-го округа Любовь Соболь заявила, что активисты будут выходить на улицы "столько раз, сколько потребуется", чтобы добиться честных выборов.
Активистка держит постер с портретом кандидата в депутаты Мосгордумы Любови Соболь на акции протеста перед мэрией Москвы
Соратница оппозиционного политика Алексея Навального и кандидат в депутаты Мосгордумы от 43-го избирательного округа Любовь Соболь сообщила о начале бессрочной акции протеста против отказа в регистрации оппозиционным кандидатам на выборах в Мосгордуму. Выступая перед активистами, прошедшими в воскресенье, 14 июля, маршем от Новопушкинского сквера до мэрии Москвы на Тверской, Соболь призвала своих сторонников ежедневно выходить на Трубную площадь в 19.00, "чтобы отстоять честные выборы в Москве".
"Мы будем выходить на улицу столько раз, сколько потребуется, чтобы отстоять честные выборы в Москве", - заявила Соболь. По ее призыву собравшиеся дошли маршем до здания Мосизбиркома, находящегося в 800 метрах от мэрии. Как сообщает "Дождь", полиция попыталась преградить им путь, но оцепление было прорвано.
Демонстранты требуют встречи с главой Мосгоризбиркома Горбуновым
Активисты выдвинули требование об открытой встрече главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова с независимыми кандидатами от оппозиции. При этом Соболь и соратник Алексея Навального Иван Жданов заявили, что не собираются прекращать акцию протеста, пока их требование не будет услышано.
Ранее на своей странице в соцсети в Facebook Соболь опубликовала список нарушений, которые, по данным ее команды, были допущены при проверке подлинности подписей в поддержку независимых кандидатов.
Протесты у московской мэрии
После того, как стало известно о том, что она не была допущена к регистрации кандидатом на выборах в Мосгордуму, Любовь Соболь сообщила о начале голодовки.
Кроме нее, к акции в поддержку независимых кандидатов на выборах в столичный парламент призвали глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин, член Совета депутатов муниципального округа Зюзино Константин Янкаускас и другие оппозиционные кандидаты, подписи сторонников которых забраковал Мосизбирком.
В воскресенье, 14 июля, около 15.00, активисты, собравшиеся часом ранее в Новопушкинском сквере, дошли до столичной мэрии. Протестующие, среди которых было много молодежи, скандировали лозунг "Допускай!". Некоторые принесли на акцию российские национальные флаги.
Задержание Владимира Бурмистрова
Как сообщает интернет-издание ОВД-Инфо, к охране порядка во время акции была подключена туристическая полиция.
Как сообщает интернет-издание ОВД-Инфо, непосредственно перед началом акции протеста на станции метро "Бульвар Дмитрия Донского" был задержан оппозиционный кандидат в депутаты Мосгордумы Владимир Бурмистров. По данным издания, в задержании политика участвовали сотрудники полиции в гражданском. В настоящий момент Бурмистров находится в УВД ЮЗАО.
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