 Любовь Соболь призвала к бессрочной акции протеста | Новости из Германии о России | DW | 14.07.2019

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Россия

Любовь Соболь призвала к бессрочной акции протеста

Кандидат в депутаты Мосгордумы от 43-го округа Любовь Соболь заявила, что активисты будут выходить на улицы "столько раз, сколько потребуется", чтобы добиться честных выборов.

Активистка держит постер с портретом кандидата в депутаты Мосгордумы Любови Соболь на акции протеста перед мэрией Москвы

Активистка держит постер с портретом кандидата в депутаты Мосгордумы Любови Соболь на акции протеста перед мэрией Москвы

Соратница оппозиционного политика Алексея Навального и кандидат в депутаты Мосгордумы от 43-го избирательного округа  Любовь Соболь сообщила о начале бессрочной акции протеста против отказа в регистрации оппозиционным кандидатам на выборах в Мосгордуму. Выступая перед активистами, прошедшими в воскресенье, 14 июля, маршем от Новопушкинского сквера до мэрии Москвы на Тверской, Соболь призвала своих сторонников ежедневно выходить на Трубную площадь в 19.00, "чтобы отстоять честные выборы в Москве".

"Мы будем выходить на улицу столько раз, сколько потребуется, чтобы отстоять честные выборы в Москве", - заявила Соболь. По ее призыву собравшиеся дошли маршем до здания Мосизбиркома, находящегося в 800 метрах от мэрии. Как сообщает "Дождь", полиция попыталась преградить им путь, но оцепление было прорвано.

Демонстранты требуют встречи с главой Мосгоризбиркома Горбуновым

Активисты выдвинули требование об открытой встрече главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова с независимыми кандидатами от оппозиции. При этом Соболь и соратник Алексея Навального Иван Жданов заявили, что не собираются прекращать акцию протеста, пока их требование не будет услышано.

Ранее на своей странице в соцсети в Facebook Соболь опубликовала список нарушений, которые, по данным ее команды, были допущены при проверке подлинности подписей в поддержку независимых кандидатов.

Протесты у московской мэрии

После того, как стало известно о том, что она не была допущена к регистрации кандидатом на выборах в Мосгордуму, Любовь Соболь сообщила о начале голодовки.

Кроме нее, к акции в поддержку независимых кандидатов на выборах в столичный парламент призвали глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин, член Совета депутатов муниципального округа Зюзино Константин Янкаускас и другие оппозиционные кандидаты, подписи сторонников которых забраковал Мосизбирком.

В воскресенье, 14 июля, около 15.00, активисты, собравшиеся часом ранее в Новопушкинском сквере, дошли до столичной мэрии. Протестующие, среди которых было много молодежи, скандировали лозунг "Допускай!". Некоторые принесли на акцию российские национальные флаги.

Контекст

Борющаяся за избрание в Мосгордуму юрист ФБК Любовь Соболь в интервью Жанне Немцовой рассказала, как ей мешают столичные власти, используя для этого самые разные способы. (19.06.2019)

Самовыдвиженцы пытаются успеть собрать нужные для регистрации на выборах в Мосгордуму подписи. Что можно успеть за оставшуюся неделю? Подробнее - в репортаже DW. (30.06.2019)

Задержание Владимира Бурмистрова

Как сообщает интернет-издание ОВД-Инфо, к охране порядка во время акции была подключена туристическая полиция.

Как сообщает интернет-издание ОВД-Инфо, непосредственно перед началом акции протеста на станции метро "Бульвар Дмитрия Донского" был задержан оппозиционный кандидат в депутаты Мосгордумы Владимир Бурмистров. По данным издания, в задержании политика участвовали сотрудники полиции в гражданском. В настоящий момент Бурмистров находится в УВД ЮЗАО.

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  • Сторонники Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве во время забастовки избирателей.

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    28 января в Москве было около минус 6 градусов, однако прохладная погода не помешала москвичам выйти на улицу. Некоторые участники акции пришли с цветами и скандировали: "Цветы - полиции".

    Автор: Евлалия Самедова, Москва


Смотреть видео 00:50

Илья Яшин: Смысл бойкота не в том, чтобы сидеть на диване

Контекст

"Забастовка избирателей" в Москве: как это было

28 января 2018 года жители Москвы, несогласные с тем, что политик Алексей Навальный не допущен к президентским выборам, вышли на несанкционированную акцию протеста в центре российской столицы.  

Ссылки в интернете

Сообщение издания ОВД-инфо о ходе акции протеста у стен московской мэрии

Сообщение издания ОВД-инфо о ходе акции протеста у стен московской мэрии

Список нарушений Мосизбиркома при проверке подписей независимых кандидатов со страницы Любови Соболь в Facebook

Список нарушений Мосизбиркома при проверке подписей независимых кандидатов со страницы Любови Соболь в Facebook

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