Любовь Соболь призвала к бессрочной акции протеста

Соратница оппозиционного политика Алексея Навального и кандидат в депутаты Мосгордумы от 43-го избирательного округа Любовь Соболь сообщила о начале бессрочной акции протеста против отказа в регистрации оппозиционным кандидатам на выборах в Мосгордуму. Выступая перед активистами, прошедшими в воскресенье, 14 июля, маршем от Новопушкинского сквера до мэрии Москвы на Тверской, Соболь призвала своих сторонников ежедневно выходить на Трубную площадь в 19.00, "чтобы отстоять честные выборы в Москве".

"Мы будем выходить на улицу столько раз, сколько потребуется, чтобы отстоять честные выборы в Москве", - заявила Соболь. По ее призыву собравшиеся дошли маршем до здания Мосизбиркома, находящегося в 800 метрах от мэрии. Как сообщает "Дождь", полиция попыталась преградить им путь, но оцепление было прорвано.

Демонстранты требуют встречи с главой Мосгоризбиркома Горбуновым

Активисты выдвинули требование об открытой встрече главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова с независимыми кандидатами от оппозиции. При этом Соболь и соратник Алексея Навального Иван Жданов заявили, что не собираются прекращать акцию протеста, пока их требование не будет услышано.



Ранее на своей странице в соцсети в Facebook Соболь опубликовала список нарушений, которые, по данным ее команды, были допущены при проверке подлинности подписей в поддержку независимых кандидатов.

Протесты у московской мэрии

После того, как стало известно о том, что она не была допущена к регистрации кандидатом на выборах в Мосгордуму, Любовь Соболь сообщила о начале голодовки.

Кроме нее, к акции в поддержку независимых кандидатов на выборах в столичный парламент призвали глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин, член Совета депутатов муниципального округа Зюзино Константин Янкаускас и другие оппозиционные кандидаты, подписи сторонников которых забраковал Мосизбирком.

В воскресенье, 14 июля, около 15.00, активисты, собравшиеся часом ранее в Новопушкинском сквере, дошли до столичной мэрии. Протестующие, среди которых было много молодежи, скандировали лозунг "Допускай!". Некоторые принесли на акцию российские национальные флаги.

Задержание Владимира Бурмистрова

Как сообщает интернет-издание ОВД-Инфо, к охране порядка во время акции была подключена туристическая полиция.

Как сообщает интернет-издание ОВД-Инфо, непосредственно перед началом акции протеста на станции метро "Бульвар Дмитрия Донского" был задержан оппозиционный кандидат в депутаты Мосгордумы Владимир Бурмистров. По данным издания, в задержании политика участвовали сотрудники полиции в гражданском. В настоящий момент Бурмистров находится в УВД ЮЗАО.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

"Забастовка избирателей" в Москве: как это было Старт от памятника Маяковскому Акция началась около 14 часов по Московскому времени. Большинство протестующих выбрали в качестве стартовой позиции Триумфальную площадь в Москве.

"Забастовка избирателей" в Москве: как это было Самая массовая точка - у Пушкина По традиции, уже сложившейся в ходе последних протестных мероприятий, многие собрались на площади у памятника Пушкину.

"Забастовка избирателей" в Москве: как это было Многочисленные плакаты с протестными лозунгами Несмотря на то, что акция не была согласована, многие заранее подготовились. Чаще всего на плакатах было написано об отсутствии выбора и о том, что граждане не считают эти выборы легитимными.

"Забастовка избирателей" в Москве: как это было Тысячи возмущенных граждан Вся площадь перед памятником Пушкину и зданием "Известий" была заполнена людьми. Полиция не препятствовала выходу из метро. В общей сложности в Москве, по оценкам журналистов, митинговали несколько тысяч человек.

"Забастовка избирателей" в Москве: как это было Воздушные шары Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального предлагал скачать макеты для плакатов со своего сайта, чем воспользовались многие из участников акции. Некоторые из протестующих также вышли на акцию протеста с воздушными шарами с буквой "Н".

"Забастовка избирателей" в Москве: как это было Не только молодежь В числе протестующих было много молодежи и несовершеннолетних, но также вышло и немало пожилых людей.

"Забастовка избирателей" в Москве: как это было "Не мешайте проходу других граждан" На Тверской улице прямо напротив памятника Пушкину был припаркован полицейский автобус с громкоговорителями, из которых раз в минуту раздавалось обращение к протестующим с призывом разойтись, поскольку акция не согласована с властями.

"Забастовка избирателей" в Москве: как это было Ни шагу с тротуара Шеренга полицейских стояла на протяжении всей Тверской улицы, начиная от метро "Маяковская" и заканчивая зданием мэрии Москвы.

"Забастовка избирателей" в Москве: как это было Соратники Немцова Среди пришедших на митинг был и соратник убитого политика Бориса Немцова, бывший замминистра энергетики РФ, лидер движения "Демократический выбор" Владимир Милов. В числе протестных слоганов звучало: "Борис Немцов - герой России".

"Забастовка избирателей" в Москве: как это было На митинг как на праздник 28 января в Москве было около минус 6 градусов, однако прохладная погода не помешала москвичам выйти на улицу. Некоторые участники акции пришли с цветами и скандировали: "Цветы - полиции". Автор: Евлалия Самедова, Москва

