 Любовь Соболь отпустили из ОВД города Троицка | Новости из Германии о России | DW | 10.08.2019

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Россия

Любовь Соболь отпустили из ОВД города Троицка

На Соболь составлен протокол за повторное нарушение порядка организации митинга, ей вменяют призывы к участию в акции 3 августа. Отпущены и задержанные в студии "Навальный-Live".

Полиция задерживает Любовь Соболь 3 августа

Полиция задерживает Любовь Соболь 3 августа

Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь была отпущена из отдела полиции подмосковного города Троицка вечером в субботу, 10 августа, с обязательством о явке в суд. На нее составили протокол за повторное нарушение законодательства о митингах (часть 8 статьи 20.2) - ей вменяют призывы к участию в акции 3 августа, сообщает Telegram-канал "Апология протеста".

Как рассказала сама Любовь Соболь в видео, опубликованном в ее микроблоге Twitter, после задержания полицейские возили ее четыре часа по Подмосковью и Москве, не представляясь и не объясняя причины задержания, потом доставили в ОВД Троицка, где поместили в камеру и продержали до позднего вечера без предъявления обвинений, не допуская адвоката.

Организаторы митинга не обращались в полицию 

Контекст

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Кандидат-отказник Любовь Соболь призвала пройти с шествием по Бульварному кольцу Москвы 3 августа. Призыв прозвучал после отказа мэрии в проведении митинга в центре столицы. (30.07.2019)

В Москве на проспекте Сахарова прошла акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму и арестов активистов. Затем сотни людей протестовали в Китай-городе. DW следила за событиями. (10.08.2019)

В тот же день организаторы согласованного митинга в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму опровергли информацию о том, будто бы сообщали в полицию, что Любовь Соболь собирается организовывать там провокации. "Любовь Соболь должна была выступить на митинге, но ее задержали еще до его начала. Выражаем ей свою полную поддержку", - цитирует заявление организаторов акции на проспекте Сахарова "Интерфакс".

Ранее ГУ МВД России по Москве сообщило, что организаторы обратились в полицию с заявлением о том, что "Любовь Соболь и другие участники митинга собираются организовать провокации при проведении согласованного мероприятия".

Отпущены задержанные в студии "Навальный-Live"

В тот же вечер из Мещанского ОВД города Москвы были отпущены все задержанные после обыска в студии YouTube-канала "Навальный Live". Протоколы об административном нарушении не составлялись, допросы не проводились, сообщил адвокат Владимир Воронин, представляющий интересы задержанных.

Обыск в студии "Навальный Live" проводился в рамках уголовного дела о массовых беспорядках на несогласованной акции 27 июля.

10 августа на проспекте Сахарова была проведена согласованная с властями Москвы акция протеста против полицейского произвола. В течение дня в четырех городах России был задержан 341 участник протестов.

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    Автор: Евгений Жуков


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