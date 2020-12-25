Любовь Соболь отпустили из изолятора

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь в воскресенье, 27 декабря, вышла на свободу из следственного изолятора. Ей предъявлены официальные обвинения по уголовному о нарушении неприкосновенности жилища. Соболь отметила, что считает это дело попыткой давления на основателя ФБК, оппозиционного политика Алексея Навального.

По ее словам, с ней провели 12 следственных действий, в том числе шесть допросов, и назначили девять экспертиз. Она отметила, что следователи "запутались в разных протоколах", а в деле присутствует "очень много несостыковок", приводит издание "Медиазона" слова Соболь.

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