 Любовь Соболь отпустили из изолятора | Новости из Германии о России | DW | 27.12.2020

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Россия

Любовь Соболь отпустили из изолятора

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь вышла из изолятора после 48-часового задержания.

Russland Ljubow Sobol Juristin FBK

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь в воскресенье, 27 декабря, вышла на свободу из следственного изолятора. Ей предъявлены официальные обвинения по уголовному о нарушении неприкосновенности жилища. Соболь отметила, что считает это дело попыткой давления на основателя ФБК, оппозиционного политика Алексея Навального.

По ее словам, с ней провели 12 следственных действий, в том числе шесть допросов, и назначили девять экспертиз. Она отметила, что следователи "запутались в разных протоколах", а в деле присутствует "очень много несостыковок", приводит издание "Медиазона" слова Соболь.

Новость дополняется.

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Дело против Соболь открыто по статье 139 - о "незаконном проникновении в жилище против воли проживающего в нем лица". Ранее в квартире соратницы Навального провели обыск и увезли женщину на допрос в Следственный комитет.

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По словам члена ОНК Марины Литвинович, у Любови Соболь состоялась очная ставка с тещей Константина Кудрявцева. Дело юриста ФБК ведут шесть следователей.

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