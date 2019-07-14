 Любовь Соболь выпустили из ОВД | Новости из Германии о России | DW | 15.07.2019

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Россия

Любовь Соболь выпустили из ОВД

Юрист ФБК Любовь Соболь считает требования полицейских на акции протеста незаконными. В ночь на понедельник ее отпустили из отделения ОВД.

Любовь Соболь на акции протеста, 14 июля 2019 г.

Любовь Соболь на акции протеста, 14 июля 2019 г.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, задержанная на акции протеста против отказа зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму, была отпущена из отделения ОВД в ночь на понедельник, 15 июля. Об этом сама Соболь сообщила на своей странице в твиттере.

Контекст

Кандидаты в мэры Москвы представили в Мосгордуме свои предвыборные программы. DW побывала на встрече, для участников которой это была еще одна возможность набрать голоса для преодоления "муниципального фильтра". (27.06.2018)

Кандидат в депутаты Мосгордумы от 43-го округа Любовь Соболь заявила, что активисты будут выходить на улицы "столько раз, сколько потребуется", чтобы добиться честных выборов. (14.07.2019)

Как следует из документов, которые опубликовала Соболь, на нее составили протоколы по части 2 статьи 20.2 (организация или проведение публичного мероприятия без подачи уведомления) и статьи 19.3 (неповиновение требованию сотрудника полиции) российского КоАП. На видеозаписи, которую опубликовала "Новая газета", Соболь рассказывает, что считает незаконными требования сотрудников полиции, задержавших ее Кроме того, юрист ФБК подтвердила, что продолжает голодовку в знак протеста против того, что ее не допустили до выборов в Мосгордуму. В своем твиттере она призвала москвичей продолжить акции с требованиями допустить независимых кандидатов на выборы.

В воскресенье активисты по призыву штаба Алексея Навального пришли в Новопушкинский сквер в Москве, чтобы поддержать оппозиционных кандидатов в Мосгордуму и защитить право на выборы. Затем они двинулись маршем в сторону Тверской улицы. Позднее у здания Мосгоризбиркома в Москве сотрудники полиции провели массовые задержания протестующих.

По данным ОВД-Инфо, в результате было задержано 39 человек. Как минимум двое активистов оставлены в полиции до утра. Трех протестующих, пострадавших от жестких действий силовиков при  разгоне акции, доставили в больницы.

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    Автор: Сергей Елкин


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Любовь Соболь: Я не деньги, чтобы всем нравиться

 

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