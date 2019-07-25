Любовь Соболь вызвали на допрос в СК

Незарегистрированный кандидат на выборах в Мосгордуму, юрист ФБК Любовь Соболь задержана и доставлена в ОВД "Тверской". Об этом в пятницу, 26 июля, сообщило агентство "Интерфакс".

Соболь собиралась остаться на ночь в Мосгоризбиркоме, протестуя против отказа в регистрации на выборах в Мосгордуму, политик вела прямую трансляцию в Periscope. Однако сотрудники частного охранного предприятия вынесли диван с сидящей на нем Соболь, а затем полиция задержала ее.

В ночь на пятницу она вышла из ОВД по Тверскому району с повесткой о том, что вызвана на допрос в Следственный комитет РФ. "Ко мне в ОВД приехал следователь из Следственного комитета. Мне дали повестку с приглашением на допрос к 11 утра. В повестке нет обоснования вызова на допрос и не указано, по какому уголовному делу меня вызывают", - сообщила Соболь в своем телеграм-канале.

Соболь требует рассмотреть независимую экспертизу

Любовь Соболь держит голодовку с 13 июля. В четверг, 25 июля, рабочая группа Мосгоризбиркома высказалась против ее регистрации кандидатом на выборах, окончательное решение будет принято 26 июля. Соболь требует от главы Центризбиркома Эллы Памфиловой рассмотреть результаты независимой почерковедческой экспертизы, которая доказывает подлинность собранных ей подписей.

Без удовлетворения остались и жалобы на отказ в регистрации пяти независимых кандидатов, в том числе Дмитрия Гудкова, Константина Янкаускаса и Ивана Жданова. В субботу, 27 июля, у мэрии Москвы состоится митинг против отказа в регистрации независимых кандидатов. Акция не согласована.

На согласованный митинг 20 июля на Проспекте Сахарова с требованием допустить независимых кандидатов на выборы, по данным "Белого счетчика", вышли более 22 тысяч человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о "воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий", у независимых кандидатов прошли обыски, а Алексей Навальный арестован на 30 суток за призывы выйти к мэрии.

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