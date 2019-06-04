Любовь под надзором: получит ли ФСБ доступ к данным пользователей Tinder

Роскомнадзор обязал мобильное приложение для знакомств Tinder хранить данные о своих пользователях в России и по первому требованию предоставлять их российским спецслужбам. Какой именно информацией располагает Tinder, и чем абонентам сервиса и ему самому грозит его внесение в реестр Организаторов распространения информации?

Что произошло с Tinder в РФ?

Роскомнадзор внес мобильный сервис для знакомств Tinder в реестр Организаторов распространения информации (ОРИ). Принятый в 2017 году в России "закон Яровой" обязывает все сервисы и сайты, включенные в реестр ОРИ, на протяжении шести месяцев хранить на территории Российской Федерации информацию обо всех пользователях - в том числе, текстовые и голосовые сообщения, электронную переписку, фото- и видеоматериалы - и по первому требованию предоставлять их госслужбам.

"Закон Яровой" также предусматривает, что уполномоченные органы РФ могут запросить организаторов распространения информации предоставить ключи шифрования, необходимые для "декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений" в том случае, если информация закодирована.

Какой информацией о пользователях располагает Tinder?

Созданный в 2012 году сервис Tinder принадлежит компании Match Group, LLC. Он считается одним из самых популярных приложений для знакомств в мире. В 2018 году у Tinder насчитывалось 57 млн пользователей в 190 странах. Это число постоянно растет. По информации Mediascope, в России в марте 2019 года мобильным приложением Tinder ежедневно пользовались почти 185 тыс. россиян в возрасте от 12 до 64 лет. В российском App Store приложение находится в первой десятке по числу загрузок в разделе "Образ жизни".

Все профили в Tinder привязаны к номеру мобильного телефона или к странице пользователя в Facebook

Все профили в Tinder "привязаны" либо к номеру мобильного телефона пользователей, либо к их странице в Facebook. При создании первоначальной учетной записи необходимо указать свои имя, пол и дату рождения.

Для того чтобы в профиль можно было добавлять фотографии, приложение требует доступа к камере или фотоальбому в мобильном телефоне пользователя. Те, кто подписываются на платные продукты и услуги Tinder, предоставляют свои банковские данные - например, номер кредитной карты. В случае входа в приложение через Facebook сервис для знакомств получает доступ к открытому профилю юзера в этой социальной сети и к информации о друзьях, у которых есть профиль в Tinder.

Приложение также хранит любые дополнительные данные, которые сообщает о себе пользователь. Это может быть информация о характере, образе жизни и интересах, а также этническое происхождение, сексуальная ориентация и вероисповедание. Как сказано в разделе "Политика конфиденциальности" на официальном русскоязычном сайте Tinder, собранные данные используются для улучшения самого сервиса, обеспечения безопасности пользователей и предоставления целевой рекламы.

Каким объемом информации о пользователях в действительности обладает Tinder, иллюстрирует случай с британской журналисткой Джудит Дюпортейл. В 2017 году она, сославшись на Регламент об общей защите персональных данных Европейского Союза (General Data Protection Regulation), обратилась в Tinder с требованием предоставить всю имеющуюся о ней информацию.

Как призналась Джудит Дюпортейл в опубликованной на сайте Guardian статье, на подобный результат она не рассчитывала: в 800-страничном присланном ей документе, в числе прочего, была информация о лайках и количестве друзей журналистки в Facebook, ссылки на ее фотографии в Instagram, сведения об образовании девушки, возрастной группе интересующих ее мужчин, а также данные о том, где, когда и сколько раз она переписывалась с каждым из ее собеседников в Tinder. И это было далеко не все.

В каких случаях и с кем Tinder делится данными пользователей?

На сайте Tinder говорится, что компания может предоставлять данные о своих пользователях своим поставщикам услуг и партнерам, в том числе рекламным. Кроме того, сервис для знакомств может раскрыть информацию по решению суда, в случае расследования, ведущегося правительственными или правоохранительными органами, или для защиты безопасности пользователя.

Заблокируют ли Tinder в РФ в случае отказа от сотрудничества с властями?

Будет ли Tinder делиться информацией о своих пользователях со спецслужбами РФ, пока неясно. Пресс-служба Роскомнадзора заявила изданию РБК, что сервис для знакомств был внесен в реестр Организаторов распространения информации после того, как "в ответ на требования Роскомнадзора предоставил все необходимые сведения".

В тот же день в Tinder заявили, что никакой информации о своих пользователях они российским властям не передавали: был указаны лишь юридические данные компании.

"Мы зарегистрировались, чтобы соответствовать требованиям закона. Тем не менее эта регистрация никоим образом не означает передачу каких-либо пользовательских или личных данных каким-либо российским регулирующим органам. Мы не передавали никаких данных российскому правительству", - заявил официальный представитель Tinder изданию "Коммерсант".

Что ожидает Tinder в случае отказа сотрудничать с властями?

Tinder - не единственное приложение, включенное в реестр Организаторов распространения информации. Ранее туда были внесены мессенджеры Telegram, BlackBerry, Zello, LINE, Imo.im и некоторые другие иностранные сервисы, отказавшиеся от сотрудничества с российскими спецслужбами. На сегодняшний день все они официально заблокированы и доступ к ним невозможен без программ обхода блокировок.

Пока что Роскомнадзор не предъявил Tinder никаких требований. Но рано или поздно это произойдет, и тогда в случае несговорчивости мобильное приложение для знакомств, по всей видимости, будет ожидать судьба других "отказников": вначале компанию попытаются "склонить к сотрудничеству" с помощью штрафов, а если это не поможет, сервис будет заблокирован на территории России и, возможно, удален из российского App Store.

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