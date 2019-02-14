 Любовь и немцы: необычные объявления о знакомствах | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 14.02.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Культура и стиль жизни

Любовь и немцы: необычные объявления о знакомствах

Объявление "Радиолог ищет женщину с внутренней красотой" - один из примеров того, как жители Германии ищут любовь. В ход идут юмор, самоирония или железные аргументы.

Четвертьжителей Германии верят в то, что найдут свою любовь в интернете

"Радиолог ищет женщину с внутренней красотой"... Это объявление послужило названием для сборника необычных любовных сообщений, вышедшего несколько лет назад в Германии. Автор Дорис Прайслер (Doris Preißler) проанализировала сайты знакомств и соответсвующие газетные колонки. Материала набралось немало. К поиску партнера или партнерши для любовных отношений немцы нередко подходят креативно.

О любви и о себе без прикрас

Вот еще один пример: "Какая милая дама решится? Я из тех, что грилят на фольге, экономят на строительство жилья, здороваются с шефом, гладят джинсы, проверяют сдачу". Или не менее честно: "Маниакально депрессивный, безобразный, отчаявшийся студент-юрист (27), который очень любит слушать Баха, ищет ее для прерывания социальной изоляции".

Контекст

Сколько вы потратили на обручальные кольца? А какую сумму отложили на свадьбу? Немецкий математик рассказал о том, что вас ждет.

В этой статье - альтернативные варианты для тех, кто еще не нашел спутника жизни.

Немецкий полицейский пытается найти девушку, которая околдовала его улыбкой в метро. (23.01.2019)

1968 год стал одним из самых бунтарских в истории, в том числе, и Германии. "Make love, not war", - таков был антивоенный лозунг нового поколения. (04.09.2018)

"Каждые 11 минут в Германии влюбляется одинокий человек", - так гласит реклама одного из сайтов по поиску партнеров. Но насколько в самом деле успешны поиски партнера в интернете? (18.02.2018)

Немецкие статистики выяснили, что некоторые клише, касающиеся выбора спутника жизни, в Германии почти вымерли. Уровень образования играет все большую роль. (05.11.2018)

Больше 20 лет прожил Тютчев в Германии. Он посвятил "милому краю" множество стихотворений, а местные "милые дамы" с ума сходили по поэту, вовсе не похожему на героя-любовника. (23.11.2018)

Немцы и немки все чаще вступают в романтические отношения с гражданками или гражданами других государств. Нередко эти отношения заканчиваются свадьбой. (06.09.2018)

Не отстают и женщины. Многие из них считают важным перечислить свои достоинства и описать идеального кандидата. Но есть и те, кто стремится привлечь к себе внимание остроумием и шармом: "Если ты не так выглядишь, как на фотографии, то будешь сам платить за коктейли до тех пор, пока не будешь так выглядеть"; "Ищу совершенно нормального мужчину. Не Брэда Питта"; "Мне не нужен мужчина для украшения. Для этого мне хватает сумочек".

Большинство объявлений немцы размещают сегодня в интернете. По результатам опроса, проведенного Федеральным статистическим ведомством, более четверти верят в то, что именно там они смогут найти подходящего партнера. Возможностей для этого немало: в Германии  более 2500 сайтов знакомств. Самые известные из них - Parship, Elitepartner, Lovescout24, Neu.de, для публики помоложе - iLove, myFlirt, Tinder и соцсети. Но есть и множество небольших порталов, рассчитанных на специфические предпочтения (для вегитарианцев, собаководов, любителей научной фантастики, асексуалов и др.) или пользователей из конкретного региона.

Романтика на практике

Но вернемся к самим объявлениям.Самое первое в мире объявление о знакомствах было опубликовано в 1695 году в Великобритании в сборнике "Как улучшить хозяйство и торговлю". Напоминало оно, скорее, брачное объявление, в нем было мало любви и много расчета: "Джентльмен 30 лет от роду, обладающий значительным состоянием, желает жениться на молодой даме с состоянием приблизительно в 3000 фунтов и готов заключить на этот счет соответствующий контракт".

В современных объявлениях, размещенных на немецких сайтах знакомств, прагматизма не меньше: "Романтики больше нет. Моей мамы тоже. Мужчина (42), богатый наследник". Или более конкретно: "Недовольный жизнью почти 30-летний после разрыва отношений ищет женщину с матрасом 90x200 см. Кровать имеется. Сообщения только с фотографией матраса".

Есть немало объявлений, авторы которых серьезно подходят к делу, и в группе "Spotted: Landwirtschaft" в Facebook. Ее создала подруга фермера и сама агроном Юлия Гиллнер (Julia Gillner) специально для коллег-одиночек, зная, как трудно фермерам найти свою вторую половинку.

Любовь к фермеру требует и любви к животным

Любовь к фермеру требует и любви к животным

"Мне 24,  и я ищу милую даму, любящую животных. Возраст: 20-30 лет. Я из живописного Альгоя. И у меня двор и 100 коров". Или так: "Поцелуй меня. Я унаследую подворье". Хотя и фермерам не чужда романтика. Из той же группы: "У меня глаза цвета васильков, растущих в пшеничном поле". Или: "Блондин Зигфрид ищет Кримхильду, вместе с которой он победит дракона и справиться с приключениями!"

Когда коллеги помогают найти любовь

Бывали и другие случаи, когда коллеги помогали друг другу найти любовь. Недавно, например, берлинская полиция опубликовала в своем профиле в Instagram объявление со словами: "На нем была униформа. На прощанье ты подарила ему улыбку. Сейчас он тебя ищет, а мы ему помогаем...Твоя улыбка его околдовала". За день до этого прохожая спросила у полицейского дорогу. Пока он опомнился, девушка с пленительной улыбкой уже исчезла. Нашел ли он ее, пока неизвестно...

Смотрите также:
Интересно о любви 

  • Пара на берегу озера

    Факты о любви

    Что важнее

    "Романтические чувства намного важнее секса", - уверена ведущий эксперт по биологии любви, американский антрополог Хелен Фишер. Отвергнутые любимым человеком люди тяжело страдают, поясняет она. По результатам исследования, проведенного в Ратгерском университете, 40 процентов отвергнутых впадают в настоящую депрессию и нуждаются в оказании им медицинской помощи.

  • Венеция, Париж, прогулки под луной…

    Факты о любви

    Романтический фактор

    Романтические чувства требуют постоянной "подпитки". Эксперты подсчитали, что почти половина опрошенных пар в Германии очень благосклонно относятся к спонтанным походам в ресторан, кино, театр, организованным партнером. Не последнюю роль в сохранении романтики в отношениях играют поездки на пару дней в такие города влюбленных, как Венеция или Париж, а также прогулки под луной…

  • Мужчина и женщина

    Факты о любви

    Хороший собеседник

    Исследователи выяснили, что залог гармоничных отношений - полное взаимопонимание. Помогут в этом беседы с партнером на самые разные темы. Эксперты гамбургского института Statista даже вычислили оптимальное количество часов: хотите быть вместе - разговаривайте друг с другом минимум пять часов в неделю.

  • Леди Гага

    Факты о любви

    Как распознать ревнивца

    Ревность - проявление любви? Скорее - дефицит. И возникает она не только у влюбленных, но и у членов семьи, друзей и даже коллег. Ученый из Китая Ксун (Ирене) Хуан выяснила, что ревнивцы стараются любой ценой привлечь внимание других, одеваясь подчеркнуто экстравагантно и не боясь при этом выглядеть смешными. Леди Гага точно привлекает внимание своих поклонников, но вот ревнива ли звезда?

  • Ромашка

    Факты о любви

    Любит - не любит…

    Вы верите в любовь с первого взгляда? В Германии, например, в это романтическое чувство верят 76 процентов женщин и 73 процента мужчин. В любовь навеки, согласно исследованию, проведенному Институтом социологических исследований в Алленсбахе, верят 74 процента жителей Германии.

  • Сердце и цветы

    Факты о любви

    Доказательства любви

    Как убедиться в том, что он/она действительно любит? В Германии 46 процентов опрошенных пар убеждены в этом, если партнер говорит им о любви, 43 процента - если им преподносят цветы, 41 процент - получая выбранные с душой подарки.

  • Офис

    Факты о любви

    Кто влюбляется чаще?

    Большинство мужчин - настоящие донжуаны, утверждают социологи. Они чаще и быстрее влюбляются с первого взгляда и флиртуют гораздо откровеннее, чем женщины. И, как выяснилось, нередко на рабочем месте. Причем завязать служебный роман совсем не прочь 57 процентов мужчин. Такие результаты показал опрос службы знакомств Parship.

  • Жаворонки или совы? (picture-alliance/beyond)

    Факты о любви

    Жаворонки или совы?

    Для почти 70 процентов пар очень важно вместе проводить свободное время. Наблюдения психологов показали, какие факторы упрощают совместный быт влюбленных. Это одинаковый биоритм, общие интересы, выбор еды и даже способ тратить деньги. Отношения людей, которые разделяют одинаковые взгляды на эти вещи, выстраиваются более гармонично, поясняет психолог Ина Грау (Ina Grau) из Боннского университета.

  • Пара

    Факты о любви

    Все на двоих?

    С годами многие влюбленные становятся похожими друг на друга. Впрочем, единство двух сердец любят демонстрировать и молодые пары, одеваясь в одном стиле. Важно, однако, чтобы партнеры, стараясь угодить любимому, не лишались индивидуальности, подчеркивает психолог Ина Грау.

    Автор: Инга Ваннер


Контекст

Факты о любви

14 февраля - День святого Валентина. В Германии его отмечают далеко не все. Что, конечно, не мешает немцам верить в любовь и любить. В подборке DW - любопытные факты на тему.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Найти любовь в интернете: романтика или бизнес?  

День поцелуя: как целуются политики  

Замки, соединяющие сердца  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера