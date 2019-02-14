Любовь и немцы: необычные объявления о знакомствах

"Радиолог ищет женщину с внутренней красотой"... Это объявление послужило названием для сборника необычных любовных сообщений, вышедшего несколько лет назад в Германии. Автор Дорис Прайслер (Doris Preißler) проанализировала сайты знакомств и соответсвующие газетные колонки. Материала набралось немало. К поиску партнера или партнерши для любовных отношений немцы нередко подходят креативно.

О любви и о себе без прикрас

Вот еще один пример: "Какая милая дама решится? Я из тех, что грилят на фольге, экономят на строительство жилья, здороваются с шефом, гладят джинсы, проверяют сдачу". Или не менее честно: "Маниакально депрессивный, безобразный, отчаявшийся студент-юрист (27), который очень любит слушать Баха, ищет ее для прерывания социальной изоляции".

Не отстают и женщины. Многие из них считают важным перечислить свои достоинства и описать идеального кандидата. Но есть и те, кто стремится привлечь к себе внимание остроумием и шармом: "Если ты не так выглядишь, как на фотографии, то будешь сам платить за коктейли до тех пор, пока не будешь так выглядеть"; "Ищу совершенно нормального мужчину. Не Брэда Питта"; "Мне не нужен мужчина для украшения. Для этого мне хватает сумочек".

Большинство объявлений немцы размещают сегодня в интернете. По результатам опроса, проведенного Федеральным статистическим ведомством, более четверти верят в то, что именно там они смогут найти подходящего партнера. Возможностей для этого немало: в Германии более 2500 сайтов знакомств. Самые известные из них - Parship, Elitepartner, Lovescout24, Neu.de, для публики помоложе - iLove, myFlirt, Tinder и соцсети. Но есть и множество небольших порталов, рассчитанных на специфические предпочтения (для вегитарианцев, собаководов, любителей научной фантастики, асексуалов и др.) или пользователей из конкретного региона.

Романтика на практике

Но вернемся к самим объявлениям.Самое первое в мире объявление о знакомствах было опубликовано в 1695 году в Великобритании в сборнике "Как улучшить хозяйство и торговлю". Напоминало оно, скорее, брачное объявление, в нем было мало любви и много расчета: "Джентльмен 30 лет от роду, обладающий значительным состоянием, желает жениться на молодой даме с состоянием приблизительно в 3000 фунтов и готов заключить на этот счет соответствующий контракт".

В современных объявлениях, размещенных на немецких сайтах знакомств, прагматизма не меньше: "Романтики больше нет. Моей мамы тоже. Мужчина (42), богатый наследник". Или более конкретно: "Недовольный жизнью почти 30-летний после разрыва отношений ищет женщину с матрасом 90x200 см. Кровать имеется. Сообщения только с фотографией матраса".

Есть немало объявлений, авторы которых серьезно подходят к делу, и в группе "Spotted: Landwirtschaft" в Facebook. Ее создала подруга фермера и сама агроном Юлия Гиллнер (Julia Gillner) специально для коллег-одиночек, зная, как трудно фермерам найти свою вторую половинку.

Любовь к фермеру требует и любви к животным

"Мне 24, и я ищу милую даму, любящую животных. Возраст: 20-30 лет. Я из живописного Альгоя. И у меня двор и 100 коров". Или так: "Поцелуй меня. Я унаследую подворье". Хотя и фермерам не чужда романтика. Из той же группы: "У меня глаза цвета васильков, растущих в пшеничном поле". Или: "Блондин Зигфрид ищет Кримхильду, вместе с которой он победит дракона и справиться с приключениями!"

Когда коллеги помогают найти любовь

Бывали и другие случаи, когда коллеги помогали друг другу найти любовь. Недавно, например, берлинская полиция опубликовала в своем профиле в Instagram объявление со словами: "На нем была униформа. На прощанье ты подарила ему улыбку. Сейчас он тебя ищет, а мы ему помогаем...Твоя улыбка его околдовала". За день до этого прохожая спросила у полицейского дорогу. Пока он опомнился, девушка с пленительной улыбкой уже исчезла. Нашел ли он ее, пока неизвестно...

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