Любовь и знакомства во время пандемии: немецкий опыт

Кафе и бары закрыты, вечеринки не проводят почти год, на улице холодно, и выходить без надобности не хочется. Где сейчас можно знакомиться и встречаться в Германии?

Наверное, было бы ожидаемо прочитать здесь: немцы из-за пандемии стали чаще скачивать Tinder и сидеть на сайтах знакомств. Но реальная статистика говорит как раз об обратном: только 1% жителей Германии установили Tinder во время первого локдауна, сколько же - зарегистрировались на сайтах по поиску партнеров. Данных по 2021 году пока нет. Что действительно стало популярнее в Германии, так это Netflix и другие стриминговые сервисы, на которых можно посмотреть любимые сериалы и уютно проводить вечера дома. Но говорить о том, что немцы перестали ходить на свидания , тоже было бы неправильным. Просто теперь этот процесс требует большей изобретательности и упорства.

"Стало сложнее жить и знакомиться. Осталось только два варианта, чем можно заняться в Берлине: пойти в гости или на прогулку. Все спонтанные знакомства и встречи закончились. Шансы, что тебя увидят или ты кого-то заметишь и заведешь беседу, сведены практически к нулю. К тому же из-за опасности заражения многие стали более осторожными и избегают незнакомых людей. Соответственно, знакомятся только те, кто осознанно хотел бы расширить свой круг общения", - рассказала в интервью DW Анна, создательница Telegram-канала "Стартап и свиданка". На своем канале девушка рассказывает, как построить карьеру в Германии для тех, кто приезжает сюда, и при этом не забросить личную жизнь.

Тщательный поиск партнера

Не так давно Tinder в Германии сообщил о "свайп"-рекорде. Еще никогда пользователи не выбирали партнера для диалога так тщательно и так долго: то того, как поставить кому-то лайк, люди отбрасывают десятки профилей. Эту тенденцию подтверждает и другой сервис знакомств. "Люди сейчас тщательнее готовятся к новым свиданиям, присматриваются и только потом встречаются. Модель “много контактов - много встреч" исчезла. Анкеты просматривают внимательнее и дольше, диалоги ведутся интенсивнее", - пояснила Лиза Фишбах (Lisa Fischbach), руководительница исследования портал знакомств а Elitepartner в интервью rbb.

Кстати, сами сервисы знакомств настоятельно советуют встречаться пока только виртуально. Tinder напоминает: "Свидания по Facetime - лучшие свидания", - а некоторые приложения вводят функцию видеозвонков. Тем, кому одних видеозвонков недостаточно, придется столкнуться с проблемами: для долгой зимней прогулки нужна как минимум теплая одежда и терпение, а позвать к себе домой незнакомца на первом свидании рискнут очень немногие.

"Раньше можно было встретиться побыстрее: сходить в бар, кафе, пригласить на какое-то интересное мероприятие. Сейчас если ты не хочешь на улицу, ты стараешься вообще не говорить о реальной встрече. Свидания выглядят как прогулка в неизвестном направлении в течение нескольких часов, пока вы оба не замерзнете. А приглашение в гости на первом же свидании я не считаю оптимальным и безопасным для девушки, потому что ты никогда не знаешь, каким человек окажется в реальности. Кстати, от многих я слышу, что они вернулись к своим бывшим партнерам или встречаются со старыми знакомыми, с которыми когда-то не сложилось", - считает Анна из Берлина.

Знакомства в супермаркете

Нехватку возможностей для знакомств используют и в маркетинге. Например, сеть супермаркетов Edeka предложила людям в активном поиске поучаствовать в простой игре. По вечерам в пятницу на входе можно получить наклейку с номером и отправиться за продуктами. Если вам приглянулся кто-то с наклейкой, есть несколько вариантов: подойти к человеку и познакомиться с ним, дойти до кассы и попросить кассира назвать его номер или оставить на кассе свой телефон с запиской, например, "номер 8, позвони мне". Участвуют не только покупатели, но и продавцы. Ходил ли кто-то потом на свидания, супермаркет не сообщает.

Если у молодых людей еще и остается несколько вариантов познакомиться во время локдауна, то что делать тем, кто в группе риска? Агентства, которые помогают найти партнера пожилым немцам, продолжают организовывать свидания. Правда, клиентам советуют встречаться на улице и соблюдать дистанцию, чтобы обезопасить себя.

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