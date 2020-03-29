Любовь во время коронавируса: пенсионеры устраивают свидания на границе (фото)

В эти недели мы видели немало свидетельств того, что мир сошел с ума, но вот эта история, пожалуй, вселяет надежду. 89-летний немец Карстен Тюхзен Хансен (Karsten Tüchsen Hansen) и 85-летняя датчанка Инга Рассмусен каждый день встречаются на государственной границе между Данией и Германией. Они уже два года - парочка, и до последних недель проводили вечера вместе - у него или у нее. А теперь не могут, поскольку из-за эпидемии коронавируса граница между странами закрыта. Единственный выход - встречаться прямо на ней.

Карстен приезжает на электровелосипеде, привозит с собой горячую воду и местную тминную настойку - чтобы не замерзнуть. Инга приезжает с горячим кофе в термосе и часто захватывает домашнюю еду - чтобы Карстен нормально поел. Увы, обнять друг друга они сейчас не могут - должны держать предписанную законом двухметровую дистанцию. Ведь оба - в группе риска.

Сейчас влюбленные ждут, когда все ограничения будут сняты, чтобы вместе отправиться в путешествие. Оба любят речные круизы, уже исследовали Дунай, Рейн и Мозель. В мире еще много рек. Лишь бы все поскорее закончилось!

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