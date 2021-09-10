Старейший немецкий город на Балтике отмечает 875-летний юбилей

Любек был основан в 1143 году графом Гольштейна Адольфом II, став первым немецким городом на Балтийском море. Затем на протяжении веков он играл ведущую роль в Ганзейском союзе.