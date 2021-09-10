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Немецким археологам в руки попала необычная находка - ореховый торт, уцелевший во время бомбардировки Любека в 1942 году.
Эти позднеготические ворота в Любеке считаются самыми известными городскими воротами в Германии - после Бранденбургских ворот в Берлине.
Ганзейский город Любек в немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн - неофициальная марципановая столица мира.
Новый аэропорт Берлин-Бранденбург (BER), наконец-то достроенный, будет открыт 31 октября. Он носит имя Вилли Брандта. Какую роль этот политик сыграл в истории немецкой столицы?
В ганзейском Любеке завершена реконструкция синагоги имени Саломона Карлебаха, построенной в Старом городе в 1880 году.
Неповторимый силуэт этих ворот известен во всем мире. Они являются главным архитектурным символом ганзейского города Любека. Полетаем над ними на нашем дроне - #DailyDrone.
Два сейфа стояли забытыми где-то в городской ратуше Любека с 1950-х годов.
Бойцы полицейского спецназа освободили женщину-психолога, взятую в заложницы одним из заключенных тюрьмы в немецком Любеке. Операцию удалось провести без кровопролития.
Экспозиция, посетители которой смогут увидеть почти три десятка сцен из легендарной космической эпопеи, откроется в небольшом городе Дассов под Любеком.
Немецкие прокуратуры зависят от таких органов исполнительной власти, как министерство юстиции, и "есть опасность оказания политического влияния", постановил суд ЕС.
Ганзейский город Любек претендует на роль "Рождественской столицы Северной Германии", однако для туристов здесь найдется много интересного круглый год.
Борьба с пластиковым загрязнением планеты дошла до немецких рождественских базаров.
На этой фотографии хорошо видно, в каких местах ганзейские купцы предпочитали строить свои города.
Этот старейший немецкий город на Балтике считался столицей Ганзейского союза. Сегодня о далеких временах напоминают многочисленные архитектурные памятники.
Что было изображено на немецких марках до введения в Германии евро?
Любек был основан в 1143 году графом Гольштейна Адольфом II, став первым немецким городом на Балтийском море. Затем на протяжении веков он играл ведущую роль в Ганзейском союзе.
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