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Любек

Das Archivbild aus dem Jahr 1991 zeigt eine Luftaufnahme der schleswig-holsteinischen Stadt Lübeck mit dem Holstentor. Lübeck, die Buddenbrooks und Thomas Mann, dieser Dreiklang ist weltweit bekannt. Das vor 100 Jahren erschienene Buch Buddenbrooks ist mittlerweile in 33 Sprachen übersetzt und drei Mal verfilmt worden. Mit dem Roman, für den Thomas Mann 1929 den Literaturnobelpreis erhielt, hat er seiner Heimatstadt ein literarisches Denkmal gesetzt. dpa (zu dpa-Reportage Buddenbrooks und Marzipan: Spaziergang durch Thomas Manns Lübeck vom 28.11.2001) pixel

В Любеке нашли ореховый торт, уцелевший во время бомбардировки 10.09.2021

Немецким археологам в руки попала необычная находка - ореховый торт, уцелевший во время бомбардировки Любека в 1942 году.
DEU, 2006: Das Holstentor bei Nacht, Luebeck, Schleswig-Holstein. . [en] Holstein Gate at night, Lubeck, Schleswig-Holstein, Germany. . | DEU, 2006: Holstein Gate at night, Lubeck, Schleswig-Holstein, Germany.

Голштинские ворота в Любеке - немецкий вариант Пизанской башни (фотогалерея) 21.08.2021

Эти позднеготические ворота в Любеке считаются самыми известными городскими воротами в Германии - после Бранденбургских ворот в Берлине.
Master confectioner Torsten Roth presents his so called 'Corona Antibody Pralines' in the Roth Backery in Erfurt, central Germany, Tuesday, March 17, 2020. The praline consists of nougat and marzipan and is produced in different colors. The idea of designing the praline came to him during a regional trade fair when the visitors failed to appear to his stand because of the coronavirus crisis. He wants to answer with humor. For most people, the new coronavirus causes only mild or moderate symptoms, such as fever and cough. For some, especially older adults and people with existing health problems, it can cause more severe illness, including pneumonia. (AP Photo/Jens Meyer) |

Любек - город сладостей из марципана 31.12.2020

Ганзейский город Любек в немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн - неофициальная марципановая столица мира.
ARCHIV - Bundeskanzler Willy Brandt kniet am 7. Dezember 1970 vor dem Mahnmal im einstigen jüdischen Ghetto in Warschau, das den Helden des Ghetto-Aufstandes vom April 1943 gewidmet ist. Der berühmte Kniefall von Willy Brandt und die Ostverträge ebneten den Weg: Seit 40 Jahren gibt es eine deutsche Botschaft in Warschau. Nach Kaltem Krieg und politischer Wende hat sich vieles geändert. Foto: dpa (zu dpa 0919 vom 13.09.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Вилли Брандт - человек и аэропорт. Что этот политик сделал для Берлина? 30.10.2020

Новый аэропорт Берлин-Бранденбург (BER), наконец-то достроенный, будет открыт 31 октября. Он носит имя Вилли Брандта. Какую роль этот политик сыграл в истории немецкой столицы?

11.08.2020, Schleswig-Holstein, Lübeck: Blick von der Frauenempore bei einem Pressetermin in der restaurierten Carlebach-Synagoge zum Fortschritt der Arbeiten und dem Einbau der Sakralmöbel. Foto: Christian Charisius/dpa | Verwendung weltweit

Для синагоги в Любеке изготовили мебель из иерусалимской сосны (фото) 14.08.2020

В ганзейском Любеке завершена реконструкция синагоги имени Саломона Карлебаха, построенной в Старом городе в 1880 году.
Titel: Daily Drone Schlagworte: #DailyDrone Wer hat das Bild gemacht?:André Götzmann Wann wurde das Bild gemacht?:Juli 2016 Wo wurde das Bild aufgenommen?: (siehe jeweiligen Titel) Bildbeschreibung: Als Luftaufnahme des Ortes mit DailyDrone - Logo In welchem Zusammenhang soll das Bild/sollen die Bilder verwendet werden?: Artikel

Германия сверху: Голштинские ворота - памятник поздней готики (видео) 26.08.2019

Неповторимый силуэт этих ворот известен во всем мире. Они являются главным архитектурным символом ганзейского города Любека. Полетаем над ними на нашем дроне - #DailyDrone.
06.08.2019, Schleswig-Holstein, Lübeck: Der Inhalt eines gerade geöffneten Tresors ist bei einem Pressetermin im Rathaus zu sehen. Mit feinem Pick-Werkzeug und schwerem Gerät öffneten Sicherheitstechniker eines Lübecker Schlüsseldienstes am Dienstag im Lübecker Rathaus zwei seit Jahrzehnten unbeachtete Tresore. Der Inhalt der vermutlich aus den 1950-er Jahren stammenden Tresore war nach Angaben der Stadt unbekannt. (zu dpa «Panzerknacker» im Lübecker Rathaus - Sicherheitstechniker öffnen Tresor) Foto: Christian Charisius/dpa | Verwendung weltweit

В Любеке вскрыли загадочные сейфы времен холодной войны (фото) 07.08.2019

Два сейфа стояли забытыми где-то в городской ратуше Любека с 1950-х годов.
ARCHIV - 27.07.2015, Schleswig-Holstein, Lübeck: Ein Zellentrakt und Sicherungsanlagen auf dem Gelände der Justizvollzugsanstalt (JVA) Lübeck. In der JVA Lübeck hat es am 17.06.2019 eine Geiselnahme gegeben. Ein Mann habe eine Frau in seiner Gewalt, sagte ein Sprecher des Justizministeriums. Foto: Markus Scholz/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Спецназ полиции освободил заложницу в тюрьме в немецком Любеке 17.06.2019

Бойцы полицейского спецназа освободили женщину-психолога, взятую в заложницы одним из заключенных тюрьмы в немецком Любеке. Операцию удалось провести без кровопролития.
27.05.2019, Mecklenburg-Vorpommern, Dassow: Nachbildungen von Raumschiffen und eine Darth Vader Figur stehen in der Sammlung des Fanprojekts «Outpost One». Die Exponate werden später in eine der 29 nachgebildeten Set-Szenen aus unterschiedlichen Filmen der Star Wars Serie eingebaut. Derzeit wird der 1.300 Quadratmeter große erste Ausstellungsteil aufgebaut, noch im Sommer sollen die ersten Besucher durch die spacige Schau gehen können. Seit Anfang 2018 bauen Star Wars Fans aus verschiedenen Länder die Schau auf oder stellen nachgebaute Raumschiffe, Roboter, Figuren oder Weltraumwesen für die Sammlung zur Verfügung. (zu dpa: Das «Star Wars»-Imperium von Dassow - Fans eröffnen Museum zum Kult) Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

"Star Wars" в Мекленбурге?! В Германии появится музей "Звездных войн" (фото) 01.06.2019

Экспозиция, посетители которой смогут увидеть почти три десятка сцен из легендарной космической эпопеи, откроется в небольшом городе Дассов под Любеком.
Der Europäische Gerichtshof, EuGH, Europaviertel Kirchberg-Plateau, Luxemburg Stadt, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Суд ЕС запретил немецким прокуратурам выдавать европейские ордера на арест 27.05.2019

Немецкие прокуратуры зависят от таких органов исполнительной власти, как министерство юстиции, и "есть опасность оказания политического влияния", постановил суд ЕС.
DEU, 2005: Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz vor dem Rathaus in Luebeck. [en] Christmas fair on the market place in front of town hall in Luebeck. | DEU, 2005: Christmas fair on the market place in front of town hall in Luebeck. |

12 поводов поехать в Любек - город марципана и трех нобелевских лауреатов 09.12.2018

Ганзейский город Любек претендует на роль "Рождественской столицы Северной Германии", однако для туристов здесь найдется много интересного круглый год.
01.12.2018, Schleswig-Holstein, Lübeck: Keramikbecher für Punsch hängen auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Rathausmarkt unter der Decke eines Verkaufstandes. Weniger Plastikmüll - dieser Trend soll sich auch auf Weihnachtsmärkten durchsetzen. Auf den Märkten im Norden gibt es Punsch aus Keramikbechern. Neu sind Papiertragetaschen für kleine Weihnachtseinkäufe, die von Lübeck und Travemünde Marketing (LTM) mit der Aufschrift Lübeck - Weihnachtsstadt des Nordens und der englischen Übersetzung Lübeck Christmas Capital of Northern Germany an alle Schausteller verteilt wurden. Foto: Rainer Jensen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Рождественские рынки в Германии отказываются от пластика (фото) 03.12.2018

Борьба с пластиковым загрязнением планеты дошла до немецких рождественских базаров.
15.10.2018, Schleswig-Holstein, Lübeck: Herbstlich eingefärbte Bäume säumen die Altstadtinsel der Hansestadt, sowie den Fluss Trave. Foto: Rainer Jensen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Осенний Любек с высоты птичьего полета (фото) 30.10.2018

На этой фотографии хорошо видно, в каких местах ганзейские купцы предпочитали строить свои города.
15.10.2018, Schleswig-Holstein, Lübeck: Herbstlich eingefärbte Bäume säumen die Trave der Hansestadt in der Höhe des Museumshafens. Foto: Rainer Jensen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Золотая осень в ганзейском городе Любек (фото) 16.10.2018

Этот старейший немецкий город на Балтике считался столицей Ганзейского союза. Сегодня о далеких временах напоминают многочисленные архитектурные памятники.

1000-DM-Schein Serie 3, Rückseite (Limburger Dom)***gemeinfrei

Какие достопримечательности украшали немецкие марки? 22.05.2018

Что было изображено на немецких марках до введения в Германии евро?
ARCHIV - 09.01.2018, Schleswig-Holstein, Lübeck: Der Marktplatz mit dem Rathaus. Die Hansestadt Lübeck wird in diesem Jahr 875 Jahre alt. Foto: Markus Scholz/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Старейший немецкий город на Балтике отмечает 875-летний юбилей 17.03.2018

Любек был основан в 1143 году графом Гольштейна Адольфом II, став первым немецким городом на Балтийском море. Затем на протяжении веков он играл ведущую роль в Ганзейском союзе.
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