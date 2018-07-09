Льготная ставка НДС и ее применение: что думают в Германии?

Благими намерениями вымощена дорога в абсурд. Перечень социально значимых товаров, пользующихся в ФРГ налоговыми льготами, давно уже вызывает всеобщее недоумение и требует реформ.
Почему за подгузники приходится платить полный налог на добавленную стоимость в размере 19 процентов, а кошачий корм облагается по льготной ставке НДС в 7 процентов? Этот вопрос звучит в Германии уже многие годы всякий раз, когда разговор заходит о налоговой системе и о налоговой справедливости. Почему государство субсидирует держателей домашних животных, а не родителей маленьких детей, хотя стимулирование рождаемости вроде бы провозглашено одним из приоритетов государственной социальной политики?
Хрестоматийный пример про подгузники и кошачий корм
Подгузники и кошачий корм - самый известный, но далеко не единственный пример нелогичности, даже абсурдности действующей в Германии системы двух ставок НДС - основной и льготной. Так, за деликатесы типа креветок, перепелиных яиц, лягушачьих лапок и черепашьего мяса любители полакомиться платят 7 процентов, зато за минеральную воду или яблочный сок с потребителей берут 19 процентов. Полным налогом облагаются, к примеру, и детские игрушки.
Именно из-за таких вопиющих случаев извращения первоначальной идеи льготной ставки НДС, призванной снизить налоговое бремя на покупателей товаров повседневного спроса (или, как принято сейчас говорить в России, социально значимых товаров), немало немецких ученых и экспертов настоятельно призывают отказаться от нее. Их ключевой аргумент: если государство хочет добиться большей социальной справедливости, то облагать одинаковым налогом все товары и услуги было бы справедливей всего.
Призывы к отмене льготной ставки НДС звучали в последние недели и в России, где в ходе обсуждаемой нынешним летом в Думе налоговой реформы намечается повышение основной ставки с 18 до 20 процентов. Однако на данный момент в Москве принято решение от льготной ставки в 10 процентов все же не отказываться.
Союз налогоплательщиков требует реформы
В Германии на политическом уровне подобный отказ в настоящее время вообще не обсуждается, и такая позиция пользуется весьма широкой поддержкой. К примеру, эксперт Союза налогоплательщиков Германии (BdSt) Изабель Клокке (Isabel Klocke) заявила в интервью DW: "Звучат голоса, предлагающие полностью отменить льготную ставку, чтобы иметь единую ставку НДС. Однако мы такого мнения не разделяем".
Но оставлять все, как есть, тоже нельзя, убеждены в этой влиятельной общественной организации. "На наш взгляд, перечень товаров, на которые распространяется льготная ставка, следует пересмотреть", - пояснила собеседница DW. В обновленный список, по ее словам, должны войти, прежде всего, товары повседневного спроса: "К ним, на наш взгляд, относятся как продукты питания, которые уже сейчас есть в перечне, так и, к примеру, лекарства или электроэнергия, которые пока облагаются по полной ставке".
По сути дела защитники интересов немецких налогоплательщиков предлагают крупную реформу по упорядочению обширного перечня товаров, субсидируемых государством через льготную ставку НДС. В пользу такой реформы в беседе с DW высказался и специалист по государственным финансам Института немецкой экономики (IW) в Кельне Тобиас Хенце (Tobias Hentze).
Устаревший список полувековой давности
Он "из социальных соображений" в принципе одобряет существование льготной ставки НДС. Однако перечень подпадающих под нее товаров с годами превратился, как он выразился, в "дикое нагромождение".
Это стало результатом всевозможных мелких реформ и изменений налогового законодательства, происходивших (нередко под давлением лоббистских групп) с момента введения НДС в ФРГ ровно 50 лет назад - в 1968 году. Кстати, тогда полная ставка оставляла 10 процентов, а льготная - 5 процентов. Таким образом, за полвека основная ставка в Германии почти удвоилась, а сниженная выросла на два процентных пункта.
Главная же проблема, по мнению Тобиаса Хенце, в том, что перечень просто безнадежно устарел, ведь его основу составили товары, считавшиеся жизненно важными полвека назад, а повседневная жизнь в Германии с тех пор сильно изменилась. В ходе назревшей реформы список, по мнению эксперта, следовало бы скорее сокращать, чем расширять.
Впрочем, пока ведущие политические партии Германии не решаются выдвинуть лозунг коренного пересмотра перечня товаров, облагаемых льготной ставкой НДС: слишком велика опасность оттолкнуть те или иные группы избирателей. Так что возмущенные, но безрезультатные разговоры про подгузники и кошачий корм продолжатся еще неопределенное время.
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