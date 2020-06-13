Львы - это люди в масках (фото)

Оснабрюк • Защитные маски на неопределенный срок вошли в нашу повседневную жизнь и теперь даже представлены в ассортименте сувенирных лавок и магазинов. Эти фотографии были сделаны в зоопарке немецкого города Оснабрюка в земле Нижняя Саксония, где каждый посетитель может не только увидеть львов и других зверей, но и купить на память такие вот маски.

Защитные маски со львами в сувенирном киоске зоопарка

Из-за пандемии коронавируса зоопарки в Германии долгое время были закрыты. Они возобновили работу несколько недель назад, должным образом подготовившись, в частности, разработали концепции для профилактики распространения инфекции.

Морские львы в зоопарке Оснабрюка

Корреспондент агентства dpa, одними масками ограничиваться не стал. Раз уже пришел в зоопарк, сфотографировал и некоторых здешних обитателей - например, этих симпатичных (тоже) львов, но только морских.

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