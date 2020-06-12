Львиная парочка не стесняется людей (фото)

Кто живет в немецких зоопарках

Королевские тигры Суматры

Несмотря на то, что это самый мелкий из всех живущих на нашей планете подвидов тигров (меньше, чем бенгальские или амурские), именно тигров с острова Суматра зовут королевскими. Одна из их особенностей: тигры-мужчины остаются с тигрицами все время беременности и после этого, до тех пор, пока тигрята не станут самостоятельными. Поэтому их так охотно держат в зоопарках - в том числе и в Ганновере.