Львиная парочка не стесняется людей (фото)

Зоопарки Германии радуют посетителей после долгого перерыва, вызванного пандемией коронавируса.
Нойвид • Эта парочка совершенно не стесняется посетителей зоопарка в Нойвиде, который пару недель назад открылся после долгого перерыва, вызванного пандемией коронавируса. Берберийские львы - один из 190 видов животных, которые живут в этом зоопарке. Кстати, именно в Нойвиде обитает самая большая (за пределами Австралии, конечно!) стая серых исполинских кенгуру.
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