 Львиная парочка не стесняется людей (фото) | Кадр дня | DW | 13.06.2020

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Кадр за кадром

Львиная парочка не стесняется людей (фото)

Зоопарки Германии радуют посетителей после долгого перерыва, вызванного пандемией коронавируса.

Львы в зоопарке в Нойвиде

Нойвид  Эта парочка совершенно не стесняется посетителей зоопарка в Нойвиде, который пару недель назад открылся после долгого перерыва, вызванного пандемией коронавируса. Берберийские львы - один из 190 видов животных, которые живут в этом зоопарке. Кстати, именно в Нойвиде обитает самая большая (за пределами Австралии, конечно!) стая серых исполинских кенгуру.

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    Первый немецкий зоопарк

    Открыть первый немецкий зоопарк удалось благодаря профессору зоологии Мартину Хинриху Лихтенштейну, который уговорил прусского короля отвести 22 гектара берлинского лесопарка Тиргартен под зоопарк. Король пожертвовал в 1844 году 47 животных: двух носорогов, сибирского медведя, шакала, песцов, обезьян, разных птиц. В 1857 году здесь повился первый слон, чуть позже - первая зебра.

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    Панды за миллион евро

    Сейчас в берлинском зоопарке - около 20 тысяч разных представителей фауны со всего мира. Среди них - родившиеся в конце августа крошечные панды. Их родители переехали на временное жительство в берлинский зоопарк из Китая в 2017 году. Они являются собственностью КНР, как и их потомство. Зоопарк немецкой столицы взял их в аренду и каждый год перечисляет за них китайским властям один миллион евро.

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    Королевские тигры Суматры

    Несмотря на то, что это самый мелкий из всех живущих на нашей планете подвидов тигров (меньше, чем бенгальские или амурские), именно тигров с острова Суматра зовут королевскими. Одна из их особенностей: тигры-мужчины остаются с тигрицами все время беременности и после этого, до тех пор, пока тигрята не станут самостоятельными. Поэтому их так охотно держат в зоопарках - в том числе и в Ганновере.

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    20 месяцев беременности

    656 дней года ждали в мюнхенском зоопарке, когда слониха выносит своего слоненка, которому дали имя "Ямуна-Тони". За ним после рождения ухаживал смотритель слоновника Роберт Остермайер. Его питомец весил при рождении 112 килограммов. И сейчас, спустя десять лет, "Ямуна-Тони" узнает своего "усатого няня". Зоопарк Хеллабрунн в Мюнхене - самый посещаемый в Германии после берлинского.

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    Покормить белого оленя

    Сейчас в Германии - свыше 50 крупных зоопарков и сотни больших и малых заповедников и доступных для публики загонов, устроенных для сохранения диких животных. Каждый год они принимают 65 миллионов посетителей. Во многих животных можно покормить, причем не только домашних, вроде коз, овец и кроликов, но и диких. Этот снимок сделан в одном из "парков животных" в кельнском районе Линденталь.

  • История немецких зоопарков

    Кто живет в немецких зоопарках

    На плече у канцлера

    Очень популярны в Германии и контактные парки для птиц под открытым небом. Один из них - в восточногерманском Марло - посетила и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель. Птицы, как этот перстрый попугайчик лори, к людям привыкли и не боятся их, - даже главу правительства.

  • История немецких зоопарков

    Кто живет в немецких зоопарках

    Всё по науке

    Зоопарки и заповедники в Германии - не просто "выставки" диких животных. Во всех ведется большая научная работа. Так, кстати говоря, было уже в XIX веке. В федеральной земле Бранденбург, в заповеднике диких животных Шорфхайде изучают поведение волков в условиях дикой природы. Территория заповедника занимает 105 гектаров.

  • История немецких зоопарков

    Кто живет в немецких зоопарках

    Опасней пираний

    В каждом крупном немецком зоопарке есть террариумы и аквариумы. В зоопарке Дуйсбурга специализируются на экзотических видах рыб, как этот вид пресноводных - "бурый паку". Он встречается, главным образом, в бассейне Амазонки и является родственником пираний. "Бурый паку", достигающий в длину больше метра, очень опасен для человека. У рыб такие крепкие зубы, что они могут даже раскалывать орехи.

  • История немецких зоопарков

    Кто живет в немецких зоопарках

    Совенок "Вальди"

    А это совенок по кличке "Вальди". Здесь ему всего три дня. Серые неясыти, в семье которых в контактном заповеднике птиц в Лёрахе появился на свет "Вальди", были объявлены "птицами 2017 года".

    Автор: Сабине Ольце, Ефим Шуман


Контекст

В Германии открылись парикмахерские, музеи и зоопарки

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