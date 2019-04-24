Льва Пономарева пригласили на заседание суда за час до его начала

Исполнительный директор движения "За права человека" Лев Пономарев во вторник, 28 мая, получил приглашение на заседание суда за час до его начала. Как рассказал правозащитник радиостанции "Эхо Москвы", около 10.50 по местному времени к нему пришли трое в полицейской форме с уведомлением, что в 12.00 в Мещанском районном суде состоится суд по административному протоколу.

Пономарев в письменном отказе указал, что 28 мая участвует в совещании Совета по правам человека при президенте РФ. "Возможно, будет привод на этот суд, возможно, будут судить без меня, - предположил правозащитник. - Успеет ли юрист туда приехать, тоже неясно". Он назвал случившееся "судебным произволом" и "одним из способов погасить гражданскую активность москвичей". Если о заседании будет известно заранее, "в суд могут прийти представители прессы и сочувствующие", пояснил Пономарев.

15 мая на Пономарева был составлен протокол о повторном нарушении правил проведения акции (ч.8 статьи

20.2 Кодекса административных правонарушений). Поводом послужила демонстрация 13 мая на Лубянской площади в защиту фигурантов дел "Нового величия" и "Сети". Юрист Ирина Яценко в интервью порталу "МБХ Медиа" пояснила, что Пономарева признали организатором акции, так как он на своей странице в Facebook опубликовал пост с призывом пойти на нее. На демонстрации были задержаны 13 человек, в числе которых Пономарева не было.

Арест за пост в Facebook и штраф движению "За права человека"

В декабре 2018 года Тверской районный суд Москвы приговорил Пономарева к 25 суткам административного ареста за пост в Facebook, в котором он обещал прийти на несогласованную московскими властями акцию в поддержку фигурантов дел "Сети" и "Нового величия". "Я в воскресенье к 14:00 приду на Лубянскую площадь, если не задержат по дороге. Я никого не зову, но граждане, которые знают про это акцию, сами будут решать, что им делать", - написал правозащитник. Мосгорсуд позже снизил срок ареста до 16 суток.

В феврале 2019 года в реестр "иностранных агентов" повторно внесли основанное Пономаревым движение "За права человека", а также две организации, которыми правозащитник руководит - "Горячую линию" и фонд "В защиту прав заключенных". В конце апреля движение оштрафовали на 300 тысяч рублей за отказ признать себя "иностранным агентом".

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